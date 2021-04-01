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Степашин — о Захаряне: «Арсену нужно постоянно работать над собой»

01 апреля 2021, 13:11

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о выступлениях полузащитника бело-голубых и молодежной сборной России Арсена Захаряна.

У Арсена Захаряна прекрасные данные для 17-летнего футболиста. Но необходимо учитывать несколько факторов. Арсену нужно постоянно работать над собой. Талант — это одно, а труд — это совсем другая история. Необходимо не останавливаться и постоянно совершенствоваться, как это делают великие футболисты. Главное — не перехвалить. Двигателем должны быть не деньги, а реализация себя в профессии, в футболе. А деньги придут.

Недавно Захарян вошёл в историю европейского футбола.

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КЭТиК
КЭТиК
01 апреля в 13:19
Все зло от высоких зарплат молодых.
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