Никола: «Есть огромное желание преуспеть в дерби с „Ювентусом“»

Главный тренер «Торино» прокомментировал предстоящее дерби с «Ювентусом», которое пройдет в рамках 29-го тура Серии А.

Есть огромное желание преуспеть, учитывая, что «Торино» может навязать борьбу любой команде.

«Ювентус» показал себя отличной командой. Они чемпионы Италии. Неважно, какое место они займут по итогам этого сезона.

Я помню дерби, когда «Торино» выиграл с камбэком. Мы проигрывали 0:2, но сумели забить три гола и выиграли встречу. Это было что-то невероятное, но завтрашнее дерби будет другим, и нам понадобится наша лучшая форма.