Попов: «Негатив к сборной России связываю с личностями тренера и капитана»

Бывший защитник «Амкара» поделился мнением о том, почему к сборной России проявляют много негатива.

В России очень много негатива к сборной, но я связываю это с личностями главного тренера и капитана, которые очень много неправильных вещей делают. Хотя мы должны переживать за свою команду в любой ситуации. Но эти люди так позиционируют себя, в первую очередь главный тренер — надменность его, циничность. Люди всё это видят и не просто так высказываются. Я озвучиваю не только свою точку зрения. Да вы и сами всё видите.

Что касается игры, шесть очков — это хороший результат. Но в том и дело, что у команды Черчесова одна задача — получить результат, но нет задачи развиваться и играть в хороший современный футбол. В этом главная проблема. Да, он бьётся за результат, достигает какими-то своими средствами, физрук нормальный. Но где развитие игроков, где рост? Где Головин, играющий, как в «Монако»? У нас Жирков выходит, ему уже почти 40 лет, бедный парень. Он-то бы и рад, наверное, закончить с футболом, но не может не приезжать, потому что любит это дело и будет пыхтеть, пока ему позволяет здоровье. Но он уже не тот, у него нет движения. Техника есть, шикарные передачи, что как раз было нужно в игре со словаками. Только не в первые 30 минут, когда он на равных играл с «конями», которые только вышли на поле. Ведь Жирков уже не «конь», ему не дали ничего сделать. Его было бы лучше выпустить за полчаса до конца, когда пошли навалы, навесы.