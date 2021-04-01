Рахимич: «Чем запомнился Ганчаренко? Двумя победами над „Реалом“»

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал отставку Виктора Ганчаренко с поста главного тренера команды.
Ганчаренко исчерпал себя? Этот вопрос надо задавать руководству. Наверное, оно было недовольно результатами команды. Посчитало, что смена тренера даст новый импульс команде.
Я думаю, что Виктор Ганчаренко — хороший тренер. Но бывает, что иногда не получается донести до команды свои мысли.
Чем запомнился Ганчаренко? Двумя победами над «Реалом» — это самый большой успех. ЦСКА играл с топ-командой на таком высоком уровне.