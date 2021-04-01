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Галактионов выступил с заявлением после вылета молодёжки с Евро-2021

01 апреля 2021, 15:24

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов в своем инстаграме поделился мыслями после неудачи на чемпионате Европы-2021.

Два года назад, когда наш тренерский штаб возглавил молодёжную сборную России, мы поставили для самих себя главенствующую задачу — это команда, это поколение игроков должны представлять страну на чемпионате Европы. Сформировался потрясающий коллектив, команда, игроки, персонал — мы были неравнодушны и были единым целым. Мы играли в регионах, на потрясающих стадионах, где за нас искренне болели и переживали большое количество зрителей и болельщиков.

Впервые за долгое время мы играли на Евро. Мы ставили перед собой максимальные цели и задачи, но, к сожалению, турнир для нас завершился… У каждого начала есть своя концовка — команда, которая влюбила в себя, была узнаваема, завершает своё выступление в молодёжной сборной. Всегда говорил — выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе! Появятся новые игроки, новое поколение ребят, которым предстоит покорять новые высоты! Спасибо всем близким и родным за поддержку, болельщикам за искренность, справедливую критику, потрясающую атмосферу! Спасибо, наши парни, за этот цикл! Спасибо, команда.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
01 апреля в 22:50
Слишком много на них возложили ожиданий, а получилось как всегда
minai
minai
01 апреля в 19:38
Этот "потрясающий коллектив" действительно потряс футбольный мир.
cska1948
cska1948 ответ materazzi2855 (раскрыть)
01 апреля в 19:05
Второй тайм против датчан играли без Чалова и Облякова! Подскажи, сколько голов збила команда играя без них?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 апреля в 17:52
Печально зато искренне.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
01 апреля в 16:50
Хорошо... достойно... Самое главное - не ищет оправданий. Только по этой причине должен продолжать руководить сборной.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
01 апреля в 16:49
Спасибо, местами было весело!
Союзник противников
Союзник противников
01 апреля в 15:52
То есть,на суде истории виновным себя не признал...
materazzi2855
materazzi2855
01 апреля в 15:39
Влад Кадони ставит максимальные задачи и выпускает в основе мертвых Чаловых с Оболяковыми.
Таракан усатый - рукастое полено.
кто вообще назвал их тренерами то.
Travios
Travios
01 апреля в 15:30
Вот слова настоящего тренера и лидера! А не мямля усатая, двух слов связать не может.
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