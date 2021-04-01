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Кобелев: «Наш футбол идёт по наклонной. Это признают все»

01 апреля 2021, 13:14

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал выступление молодежной сборной России на чемпионате Европы.

Чисто визуально было видно, что иностранные футболисты индивидуально готовы лучше наших. И с точки зрения тактики, и с точки зрения владения, техники, функциональной готовности. Если перед началом чемпионата многие говорили о превосходстве нашей команды, то сам Евро показал, что уже в этом возрасте наши футболисты не доминируют. И вряд ли стоит ждать какого-то рывка в будущем. Это главная проблема.

Нынешнее поколение, к сожалению, очень много смотрит на запад. Но не в плане того, как люди по шесть или восемь часов работают. Надо обратить внимание не на футбольчик и получение удовольствия от игры с мячом, а именно на работу. Потому что футбол — это большая работа. Нельзя заниматься полтора часа в день футболом и достигать высот. Наш футбол идет по наклонной. Это признают все. И молодежный чемпионат это показал. Необходимо больше работать.

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Все комментарии
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
01 апреля в 20:14
И футбол, и хоккей в одном месте благодаря "грамотным" управленцам, которые ничего не понимают в спорте
Lexand
Lexand
01 апреля в 14:20
У нас всё идёт по наклонной, не только футбол
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
01 апреля в 14:15
Лечение простое и нереальное. Убрать госденьги из футбола. Дальше все само очистится. Все остальное в пользу бедных.

Никакой нобелевский лауреат или пророк с даром убеждения не заставит всех бросить пилить легкие деньги.
BDA8181
BDA8181
01 апреля в 14:01, ред.
Так правильно, вы (тренера)и полуфабрикаты(игроки) не развиваетесь,сидите на печи. Боитесь заграницей тренировать, играть))) Тут то вам просто деньги с неба на нос падают. Вас всех нужно на заводы и шахты уголные отправить. Чтоб поняли как люди зарабатывают и тратят свои деньги на билеты. И видят такой позор какой вы устраиваете!!! Игроки 90 минут не могут отыграть в футбол, тренера выучили схемы , а упровлять игрой не научились. Даже примитивный автобус выставить не умеете!!!
Beekeeper
Beekeeper
01 апреля в 14:00
да он особо вверх и не поднимался, просто щас другие страны стали играть лучше, каждое новое поколение играет лучше, кроме наших.
112910415
112910415
01 апреля в 13:45
главное, что на месте не стоит ..
oFANATo
oFANATo
01 апреля в 13:39
Пора уже спросить с питерского президента РФС Дюкова, за то что наш футбол катится по наклонной.
Ironigor
Ironigor
01 апреля в 13:35
Всё правильно сказано. Да вот только это не видят или не хотят видеть в МИНСПОРТЕ И РФС !!! Давно было менять подход ко всему спорту ,не только в футболе такое творится. Всю советские методы и системы подготовки спортсменов , новоиспечённые реформаторы выбросили , а создать что-то новое так и не смогли. Что ещё должно произойти, крах за крахом терпят наши спортсмены. Уже докатились до того , что на Олимпиадах выступаем без гимна и флага , как бомжи без рода и племени . Позорище !!! Ладно, хватит.
А то Остапа понесло !!! " МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН" - В.ЦОЙ. ВСЕМ ДОБРА !!!!!
Сп62
Сп62
01 апреля в 13:33
Кому работать? Детям элитного сословия? Футбол для рядового ребёнка не доступен. Сужу по своей Калуге. Набор в футболную секцию - оплата более 2000 в месяц. А теперь думайте, откуда у нас появятся Понедельники, Гавриловы, Воронины.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
01 апреля в 13:30
Мы болельщики, это давно поняли. Но вы, специалисты не даёте рецепта лечения. А Футбольное руководство вообще самоустранилось. Зимой бы собрали бы конференцию специалистов, по рассуждали. Нет, Дюкова выбрали и разбежались.
ДСА
ДСА
01 апреля в 13:20
И только победа молодежки над Исландией добавила безудержного оптимизма.
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