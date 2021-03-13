Заха – первый игрок, который отказался вставать на колено перед матчем АПЛ

Форвард «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха стал первым игроком АПЛ, который не встал на колено перед началом матча чемпионата в рамках акции BLM.
Перед поединком с «Вест Бромвичем» футболист стоял, держа руки за спиной, пока остальные футболисты преклонили колени.
В конце мая 2020 года в США начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Поводом стал ряд резонансных смертей, в том числе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в результате грубого ареста: мужчина был удушен в момент задержания полицейскими. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.
Возможно, и другие задумаются и перестанут бездумно выполнять безумные, лишённые здравого смысла указания. Тот, кто, наконец-то, первым решился этим поступком высказать несогласие, протест, против этой абсурдной ситуации, вызывает только уважение!
Возможно, и другие задумаются и перестанут бездумно выполнять безумные, лишённые здравого смысла указания. Тот, кто, наконец-то, первым решился этим поступком высказать несогласие, протест, против этой абсурдной ситуации, вызывает только уважение!