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Рахимич признался, что хотел бы войти в тренерский штаб Олича

01 апреля 2021, 15:04

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера московского клуба.

Очень рад за Ивицу. Но сам я пока не в Москве. Не в курсе подробностей.

Я стану ассистентом Олича? Это слух, который пишут в газетах. Я про это ничего не знаю. Не общался с Ивицей по этому поводу после его назначения.

Хотел бы я попасть в штаб Олича? Я 20 лет в ЦСКА. Это мой клуб, моя команда. Это все мое. Говорить, что не хочу — это глупость чистая. Конечно, хочется. Я уже в ЦСКА, я никуда и не уходил. Если я могу чем-то помочь команде, я всегда рад, всегда рядом. Я всегда за то, чтобы ЦСКА находился на вершине российского футбола.

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 апреля в 15:36
Думаю, что Железный Дровосек помог бы Ивице создать команду победителей.
STVA 1
STVA 1
01 апреля в 15:14
Думаю Элвер очень бы помог Ивице в его тренерском штабе!14 сезонов и 240 матчей в составе ЦСКА говорят о многом! И то что он знает Ивицу это тоже в плюс. Думаю у него есть определенный авторитет и он мог бы быть этаким проводником идей тренерского штаба! Помню его по игре за ЦСКА!Вот про которого не скажешь что он отбывал номер на поле!Всегда самоотдача на поле и всегда в борьбе!Один из немногих легионеров , про которого болелы не скажут ничего плохого!
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