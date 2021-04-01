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Рахимич: «Чем запомнился Ганчаренко? Двумя победами над „Реалом“»

01 апреля 2021, 15:12

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал отставку Виктора Ганчаренко с поста главного тренера команды.

Ганчаренко исчерпал себя? Этот вопрос надо задавать руководству. Наверное, оно было недовольно результатами команды. Посчитало, что смена тренера даст новый импульс команде.

Я думаю, что Виктор Ганчаренко — хороший тренер. Но бывает, что иногда не получается донести до команды свои мысли.

Чем запомнился Ганчаренко? Двумя победами над «Реалом» — это самый большой успех. ЦСКА играл с топ-командой на таком высоком уровне.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
01 апреля в 19:11
Я не стал бы говорить об этих победах, как исключительном достижении Ганчаренко. Здесь успех всей команды, плюс стечение различных обстоятельств как с одной, так и с другой стороны.
oFANATo
oFANATo
01 апреля в 17:58
Да, не каждому дано ДВАЖДЫ подряд обыграть гранда мирового футбола Реал.
Ра Бо
Ра Бо
01 апреля в 17:44
И те - подарок
Союзник противников
Союзник противников
01 апреля в 15:50, ред.
Почему только этим? Я запомнил ещё,что он не сразу заметил,что при замене паспорта (по исполнении 40 лет)патриотичная паспортистка написала ему ГАнчаренко вместо ГОнчаренко,а когда Витя обнаружил,то решил:Нехай!.Я запомнил его по фразе "Такой ЦСКА мне не нужен",что он три мартовских продолжений сезона начинал с кошмарных поражений,свидетельствующих о его мастерстве при подготовке в зимней паузе.Ещё он совершенно справедливо понимал,что все его команды после неожиданных громких побед(не дающих турнирному положению ничего) начинают рассыпаться,и боялся этого,хренов мотиватор.Помню его баранье упорство при попытке внедрить схему с 3 центральными защитниками.Помню блестящие замены,особенно в домашнем матче с "Уфой" при счёте 0-0,когда на 89-й минуте он сменил нападающего ещё на одного защитника.А уж пять мячей за один тайм в Болгарии-этого никто никогда не забудет!!!Уф,аж устал...а ,как говорится в анекдоте-"Жаль,что у тебя все куры сдохли,а то у меня ещё много идей осталось!".
Твой Арсен
Твой Арсен
01 апреля в 15:43, ред.
ВМГ запомнился скорее 4 местами в еврокубках и влетами аутсайдерам и потерей очков на ровном месте, особенно на последних минутах.
materazzi2855
materazzi2855
01 апреля в 15:41
ВМГ - крепкие нервы и стальная ASS !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 апреля в 15:28
Да, есть что вспомнить.
ДАША Д
ДАША Д
01 апреля в 15:21
Это действительно грандиозный успех
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