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Жоаозиньо: «После игры со „Спартаком“ мне угрожали. Писали, что я обезьяна»

сегодня, 11:57

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о проявлениях расизма в России, а также признался, что ему угрожали после скандального матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

Бывает, когда на поле с трибун кричат «у-у-у». Это не часто, но бывает иногда. Причём это делали фанаты «Спартака»: когда я играл в «Краснодаре», они ухали, потом в «Динамо» — то же самое. Это меня не обижает, гораздо обиднее, когда в лицо говорят, что ты обезьяна, ты негр. Уханье с трибун и сообщения в директ инстаграма меня не задевают. Был ли бытовой расизм? Нет, только на поле и в Интернете. Ухали и писали в директ. Но не глаза в глаза в реальной жизни.

Кстати, после матча со «Спартаком» мне в директ присылали много угроз. И не только мне, но и моей семье. Писали, что я обезьяна, что я такой, сякой… Я не отвечал. Спокойно воспринимал. Читал и улыбался. А что мне нужно было делать?

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Все комментарии
старина
старина
сегодня в 15:38
Так ты и правда в подтрибунке прыгал,как обезьяна на Хинкеля.
Марсело Бьелса
Марсело Бьелса
сегодня в 15:29
Продолжайте внушать себе, что вас могут ненавидеть только представители Зенита и других московских команд, а между тем сегодня было большое интервью с воспитанником академии Краснодара, для которого Спартак был особенно принципиальным соперником.
Союзник противников
Союзник противников ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 15:17
Так ваши-это практически белоснежки , а чужие-точно ниггеры,как минимум.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 14:51
Когда Жоазиньо играл со Спартаком в Динамо и Краснодаре, за Спартак играли Промес, Адриано, Зе Луиш, Кариока, Ромуло, Ари, Веллитон а когда за Сочи - Мозес! Обезьяна нагло врет!
n73yah8bt625
n73yah8bt625
сегодня в 14:36
Это бомжа подложили болотные Жоаозинью, якобы от Спартака. Не разобрался парень откуда прилетело...)).
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:18
Ну обезьяна это обидно. Ну а негр то что? Тут то что не так? То же самое и чёрный. Есть белые и есть чёрные. Что здесь обидного?
leopit
leopit
сегодня в 13:58
Это подлый свинский юмор!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 13:55
Чему удивляться ,расспроси Роберто Карлоса-он тебе много чего расскажет о России!
CSKA2012
CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:52
Я понимаю, что это юмор, но представь, что было бы если вот так подошел Головин и взял бы интервью у черного парня. Просто понимаешь двойные стандарты, если белому так делают, то это шутка, если "африканцу", то расизм.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 13:48
Я правильно понял, что юмор не все понимают, но ничего страшного в этом нет. Не надо в жизни все воспринимать буквально.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 13:46
Ооо Faustello старый дружище. Очень жаль за Жоаозиньно и.т.д.Это глобальный проблемы у🐒 🍌🍌🍌🍌.Думаю это не когда не кончится.(((
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:36
Свой-"чрезмерно загоревший",а чужой - "ниггер",вот и весь расклад,чего уж там!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 13:32
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 13:32, ред.
    https://m.soccer.ru/news/1225690/golovin-aleksandr-monako страшно подумать, если белый так подошел к негру и брал интервью.
    Baggio R.
    Baggio R.
    сегодня в 13:20
    "...гораздо обиднее, когда в лицо говорят, что ты негр."
    Он себя кем-то другим считает что-ли?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
    сегодня в 13:19
    Откуда инфа? Ссылку, please. А иначе сударь.......
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 13:18
    Dersu Usala
    Dersu Usala
    сегодня в 13:10
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 13:09
        berda2003
        berda2003
        сегодня в 13:04
        это не оскорбление, скоро слово "негр" будет комплимент, потому что белые 14ки - уроды!
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
        сегодня в 12:59
          d_fincher
          d_fincher
          сегодня в 12:54, ред.
          Блин, скажите мне люди, ну почему я не удивлен, что это именно футболист Сочи?

          Сочи и Зенит не могут вести себя адекватно даже на каникулах.
          Alice Tracy
          Alice Tracy
          сегодня в 12:53

          — Он назвал меня «чёрный урод»?
          — Да, назвал.
          — Это расизм. Так нельзя.
          — Но ты чёрный и ты урод, Эрни. Это факты. Прайм-тайму наплевать, какой ты расы.
          — Что с того, что я чёрный? Это значит, что я урод?
          — Он не имел в виду, что все чёрные — уроды, он только о тебе, одно из другого не следует. Рискну предположить, что он хотел показать тебе своё дружелюбие.
          — Прайм-тайм цыган. Я не говорю «цыган-урод».
          — Почему? Может, ему понравится. Если сказать с любовью, конечно.
          Еноты за Арсенал
          Еноты за Арсенал
          сегодня в 12:41
            cska vperiod
            cska vperiod
            сегодня в 12:40
              Крикун
              Крикун
              сегодня в 12:37
              Так они и своих обезьянами называют, плакаты вывешивают. Че на них обижаться то?
              Rheinfall
              Rheinfall
              сегодня в 12:33
              Яя Туре б...ть РПЛ разлива)
              Алексей Коротеев
              Алексей Коротеев
              сегодня в 12:25
              Веди себя как человек и не нужно будет слюни пускать по поводу расизма ! БЛМ -щик фигов !
              killofwrathx
              killofwrathx
              сегодня в 12:23
                Qatar Airways
                Qatar Airways
                сегодня в 12:18
                Надо у Кокорина интернет отобрать, а то и играть не играет, так ещё угрожает и обезьянами людей обзывать начал.
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