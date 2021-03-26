Слуцкий — об акции BLM: «На колено не встал бы»

Наставник «Рубина» отреагировал на акцию Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

На колено не встал бы сейчас. Потому что каждая жизнь имеет значение. Я вообще не понимаю всего этого.

По мне, вот эта ситуация с гибелью Джорджа Флойда никак не была связана с темнокожим человеком. Это просто неадекватные действия полицейского. Он не вкладывал в свои действия то, кому он их вкладывал.

Поэтому каждая жизнь имеет значение – и черная, и белая, и любая.