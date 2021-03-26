И. Мартинес: «С VAR результат матча с Грецией был бы иным»

Защитник «Атлетика» и сборной Испании после ничейного матча с Грецией (1:1) в рамках отборочного этапа ЧМ -2022 прокомментировал пенальти, назначенный в ворота испанской команды.

Пенальти стал решающим моментом встречи и дорого нам обошёлся. Я недоволен этим моментом. Ничья — это не то, чего мы заслуживали сегодня. При наличии VAR результат был бы иным.

Мяч сильно отскочил, и я не мог остановить его, я пытался убрать ногу, но их игрок был готов к этому и остался на месте. Странно то, что судья свистнул спустя шесть секунд.