Заха – первый игрок, который отказался вставать на колено перед матчем АПЛ

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вчера, 19:00

Форвард «Кристал Пэлас» стал первым игроком АПЛ , который не встал на колено перед началом матча чемпионата в рамках акции BLM.

Перед поединком с «Вест Бромвичем» футболист стоял, держа руки за спиной, пока остальные футболисты преклонили колени.