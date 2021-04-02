Маркизио считает, что «Юве» должны покинуть некоторые игроки

Бывший футболист «Ювентуса» считает, что туринский клуб должен расстаться с игроками, которые не готовы бороться за победу до самого конца.

В конце сезона клуб должен поговорить со всеми. Тот, кто не желает сражаться до самого конца, должен уйти.

Включая Дибалу и Роналду? Это зависит от клуба. Ценность Дибалы не подлежит сомнению, это чистый талант, но он может остаться только в том случае, если ему есть что предложить.

Я надеюсь, что Роналду останется, если у него будет правильный менталитет, который нацелен на желании победить. То же самое касается и всех остальных игроков.