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Анри решил удалиться из социальных сетей из-за расизма

26 марта 2021, 17:02

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри заявил, что больше не будет пользоваться социальными сетями.

Привет, парни. С завтрашнего утра я удаляюсь из социальных сетей до тех пор, пока люди не смогут регулировать свои платформы с той же энергичностью и беспощадностью, как это происходит при нарушении авторских прав сейчас.

В Сети слишком много расизма, нельзя это игнорировать. Кто-то должен нести ответственность за это.

Сейчас очень легко создать аккаунт, с помощью которого можно оскорблять и запугивать других людей, при этом сохраняя анонимность. Пока это не изменится, мои аккаунты во всех социальных сетях продолжат оставаться отключенными. Надеюсь, скоро это изменится.

Недавно подросток получил пожизненный бан в FIFA, оскорбив экс-игрока «Арсенала».

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
26 марта в 22:22
Чем больше об этом говорят, тем больше не приязненней отношения... .
alexgurzan
alexgurzan ответ Gahi (раскрыть)
26 марта в 21:41
.
Gahi
Gahi
26 марта в 21:34
Эх Анри хороший ты был футболист, но не на тех сетях ты находился. Нужно в SOCCER. RU, с этим здесь очень строго, если что не так, то сразу бан и до свидания.
Naherger
Naherger
26 марта в 20:32
Мдаааа... Лучше бы анри не завершал карьеру игрока. Никто б не догадывался, какой он 7
Мафиёзник
Мафиёзник
26 марта в 19:09
Негры с меньшинствами совсем оборзели. Заполонили полмира, ни шиша не делают,живут на пособия, ещё им уважение подавай? Не жирно?
Ironigor
Ironigor
26 марта в 18:21
Это благое слово, - ТОЛЕРАНТНОСТЬ !!!
Молитесь ,становитесь на колени и потом забудите кто такой Папа он, или он Мама . Рассизм исходная ,всё это синонимы и антонимы сегодняшнего времени!!! Всё это ведёт к деградации человечества как вида. Засилие психотипа современных европеоидов несёт разложение человека и превращение его в аморфное существо, - амёба . Что-то после вчерашнего коленоприклонения Лапочкина ,меня понесло. Остановлюсь, а то Остапа понесло . Только Добра Всем !!!
izrafel
izrafel
26 марта в 18:07
У каждый стороны своя правда, но нельзя перегибать палку....иначе она сломается и может сделать больно....
Belgie2009
Belgie2009
26 марта в 18:07
    beefs
    beefs
    26 марта в 17:49
    эх Европа, на каждом шагу вам что-то чудится, бедняги и никто вас не пожалеет...
    CSKA2012
    CSKA2012
    26 марта в 17:47
    Пускай свои соц сети открывают, для нигеров )
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Qatar Airways (раскрыть)
    26 марта в 17:43
    Если бы у него были проблемы связанные с расизмом, он бы молча удалился и на этом всё.
    Но он удалятся, привлекая к своей персоне внимание... Его комментарий ни о чём, всё размыто, никакой конкретики, главное, привлечь внимание к своей персоне.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    26 марта в 17:40
    В Канаде мужчину арестовали за то, что называл свою дочь «дочерью»!
    Суть такова, 14 летняя девочка решила стать мальчиком и суд разрешил ей это сделать и теперь это становиться "мальчиком". Отец не смог это всё принять и до 16 лет продолжает отзываться об этом существе в женском роде и за это его посадили в тюрьму и ему грозит реальный срок.
    Они уже просто помешались на толерантности, терпимости и расизме....
    Одним словом я счастлив, что я из России и у нас есть Отец и Мать, а не родитель №1 и родитель №2 и нет расизма!!!
    А к Анри у меня одна просьба есть: "Забери к себе домой Левникова, он перед тобой на коленях прощение выпрашивать будет".
    mihaluch
    mihaluch
    26 марта в 17:38
    Негры оборзели и так не назови и сяк не назови.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    26 марта в 17:35
    Я маленько офигеваю. Это мужики или плаксы обиженные? В инете расизм, поэтому я оттуда убегу...В мире вон людей убивают, насилуют и избивают, так ты может и жить тогда прекратишь в знак несогласия с этим?
    Борьба за справедливость не должна переходить в маразм.
    minai
    minai
    26 марта в 17:26
    Давай в "одноклассники".

    Здесь так хорошо
    Здесь очень легко
    Здесь душа отдыхает
    Здесь пьют молоко
    Здесь братство народов
    Здесь дружбы очаг
    Здесь играет тихо на органе Бах !
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    26 марта в 17:21
    ещё один плакса, расизм сейчас идёт только в сторону белых.
    STVA 1
    STVA 1
    26 марта в 17:10
    Не думаю что кто то плакать будет
    КЭТиК
    КЭТиК
    26 марта в 17:07
    Правильно, в Африке соцсети развиты плохо.
    d_fincher
    d_fincher
    26 марта в 17:07, ред.
    Если даже такой адекватный чел как Анри уходит из соц сетей, то остается лишь догадываться какой звериный расизм в Европе. А ведь вроде культурные страны и всё такое. Жаль.
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