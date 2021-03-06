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Подросток получил пожизненный бан в FIFA, оскорбив экс-игрока «Арсенала»

06 марта 2021, 11:30

Ирландский подросток Патрик О'Брайен в мае прошлого года в комментариях в инстаграме оскорбил бывшего футболиста «Арсенала» Иана Райта на расовой почве. Инцидент произошёл после того, как парень проиграл матч в FIFA 20 в режиме Ultimate Team.

В прошлом месяце 18-летний Патрик признал себя виновным, однако избежал уголовного наказания. Вместо этого судья назначил ему испытательный срок. Кроме того, на данный инцидент отреагировала компания EA Sports, являющаяся производителем серии игр FIFA. О'Брайен получил пожизненный бан от компании. Теперь он не сможет играть ни в одну из игр, которые выпускает EA Sports.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
06 марта в 12:24
90% комментаторов на Соккер можно в такой же бан занести. А лучше вообще без интернета оставить
Igo0rek
Igo0rek
06 марта в 11:55
Мир окунулся в болото толерантности, где каждое меньшинство чувствует себя угнетенными... Белых исторических личностей в кино играют черные, многие фильмы попадают под запрет из-за обиженных, премии выдают не за реальные заслуги, а за причисление себя к ЛГБТ и прочей нечисти. Что будет дальше, даже представить страшно... Венгрия, Польша и Сербия, как последний бастион свободы!
Mangur
Mangur
06 марта в 11:44
Звереют толерасты.
STVA 1
STVA 1
06 марта в 11:36
Больные напрочь!
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