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Годин признался, что в 2015 году мог перейти в «Манчестер Сити»

сегодня, 15:28

Защитник «Кальяри» Диего Годин признался, что в 2015 году был близок к переходу в «Манчестер Сити». На тот момент футболист выступал за «Атлетико».

Это было летом 2015 года, «Ман Сити» был готов заплатить сумму больше той, которая была у меня в отступных. Я вел переговоры с «Атлетико», «Сити» очень настаивал на переходе.

Главный тренер Симеоне был тогда в Японии, его проинформировали о переговорах. Но Диего сказал, что если я уйду из клуба, то он тоже покинет команду.

Несколько дней спустя я продлил контракт с «Атлетико». Это доказывает, что у нас была настоящая команда.

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Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 16:00
Он еще 4 года назад давал такое вью, когда в Атлетико играл. Теперь в кругу итальянских журналюг вспоминает. Вспоминай почаще, Диего. Видимо, жалеет, что не перешел, раз уж ему больше говорить не о чем. Пелл тогда реально хотел его подписать, а приехала типо "альтернатива" в лице Отаменди.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:54
Оказывается Симеоне шантажист)))
shlomo
shlomo
сегодня в 15:30
Ну что могло бы быть, то уже не случиться...
drug01
drug01
сегодня в 15:29
Мог но не перешёл
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