Анри решил удалиться из социальных сетей из-за расизма

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри заявил, что больше не будет пользоваться социальными сетями.
Привет, парни. С завтрашнего утра я удаляюсь из социальных сетей до тех пор, пока люди не смогут регулировать свои платформы с той же энергичностью и беспощадностью, как это происходит при нарушении авторских прав сейчас.
В Сети слишком много расизма, нельзя это игнорировать. Кто-то должен нести ответственность за это.
Сейчас очень легко создать аккаунт, с помощью которого можно оскорблять и запугивать других людей, при этом сохраняя анонимность. Пока это не изменится, мои аккаунты во всех социальных сетях продолжат оставаться отключенными. Надеюсь, скоро это изменится.
Недавно подросток получил пожизненный бан в FIFA, оскорбив экс-игрока «Арсенала».