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Никола: «Есть огромное желание преуспеть в дерби с „Ювентусом“»

сегодня, 14:51
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Торино» Давиде Никола прокомментировал предстоящее дерби с «Ювентусом», которое пройдет в рамках 29-го тура Серии А.

Есть огромное желание преуспеть, учитывая, что «Торино» может навязать борьбу любой команде.

«Ювентус» показал себя отличной командой. Они чемпионы Италии. Неважно, какое место они займут по итогам этого сезона.

Я помню дерби, когда «Торино» выиграл с камбэком. Мы проигрывали 0:2, но сумели забить три гола и выиграли встречу. Это было что-то невероятное, но завтрашнее дерби будет другим, и нам понадобится наша лучшая форма.

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Ozabot
Ozabot
сегодня в 15:56
У «Ювентуса» будет сквозняк в обороне без Бонуччи, поэтому для многозабивного «Торино» есть где развернуться. Но проблема скорее не в атаках, а в том, что «Торино» еще и пропускает слишком много.
Зебры мало бьют в створ в этом сезоне — где-то 4-5 раз за матч, если быки вытащат эти мячи, то это уже полдела. Думаю, будет интересный и агрессивный матч.
Мaлик
Мaлик
сегодня в 15:08
Ну посмотрим что получится...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:58
На Юве все настраиваются...
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