Подросток получил пожизненный бан в FIFA, оскорбив экс-игрока «Арсенала»

Ирландский подросток Патрик О'Брайен в мае прошлого года в комментариях в инстаграме оскорбил бывшего футболиста «Арсенала» Иана Райта на расовой почве. Инцидент произошёл после того, как парень проиграл матч в FIFA 20 в режиме Ultimate Team.
В прошлом месяце 18-летний Патрик признал себя виновным, однако избежал уголовного наказания. Вместо этого судья назначил ему испытательный срок. Кроме того, на данный инцидент отреагировала компания EA Sports, являющаяся производителем серии игр FIFA. О'Брайен получил пожизненный бан от компании. Теперь он не сможет играть ни в одну из игр, которые выпускает EA Sports.