«Очень трудное расставание». Смородская — об уходе Чорлуки из «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала новость о том, что защитник «железнодорожников» покинет команду по окончании сезона.

И все-таки это правильное решение руководства «Локомотива». Очень трудное расставание — жалко всем, но надо было, что называется. Чорлука великолепный футболист и очень хороший человек, который сыграл большую роль в истории клуба.

Очевидно, на его место пришел Пабло. Мне нравится этот защитник — молодец, умный игрок. Защитник в первую очередь должен быть умным, и только потом с быстрыми ногами и хорошим отбором, ум на первом месте.

Трансфер Чорлуки в «Локомотив» был очень интересным. Его переход в 2012-м мы осуществили буквально за неделю: Ведрана нам порекомендовал Славен Билич, мы посмотрели на его игру — очень понравился. В течение недели мы провели все необходимые медицинские тесты и подписали контракт — это один из самых легких трансферов на моей памяти. У Чорлуки тогда не было агента, общались с ним напрямую. Это было замечательно и удивительно, мы были очень счастливы, что заполучили такого игрока. Сколько стоил этот трансфер? Да мы практически ничего не платили, у него оставалось 4 месяца по контракту. Точно не помню, но это копейки, меньше 500 тыс. евро он нам обошелся.