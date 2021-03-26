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Лёв: «Не самая выдающаяся игра Германии»

26 марта 2021, 03:11
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия3 : 0Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над Исландией (3:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

Мы создали много голевых моментов, временами показывая прекрасный футбол. Во втором тайме было слишком много передач назад, и мы немного потеряли в динамике.

Это было не самое выдающееся наше выступление, но было очень важно начать новый год позитивно, и это то, что мы сегодня сделали.

Мы знали, что соперник будет сидеть глубоко и что нам нужно будет заставлять их двигаться, чтобы появлялось свободное пространство. Думаю, мы хорошо справлялись с этой задачей на протяжении как минимум 60 минут.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 марта в 05:49
Скромничает Лёв.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 марта в 04:56
Нормально , трюльника вполне достаточно.
Mangur
Mangur
26 марта в 03:31
Мощно играли. Соглашусь. Счет мог быть и большн
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