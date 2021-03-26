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Слуцкий — об акции BLM: «На колено не встал бы»

26 марта 2021, 18:45

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на акцию Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

На колено не встал бы сейчас. Потому что каждая жизнь имеет значение. Я вообще не понимаю всего этого.

По мне, вот эта ситуация с гибелью Джорджа Флойда никак не была связана с темнокожим человеком. Это просто неадекватные действия полицейского. Он не вкладывал в свои действия то, кому он их вкладывал.

Поэтому каждая жизнь имеет значение – и черная, и белая, и любая.

В конце мая 2020 года в США начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Поводом стал ряд резонансных смертей, в том числе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в результате грубого ареста: мужчина был удушен в момент задержания полицейскими. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Kostya Trynov (раскрыть)
27 марта в 14:05
О ком вы?
bashnat013
bashnat013
27 марта в 05:39
Вообще эта тема специально педалируется что бы рассизм никуда не делся,а может даже наоборот вернулся на круги свои
-Хостинский-
-Хостинский-
27 марта в 00:44
Все правильно говоришь Леонид ' скол ко белых убивают полицейские по бесприделу и это уже никого не волнует
kind pennywise
kind pennywise
27 марта в 00:23
У меня появилось бешенное желание вступить в ККК
Kostya Trynov
Kostya Trynov
26 марта в 23:25
При чем здесьчерный ниггер,
RA57
RA57
26 марта в 22:23
интересно кто (поимёно) те 4% кто проголосовал,что встал бы ?!?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 марта в 21:36
У Лёни всегда было своё мнение!
youtomee
youtomee
26 марта в 21:03
ну так то все правильно, но у Лени есть и другая причина. Если бы он встал бы на колено, он бы не поднялся просто)
ДСА
ДСА
26 марта в 20:23
Африка для африканцев!
oFANATo
oFANATo
26 марта в 20:22
Респект Леонид Викторович!
RamonCSKA
RamonCSKA
26 марта в 19:56
Леонид прямо философ
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
26 марта в 19:09, ред.
А Левников с берегов Нивы встал....)......Был назначен судить матч с Англией и в благодарность встал.
asraeil
asraeil
26 марта в 19:08
Леня, уважуха тебе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ermak6848
ermak6848
26 марта в 19:08
К чему бы прогибаться
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 марта в 19:08, ред.
В Англии встал бы). Он слишком умён, чтобы говорить, то, чего хотят услышать там, где ты живешь).
Вспомнил, его интервью, когда приехал в Англию и начал рассказывать о стране, где он родился, рос и стал человеком).
И не поймёшь, где он настоящий).
Ironigor
Ironigor
26 марта в 18:58
Лёня достаточно здравомыслющий человек. И всё правильно рассудил .
beefs
beefs
26 марта в 18:52
все сказано правильно...
Leha-ha50
Leha-ha50
26 марта в 18:48
Леонид абсолютно прав.
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