Попов: «Негатив к сборной России связываю с личностями тренера и капитана»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о том, почему к сборной России проявляют много негатива.
В России очень много негатива к сборной, но я связываю это с личностями главного тренера и капитана, которые очень много неправильных вещей делают. Хотя мы должны переживать за свою команду в любой ситуации. Но эти люди так позиционируют себя, в первую очередь главный тренер — надменность его, циничность. Люди всё это видят и не просто так высказываются. Я озвучиваю не только свою точку зрения. Да вы и сами всё видите.
Что касается игры, шесть очков — это хороший результат. Но в том и дело, что у команды Черчесова одна задача — получить результат, но нет задачи развиваться и играть в хороший современный футбол. В этом главная проблема. Да, он бьётся за результат, достигает какими-то своими средствами, физрук нормальный. Но где развитие игроков, где рост? Где Головин, играющий, как в «Монако»? У нас Жирков выходит, ему уже почти 40 лет, бедный парень. Он-то бы и рад, наверное, закончить с футболом, но не может не приезжать, потому что любит это дело и будет пыхтеть, пока ему позволяет здоровье. Но он уже не тот, у него нет движения. Техника есть, шикарные передачи, что как раз было нужно в игре со словаками. Только не в первые 30 минут, когда он на равных играл с «конями», которые только вышли на поле. Ведь Жирков уже не «конь», ему не дали ничего сделать. Его было бы лучше выпустить за полчаса до конца, когда пошли навалы, навесы.
Ранее сборная России уступила команде Словакии в 3-м туре квалификации ЧМ-2022.