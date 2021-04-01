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Сайманов: «Приложу все усилия, чтобы Хвича остался в „Рубине“»

01 апреля 2021, 13:02

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию, что клуб может покинуть полузащитник Хвича Кварацхелия.

Предложения? Уверен, что скоро пойдут пачками. Слушайте, ведь ему 20 лет исполнилось, грубо говоря, вчера. Он заиграл в 19 лет и только-только портфель школьный убрал. Талант! Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его у нас оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя.

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Ironigor
Ironigor
01 апреля в 13:12, ред.
Тяжело тебе придётся. Учитывая что за ним следят уже многие. Ещё и классная игра за сборную Грузии. Шикарный гол в последнем матче с Грецией, я думаю увидели все, тем более те кто за ним ведёт охоту.
Хвича классный игрок который не стесняется брать игру на себя и делает это классно, ещё и забивает нужные и красивые голы . Пришло время уходить в более классный клуб . Ему нужно развиваться и возраст для этого подходящий . А Рубин и Слуцкий сделали своё дело . Европа его увидела. Пора расставаться.
Удачи Хвичи !!! Всем Добра !!!
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