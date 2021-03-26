Слуцкий — об акции BLM: «На колено не встал бы»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на акцию Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).
На колено не встал бы сейчас. Потому что каждая жизнь имеет значение. Я вообще не понимаю всего этого.
По мне, вот эта ситуация с гибелью Джорджа Флойда никак не была связана с темнокожим человеком. Это просто неадекватные действия полицейского. Он не вкладывал в свои действия то, кому он их вкладывал.
Поэтому каждая жизнь имеет значение – и черная, и белая, и любая.
В конце мая 2020 года в США начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Поводом стал ряд резонансных смертей, в том числе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в результате грубого ареста: мужчина был удушен в момент задержания полицейскими. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.
Вспомнил, его интервью, когда приехал в Англию и начал рассказывать о стране, где он родился, рос и стал человеком).
И не поймёшь, где он настоящий).
Вспомнил, его интервью, когда приехал в Англию и начал рассказывать о стране, где он родился, рос и стал человеком).
И не поймёшь, где он настоящий).