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«Очень трудное расставание». Смородская — об уходе Чорлуки из «Локомотива»

01 апреля 2021, 12:28

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала новость о том, что защитник «железнодорожников» Ведран Чорлука покинет команду по окончании сезона.

И все-таки это правильное решение руководства «Локомотива». Очень трудное расставание — жалко всем, но надо было, что называется. Чорлука великолепный футболист и очень хороший человек, который сыграл большую роль в истории клуба.

Очевидно, на его место пришел Пабло. Мне нравится этот защитник — молодец, умный игрок. Защитник в первую очередь должен быть умным, и только потом с быстрыми ногами и хорошим отбором, ум на первом месте.

Трансфер Чорлуки в «Локомотив» был очень интересным. Его переход в 2012-м мы осуществили буквально за неделю: Ведрана нам порекомендовал Славен Билич, мы посмотрели на его игру — очень понравился. В течение недели мы провели все необходимые медицинские тесты и подписали контракт — это один из самых легких трансферов на моей памяти. У Чорлуки тогда не было агента, общались с ним напрямую. Это было замечательно и удивительно, мы были очень счастливы, что заполучили такого игрока. Сколько стоил этот трансфер? Да мы практически ничего не платили, у него оставалось 4 месяца по контракту. Точно не помню, но это копейки, меньше 500 тыс. евро он нам обошелся.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
01 апреля в 12:50, ред.
Оленька , как понять и увидеть на поле , что игрок умный ??? Если как вы говорите, - быстрые ноги и отбор на втором месте??? НОНСЕНС!!! Как так , если он не сможет быстро действовать на поле и отбирать мячи , зачем тогда его ум ??? Я думаю это должно быть обязательно всё в купе , и отбор и хороший грамотный пас партнёру и быстрые ноги . По моему только так видно ,что защитник играет грамотно и только тогда можно назвать его умным !!! Вообщем как то так !!!
Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
01 апреля в 12:47
Рано или поздно приходится расставаться . Годы летят быстро, время не щадит ни кого, Жирков - исключение вроде как, приходят новые амбициозные , молодые игроки. Это жизнь. Возможно Чорлука еще поиграет в РПЛ , спрос на него вероятно будет. Но Локо - клуб с большими задачами и усиление просто необходимо.
Удачи парню в футболе и вне его.
Всем здоровья.
ОПС
ОПС
01 апреля в 12:29
Что поделаешь, все когда то кончается.
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