Анри решил удалиться из социальных сетей из-за расизма

Бывший игрок «Арсенала» заявил, что больше не будет пользоваться социальными сетями.

Привет, парни. С завтрашнего утра я удаляюсь из социальных сетей до тех пор, пока люди не смогут регулировать свои платформы с той же энергичностью и беспощадностью, как это происходит при нарушении авторских прав сейчас.

В Сети слишком много расизма, нельзя это игнорировать. Кто-то должен нести ответственность за это.

Сейчас очень легко создать аккаунт, с помощью которого можно оскорблять и запугивать других людей, при этом сохраняя анонимность. Пока это не изменится, мои аккаунты во всех социальных сетях продолжат оставаться отключенными. Надеюсь, скоро это изменится.