Скарлетт подписал свой первый взрослый контракт с «Тоттенхэмом»

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщает, что 17-летний нападающий подписал свой первый взрослый контракт с английским клубом. Соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года.

We are delighted to announce that Dane Scarlett’s first professional contract with the Club has now been formalised.



✍️ The contract for the young forward will run until 2023, having been triggered following his 17th birthday.#THFC ⚪️ #COYS