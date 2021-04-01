Семак рассказал, останется ли Дзюба штатным пенальтистом

Главный тренер «Зенита» рассказал, останется ли нападающий основным пенальтистом команды после трех нереализованных 11-метровых.

На каждой установке мы говорим, кто бьет пенальти. Бывает, когда мы назначаем двух исполнителей пенальти — в зависимости от состояния игроков. К примеру, один находится в хорошей форме, а другой не тренировался долго, и мы не знаем, насколько он будет свеж для исполнения 11-метрового. А основной пенальтист у нас Дзюба, который до первого промаха реализовал восемь или девять подряд. Естественно, одна осечка — не повод убирать его. Азмун забил, но мы оставили шанс Дзюбе, потому что он основной пенальтист. Игроки на поле могут по каким-то причинам меняться. Условно: мы назначили одного, но он не готов, а ему сказали бить. Есть моменты, связанные с психологией, поэтому иногда мы назначаем двух исполнителей.

Здесь вопрос не в том, знают ли вратари о манере исполнения удара Дзюбы. Тут вопрос психологии: мы можем проанализировать все 11-метровые, но игрок решит изменить себе и пробьет в другой угол или по центру. Поэтому хороших пенальтистов не так много. Можно по пальцам пересчитать игроков, которые редко мажут с 11-метровой отметки.