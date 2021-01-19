Жоаозиньо: «После игры со „Спартаком“ мне угрожали. Писали, что я обезьяна»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о проявлениях расизма в России, а также признался, что ему угрожали после скандального матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

Бывает, когда на поле с трибун кричат «у-у-у». Это не часто, но бывает иногда. Причём это делали фанаты «Спартака»: когда я играл в «Краснодаре», они ухали, потом в «Динамо» — то же самое. Это меня не обижает, гораздо обиднее, когда в лицо говорят, что ты обезьяна, ты негр. Уханье с трибун и сообщения в директ инстаграма меня не задевают. Был ли бытовой расизм? Нет, только на поле и в Интернете. Ухали и писали в директ. Но не глаза в глаза в реальной жизни.

Кстати, после матча со «Спартаком» мне в директ присылали много угроз. И не только мне, но и моей семье. Писали, что я обезьяна, что я такой, сякой… Я не отвечал. Спокойно воспринимал. Читал и улыбался. А что мне нужно было делать?