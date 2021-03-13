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Заха – первый игрок, который отказался вставать на колено перед матчем АПЛ

вчера, 19:00
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Форвард «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха стал первым игроком АПЛ, который не встал на колено перед началом матча чемпионата в рамках акции BLM.

Перед поединком с «Вест Бромвичем» футболист стоял, держа руки за спиной, пока остальные футболисты преклонили колени.

Заха – первый игрок, который отказался вставать на колено перед матчем АПЛ

В конце мая 2020 года в США начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Поводом стал ряд резонансных смертей, в том числе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в результате грубого ареста: мужчина был удушен в момент задержания полицейскими. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.

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ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
вчера в 23:53
Эта клоунада всем давно надоела )))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ханханхан (раскрыть)
вчера в 22:45
С ними и тренера!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:41, ред.
Молодец,вот что значит настоящий негр,а не "афроамериканцы" и их подпевалы! Уважуха.Вот таких освобождать я убегал в семилетнем возрасте,только недалеко ушёл,ибо меня поймали в соседском огороде...
Ханханхан
Ханханхан ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:21
Не только команды судьи тоже)))
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:44
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 21:42, ред.
Ах-хах теперь в англии слом головного мозга....если наказать, то получается чёрного за расизм к чёрным,да т сам факт осуждения чёрного, а если нет - значит и другие могут стоять)
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 20:41
Это даже уже не смешно, когда вижу аж блевать тянет.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:36
А как эпично смотрится, обе команды преклонили колено перед ним)))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:32
dzvinka
dzvinka
вчера в 19:58
это наверное значит что-то очень важное..
vastudio
vastudio
вчера в 19:54
Да он расист)))) Не любит чёрных))
311
311
вчера в 19:48
Эти белые хуже негров, а Заха молодец, оказался разумнее этих жертв толерантности!)
mortid
mortid
вчера в 19:37
Так он чёрный ))) Это же белые идиоты перед чёрными встают.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:35
Респект и уважуха таким!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:26
Молодца,уважуха!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:25
Позор всем тем, кто становится на колено!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:22
Станет ли его поступок примером для безвольных людей?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:20
То, что давным-давно должно было случится, произошло только сейчас...!

Возможно, и другие задумаются и перестанут бездумно выполнять безумные, лишённые здравого смысла указания. Тот, кто, наконец-то, первым решился этим поступком высказать несогласие, протест, против этой абсурдной ситуации, вызывает только уважение!
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 19:13
Ему за это ничего не будет. Если бы какой-нибудь снежок так сделал, пожизненную дисквалификацию бы схлопотал.
shlomo
shlomo
вчера в 19:13
"......в том числе афроамериканца ...".....нужно называть все своими именами.... " в том числе негра.....".... если он черный, то белым его назвать просто нельзя, хотя.... могут и до этого додуматься....
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:10
Настоящий мужик! Причём сам черный, понимает всю абсурдность данной акции.
berda2003
berda2003
вчера в 19:10
хоть один есть с мозгами!
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:10
Надеюсь, что он не будет единственным
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:09
Самое удивительное - это то, что он сам темнокожий. Понял парень , что это просто глупо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:07
Правильный негр.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:06
Браво Заха!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:05
Интересно, что ему за это будет?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:02
Уважаю за поступок...
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