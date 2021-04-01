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Семак рассказал, останется ли Дзюба штатным пенальтистом

01 апреля 2021, 10:35

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, останется ли нападающий Артем Дзюба основным пенальтистом команды после трех нереализованных 11-метровых.

На каждой установке мы говорим, кто бьет пенальти. Бывает, когда мы назначаем двух исполнителей пенальти — в зависимости от состояния игроков. К примеру, один находится в хорошей форме, а другой не тренировался долго, и мы не знаем, насколько он будет свеж для исполнения 11-метрового. А основной пенальтист у нас Дзюба, который до первого промаха реализовал восемь или девять подряд. Естественно, одна осечка — не повод убирать его. Азмун забил, но мы оставили шанс Дзюбе, потому что он основной пенальтист. Игроки на поле могут по каким-то причинам меняться. Условно: мы назначили одного, но он не готов, а ему сказали бить. Есть моменты, связанные с психологией, поэтому иногда мы назначаем двух исполнителей.

Здесь вопрос не в том, знают ли вратари о манере исполнения удара Дзюбы. Тут вопрос психологии: мы можем проанализировать все 11-метровые, но игрок решит изменить себе и пробьет в другой угол или по центру. Поэтому хороших пенальтистов не так много. Можно по пальцам пересчитать игроков, которые редко мажут с 11-метровой отметки.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ oFANATo (раскрыть)
01 апреля в 12:48
Ага, так устал что ноги не слушаются...
oFANATo
oFANATo ответ Legend 6 (раскрыть)
01 апреля в 12:23
Вся энергия ушла в руки))))
berda2003
berda2003
01 апреля в 11:32
надо увязать онанизм с пенальтизмом: типа забил-кончил и наоборот...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 апреля в 11:31
Тут многое зависит от куража и настроя. Можно к точке подойти с потухшим взором, а можно с горящими глазами. Но на месте Семака я бы дал отдохнуть Дзюбе с пробитием пенальти.
Азмун тоже неплохо исполняет, да и для гонки бомбардиров полезно. Конкуренция будет подстёгивать обоих. Как вариант - бить по очереди. Каждый будет знать, чья очередь подходить к точке...
Legend 6
Legend 6
01 апреля в 11:08
Останется штатным онанистом.
hаrut
hаrut
01 апреля в 11:04
Пусть бьет....
mihaluch
mihaluch
01 апреля в 10:55
Два не забитых это всё.
Вoлхв
Вoлхв
01 апреля в 10:49
Ну а как он еще станет лучшим бомбардиром...
Leha-ha50
Leha-ha50
01 апреля в 10:49
Дзюба никому не отдаст пенальти, сам сусам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 апреля в 10:46
Да пусть бьёт,ему надо !
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