Лёв: «Не самая выдающаяся игра Германии»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал победу над Исландией (3:0) в отборочном матче ЧМ -2022.

Мы создали много голевых моментов, временами показывая прекрасный футбол. Во втором тайме было слишком много передач назад, и мы немного потеряли в динамике.

Это было не самое выдающееся наше выступление, но было очень важно начать новый год позитивно, и это то, что мы сегодня сделали.

Мы знали, что соперник будет сидеть глубоко и что нам нужно будет заставлять их двигаться, чтобы появлялось свободное пространство. Думаю, мы хорошо справлялись с этой задачей на протяжении как минимум 60 минут.