Сайманов: «Приложу все усилия, чтобы Хвича остался в „Рубине“»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию, что клуб может покинуть полузащитник .

Предложения? Уверен, что скоро пойдут пачками. Слушайте, ведь ему 20 лет исполнилось, грубо говоря, вчера. Он заиграл в 19 лет и только-только портфель школьный убрал. Талант! Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его у нас оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя.