Рахимич признался, что хотел бы войти в тренерский штаб Олича

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера московского клуба.
Очень рад за Ивицу. Но сам я пока не в Москве. Не в курсе подробностей.
Я стану ассистентом Олича? Это слух, который пишут в газетах. Я про это ничего не знаю. Не общался с Ивицей по этому поводу после его назначения.
Хотел бы я попасть в штаб Олича? Я 20 лет в ЦСКА. Это мой клуб, моя команда. Это все мое. Говорить, что не хочу — это глупость чистая. Конечно, хочется. Я уже в ЦСКА, я никуда и не уходил. Если я могу чем-то помочь команде, я всегда рад, всегда рядом. Я всегда за то, чтобы ЦСКА находился на вершине российского футбола.