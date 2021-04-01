Смородская: «У меня ёкнет сердце, если увижу Чорлуку в футболке „Динамо“»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слухи о возможном переходе защитника в московское «Динамо».

Может ли Чорлука оказаться в другом клубе РПЛ ? Я верю, что такое возможно, не вижу в этом ничего зазорного. Футболисты всегда меняют клубы, Ведран замечательно отыграл 9 лет в «Локомотиве», большое спасибо ему за это. Года два он еще может провести в РПЛ на высоком уровне, если здоровье позволит. Но, конечно, у меня ёкнет сердце, если увижу Чорлуку в футболке «Динамо».