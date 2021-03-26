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И. Мартинес: «С VAR результат матча с Грецией был бы иным»

26 марта 2021, 04:20
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб ГрецияГрецияМатч завершен

Защитник «Атлетика» и сборной Испании Иньиго Мартинес после ничейного матча с Грецией (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ-2022 прокомментировал пенальти, назначенный в ворота испанской команды.

Пенальти стал решающим моментом встречи и дорого нам обошёлся. Я недоволен этим моментом. Ничья — это не то, чего мы заслуживали сегодня. При наличии VAR результат был бы иным.

Мяч сильно отскочил, и я не мог остановить его, я пытался убрать ногу, но их игрок был готов к этому и остался на месте. Странно то, что судья свистнул спустя шесть секунд.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
26 марта в 06:38
Пенальтм конечно же самый левейший...Иньяки первым был на мяче,в подкате выбивал мяч и по инерции скользя по газону вьехал в ногу греческому игроку, который явно не опередил бы испанца...
112910415
112910415
26 марта в 06:18
надо убедительно побеждать !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 марта в 05:22
Надо было больше забивать а не на судью смахивать.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
26 марта в 04:41
Добавте пож., и моим командам очки за 13 игроков которые играли 24.03. Некоторых уже поменял 25 и сегодня.
mihaluch
mihaluch
26 марта в 04:36
Какие правила такой и результат.
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