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Попов: «Негатив к сборной России связываю с личностями тренера и капитана»

01 апреля 2021, 14:33

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о том, почему к сборной России проявляют много негатива.

В России очень много негатива к сборной, но я связываю это с личностями главного тренера и капитана, которые очень много неправильных вещей делают. Хотя мы должны переживать за свою команду в любой ситуации. Но эти люди так позиционируют себя, в первую очередь главный тренер — надменность его, циничность. Люди всё это видят и не просто так высказываются. Я озвучиваю не только свою точку зрения. Да вы и сами всё видите.

Что касается игры, шесть очков — это хороший результат. Но в том и дело, что у команды Черчесова одна задача — получить результат, но нет задачи развиваться и играть в хороший современный футбол. В этом главная проблема. Да, он бьётся за результат, достигает какими-то своими средствами, физрук нормальный. Но где развитие игроков, где рост? Где Головин, играющий, как в «Монако»? У нас Жирков выходит, ему уже почти 40 лет, бедный парень. Он-то бы и рад, наверное, закончить с футболом, но не может не приезжать, потому что любит это дело и будет пыхтеть, пока ему позволяет здоровье. Но он уже не тот, у него нет движения. Техника есть, шикарные передачи, что как раз было нужно в игре со словаками. Только не в первые 30 минут, когда он на равных играл с «конями», которые только вышли на поле. Ведь Жирков уже не «конь», ему не дали ничего сделать. Его было бы лучше выпустить за полчаса до конца, когда пошли навалы, навесы.

Ранее сборная России уступила команде Словакии в 3-м туре квалификации ЧМ-2022.

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Все комментарии
29081985
29081985
01 апреля в 21:43
Физрук нормальный)))
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
01 апреля в 20:24
Вот если человек профессионал в футболе,то и коментарий как говорится,в самую десятку...Молодец Попов,всё в точечку,всё правильно и не оспоромо.С дюбелем в нападении сборная ничего не достигнет,Жирков и Кудряшов-пенсионеры,играют на грани,Ионов то же...очень сдал Оздоев.Черчесов выпускает к Дзюбе Соболева...два высокорослых нападающих,казалось бы,что требуется от полузащиты и фланговых защитников,грузи мячи верхом на две ,,тыквы,,,ан,нет,затеевают какую то возню с перепасовкой на флангах,в результате теряют мяч,уходит драгоценное время.Может это рассуждения профана,но я болельщик с 60 летним стажем...
Шуnя771
Шуnя771 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
01 апреля в 19:45
«Негатив к сборной России связываю с личностями тренера и капитана»
За наших
За наших
01 апреля в 19:20
Салпмыча и дзюбиньо в топку. Забыть недоразумение ЗеБолотного, дать место Соболю и Чалову, перелопатить вратарскую линию. Максименко и Сафонова в рамку, заставить бегать оставшийся состав, чтоб не боялись в единоборства идти и отобрать паспорта. Вот рецепт.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 апреля в 18:44
Саламыч остался в 2018 годах. . Думаю, что он свою миссию выполнил на ЧМ . Поэтому надо уходить и уходить по собственному желанию. Иначе Сборная очень сильно забуксует при нем , уже и так не профессиональным взглядом видно , что она регрессирует, а не прогрессирует.
Думаю Евро закончится и надо ему уходить . Иначе ТРУБА.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 апреля в 18:04
Соглашусь на сто процентов но почему про зюбу ни слова.
leopit
leopit
01 апреля в 17:57
Попов-это хто?Не знаю,не видел,не слышал......
zooveterinar
zooveterinar
01 апреля в 17:54
Да у него жена какая,эх бы вспахать борозду, ну да ладно пусть жирков вспахивает,а содержать ее надо , вот бедолага и пыхтит, попов прав, и ктото из пользователей соккера уже об этом писал,что развития у сборной нет, результат???!! Он бывает и отрицательный,уже словакам проиграли, с хорватами максимум возьмем очко,если фишка правильно ляжет,а она зараза може и на четвереньки стать. Судя по этому интервью отмосфера в сборной поганая, отсюда и последует результат невнятный!!! Ну стасик с дзюбой залижут!!! Раны наверное??!!
Ра Бо
Ра Бо
01 апреля в 17:47
В десятку.
berda2003
berda2003
01 апреля в 17:32
вот если бы случайно выиграли у словаков? какие дифирамбы пели бы?
наверное, равнялись бы на армян, и очень этим гордились?..
Супервайзер
Супервайзер
01 апреля в 17:29, ред.
Личности играют роль в негативе болел к сборной, но эти личности поставлены в жесткие условия указками от наших мастодонтов от футбола.
Черчесов, как ни крути, не может отделаться от Дзюбы, на которого должны играть все,
а Дзюба просто не в состоянии выполнять свою роль форварда в современном футболе.
Из 10 потенциально голевых пасов реализует два, и все в восторге. А если его блокируют, то ни одного.
Зенит рулит!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shlomo (раскрыть)
01 апреля в 17:21
Да старались наши, хотели выиграть и желание было, но вы забываете об одном, но самом главном: "мастерство" наших ребят таково, что выиграть по заказу у тех же сб. Словении или Словакии проблематично. Возьмите каждого игрока нашей сборной в отдельности и сравните его ТТД с любым футболистом названных мною сборных, и мы с вами увидим, что они примерно одинакового уровня. Головин, Дзюба да Фернандес ещё что-то могут показать "необычного" и сыграть нестандартно, а остальные - балласт.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
01 апреля в 17:06
По поводу задач и проблем сборной, её развития, которые озвучил Алексей, и с которыми я не могу согласиться. Игроки развиваются и формируются в клубах, за которые играют, а задача у сборной только одна - получить результат. Так было, есть и будет во все времена. В сборной, за время сборов и игр любого уровня невозможно научить футболистов тому, что перечислил Попов. Только тактике в зависимости от силы и возможностей соперника. Больше ничему ! Всему остальному ребята учатся с младых ногтей в клубах. А чему они научились, мы видим на примере молодёжной и главной команд.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Dima salev (раскрыть)
01 апреля в 16:56
Короткий вопрос : " А зачем?"
112910415
112910415
01 апреля в 16:54
ну и играют, опять же, кое-как
25процентный клоун
25процентный клоун
01 апреля в 16:45
Я удивлён столь объективной оценкой ситуации
Dima salev
Dima salev
01 апреля в 16:25, ред.
Как не круты наши лучше не могут играть. У нас есть единственный шанс попасть мундиал это как всегда помощь от балканских сборной.
Если Словакия Хорватия Словения между собой играют в ничью или проиграет друг другу тогда Сборная России попадает хотя бы на второй место. И в стыковых матчах попадаем в слабой команды и поедем в чемпионат мира
stanichnik
stanichnik ответ LOpp (раскрыть)
01 апреля в 16:19
Доброго Здоровья, LOpp!
Ну да, хоть Георгий Сичинава, вместо которого Вы Жиркова поместили на фото с Пеле, и закончил на десять лет раньше Юры, зато у него есть бронзовая медаль за ЧМ-1966. Жиркову есть к чему стремиться.
рже
рже
01 апреля в 16:12
Кто такой Попов и где Амкар?-капитан такой и должен быть,нам любой тренер неподойдет,Жирков козырь и ещё молодым даст фору, то что футбол у нас неразвиваеться это заслуга вышестоящих руководителей!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
01 апреля в 16:00
ну давайте сломаем налаженный механизм? или может легче детальки поменять? Может легче иносранца взять? Да гнать надо всех, кто "недобегает" , циплят по осени считают, надо подождать, может новый лидер появиться и потащит сборную? :(
Союзник противников
Союзник противников
01 апреля в 15:40
Оба сами -воплощённый негатив.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ LOpp (раскрыть)
01 апреля в 15:38
Не стоит Юру ставить на один уровень с Пеле все-таки...
mortid
mortid
01 апреля в 15:38
Даааааааааааа! Поэтому когда сборная проигрывает, я накрываю стол, праздничный.
jobss
jobss ответ LOpp (раскрыть)
01 апреля в 15:32
.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
01 апреля в 15:32
Вот это норм сказал. Всё по делу разложил
mars6791
mars6791
01 апреля в 15:31
Сказал все точно. Здесь даже добавить нечего. Если уж профессиональные игроки высказывают такое же мнение как и у большинства болельщиков, значит и правда что то не так в сборной.
Little Caprice
Little Caprice ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
01 апреля в 15:28
Хотя было бы прекрасно, если команда Стасика играла под нейтральным флагом. Желательно коричневым :)
LOpp
LOpp
01 апреля в 15:27
Жирков пусть играет, он еще не все сказал в футболе.

Caniggia
Caniggia
01 апреля в 15:23
Правильно сказал Попов . Какая-то чудовищная гордыня, высокомерие, цинизм и хамство Черчесова и весь околодзюбовский скандальный антураж - это одни из основных негативных моментов, которые раздражают всех, кто душой переживает за главную команду страны. Ну и всё это добивает абсолютно бестолковая игра в атаке и постоянная трусливая тактика, за исключением игр с карликами. А ещё мы одна из самых возрастных сборных в Европе и Черчесову наплевать на современные тенденции развития и прогресса футбола, основанные на скорости. А почтенный футбольный возраст и скорость понятия не совместимые.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ shlomo (раскрыть)
01 апреля в 15:13
При этом интересно, что именно футболисты по логике и должны были бы выходить за честь "флага и Родины"...

Потому что когда средняя зарплата по стране 30 тысяч, из которых нужно еще вычесть 5 тысяч на коммуналку, в отличие от "среднего класса" Родина в лице менеджеров госкорпораций и губернаторов щедро одаривает их распильными деньгами.

И в отличие от остальных спортсменов, которые не могут выступать за Родину из-за продолжительной войны с WADA, в которой Россия делает все, чтобы ситуация никогда не решилась, футболисты могут играть сколько хотят и тот самый флаг их не просят заменять на белую тряпку.
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