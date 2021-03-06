Подросток получил пожизненный бан в FIFA, оскорбив экс-игрока «Арсенала»

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06 марта 2021, 11:30

Ирландский подросток Патрик О'Брайен в мае прошлого года в комментариях в инстаграме оскорбил бывшего футболиста «Арсенала» Иана Райта на расовой почве. Инцидент произошёл после того, как парень проиграл матч в FIFA 20 в режиме Ultimate Team.