Годин признался, что в 2015 году мог перейти в «Манчестер Сити»

Защитник «Кальяри» признался, что в 2015 году был близок к переходу в «Манчестер Сити». На тот момент футболист выступал за «Атлетико».

Это было летом 2015 года, «Ман Сити» был готов заплатить сумму больше той, которая была у меня в отступных. Я вел переговоры с «Атлетико», «Сити» очень настаивал на переходе.

Главный тренер Симеоне был тогда в Японии, его проинформировали о переговорах. Но Диего сказал, что если я уйду из клуба, то он тоже покинет команду.

Несколько дней спустя я продлил контракт с «Атлетико». Это доказывает, что у нас была настоящая команда.