«Верона» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761424045

вчера, 23:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» – «Кальяри», который состоится 26 октября 2025 года.

«Верона»

«Верона» не может выиграть уже несколько матчей подряд, что является очень слабым результатом и не позволяет клубу высоко находиться в турнирной таблице. Коллектив набрал всего четыре балла и находится на 17 месте с четырьмя баллами. В домашней игре с «Кальяри» хозяева приложат максимум усилий, чтобы прервать неудачный отрезок в сезоне и набрать важные три пункта.

18 октября «Верона» сыграла вничью с «Пизой» (0:0), а третьего числа на своем поле проиграла «Сассуоло» (0:1).

«Кальяри»

«Кальяри» имел серию победных матчей, но в последние пару недель снова не может добиться приемлемых результатов. Коллектив располагается на 13 месте восемью баллами и на четыре пункта опережает нынешнего соперника. В выездной игре с не самым успешным соперником от гостей ждут достойной игры и победы, которая позволит подняться ближе к середине таблицы или в худшем случае приблизиться к конкурентам.

19 октября «Кальяри» на своем поле проиграл «Болонье» (0:2), а пятого числа сыграл вничью с «Удинезе» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Верона» – 2.15

Ничья – 3.05

Победит «Кальяри» — 3.85

Статистика

«Кальяри» выиграл лишь три игры из десяти последних встреч во всех турнирах

Четыре домашних матча «Вероны» за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.05. Предполагаем, что оба клуба не будут сильно рисковать, а значит футбол будет без большого количества голевых моментов.