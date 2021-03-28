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«Манчестер Сити» приостановил переговоры о новом контракте со Стерлингом

28 марта 2021, 20:05

«Манчестер Сити» не спешит продлевать контракт с нападающим Рахимом Стерлингом.

Как сообщается, футболист запросил у «горожан» зарплату в размере 19 млн евро в год, поэтому «Манчестер Сити» решил отложить переговоры о новом соглашении с англичанином. Текущий контракт Стерлинга с нынешними лидерами АПЛ истекает летом 2023 года, поэтому «горожане» решили сосредоточиться на других целях.

На данный момент в приоритете у «Манчестер Сити» продление соглашений с Фернандиньо, Кевином Де Брюйне и Серхио Агуэро.

Ранее Стерлинг опроверг слухи о конфликте с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук
29 марта в 07:07
Фернандиньо, а не Стерлинг в приоритете
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 марта в 21:55
Приостановил не значит отказался!
Gahi
Gahi
28 марта в 21:17
К лету 2023 году многое что может измениться, особенно если учесть то с каким рвеньем молодёжь стремится занять место в ведущих клубах. Поэтому Стерлингу нужно реально оценивать ситуацию на происходящее вокруг того что происходит, а также ситуацию с пандемией коронавируса которое может повлиять на ценник игроков. Лучше Рахиму сейчас прийти к компромиссу с клубом и договориться о продление контракта, может к тому времени это окажется лучшим вариантом как для игрока, так и клуба. Удачи
Ironigor
Ironigor
28 марта в 20:38
Чем проще, тем лучше, - не хочешь и не надо !!!
allemz
allemz
28 марта в 20:24
Да пошел он, до сих пор не научился лайтовые моменты реализовывать, он даже сейчас на свою текущую зарплату не играет. Издевается что ли?
Вoлхв
Вoлхв
28 марта в 20:18
Как то где то что пока не идет....а может это и к лучшему...
shlomo
shlomo
28 марта в 20:06
Ну что ...скромность украшает....
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