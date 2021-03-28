«Манчестер Сити» приостановил переговоры о новом контракте со Стерлингом

«Манчестер Сити» не спешит продлевать контракт с нападающим Рахимом Стерлингом.
Как сообщается, футболист запросил у «горожан» зарплату в размере 19 млн евро в год, поэтому «Манчестер Сити» решил отложить переговоры о новом соглашении с англичанином. Текущий контракт Стерлинга с нынешними лидерами АПЛ истекает летом 2023 года, поэтому «горожане» решили сосредоточиться на других целях.
На данный момент в приоритете у «Манчестер Сити» продление соглашений с Фернандиньо, Кевином Де Брюйне и Серхио Агуэро.
Ранее Стерлинг опроверг слухи о конфликте с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.