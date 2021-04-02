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Маркизио считает, что «Юве» должны покинуть некоторые игроки

сегодня, 13:17

Бывший футболист «Ювентуса» Клаудио Маркизио считает, что туринский клуб должен расстаться с игроками, которые не готовы бороться за победу до самого конца.

В конце сезона клуб должен поговорить со всеми. Тот, кто не желает сражаться до самого конца, должен уйти.

Включая Дибалу и Роналду? Это зависит от клуба. Ценность Дибалы не подлежит сомнению, это чистый талант, но он может остаться только в том случае, если ему есть что предложить.

Я надеюсь, что Роналду останется, если у него будет правильный менталитет, который нацелен на желании победить. То же самое касается и всех остальных игроков.

Недавно Маркизио призвал хавбека МЮ Поля Погба вернуться в «Ювентус».

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Ozabot
Ozabot
сегодня в 15:51
По именам бы назвал, кто должен уйти, а то он больше сказал про то, кто должен остаться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 15:12
Потому что я так хочу!
ballak144
ballak144 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 14:00
зачем заходить сюда, если не интересно его мнение? тем более отписываться...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:27, ред.
Ну и куда уйти? - Маркизио: В Зенит...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:17
Не кому не интересно твоё мнение!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:17
Правильно считает, Роналду первый
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