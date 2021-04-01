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Смородская: «У меня ёкнет сердце, если увижу Чорлуку в футболке „Динамо“»

01 апреля 2021, 13:05

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слухи о возможном переходе защитника Ведрана Чорлуки в московское «Динамо».

Может ли Чорлука оказаться в другом клубе РПЛ? Я верю, что такое возможно, не вижу в этом ничего зазорного. Футболисты всегда меняют клубы, Ведран замечательно отыграл 9 лет в «Локомотиве», большое спасибо ему за это. Года два он еще может провести в РПЛ на высоком уровне, если здоровье позволит. Но, конечно, у меня ёкнет сердце, если увижу Чорлуку в футболке «Динамо».

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
01 апреля в 17:45
От вашей работы в Локо сердце до сих пор ёкает....Ольга...
Сп62
Сп62
01 апреля в 13:35
Думаю, что не только у тебя.
Ironigor
Ironigor
01 апреля в 13:06
Ничего у тебя не екнет .
ДАША Д
ДАША Д
01 апреля в 13:06
Похоже Локомотиву он не нужен.
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