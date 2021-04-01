Рахимич признался, что хотел бы войти в тренерский штаб Олича

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о назначении на пост главного тренера московского клуба.

Очень рад за Ивицу. Но сам я пока не в Москве. Не в курсе подробностей.

Я стану ассистентом Олича? Это слух, который пишут в газетах. Я про это ничего не знаю. Не общался с Ивицей по этому поводу после его назначения.