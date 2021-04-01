Кобелев: «Наш футбол идёт по наклонной. Это признают все»

Бывший главный тренер «Динамо» прокомментировал выступление молодежной сборной России на чемпионате Европы.

Чисто визуально было видно, что иностранные футболисты индивидуально готовы лучше наших. И с точки зрения тактики, и с точки зрения владения, техники, функциональной готовности. Если перед началом чемпионата многие говорили о превосходстве нашей команды, то сам Евро показал, что уже в этом возрасте наши футболисты не доминируют. И вряд ли стоит ждать какого-то рывка в будущем. Это главная проблема.

Нынешнее поколение, к сожалению, очень много смотрит на запад. Но не в плане того, как люди по шесть или восемь часов работают. Надо обратить внимание не на футбольчик и получение удовольствия от игры с мячом, а именно на работу. Потому что футбол — это большая работа. Нельзя заниматься полтора часа в день футболом и достигать высот. Наш футбол идет по наклонной. Это признают все. И молодежный чемпионат это показал. Необходимо больше работать.