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Защитник «Лидса» Льоренте: «Поначалу тренировки Бьелсы вызывают шок»

сегодня, 12:56

Защитник «Лидса» Диего Льоренте рассказал, что тренировки под руководством Марсело Бьелсы стали для него шоком.

Честно говоря, люди говорили со мной о Бьелсе, но пока вы не сыграете под его началом, вы не поймете, насколько его подготовка отличается от других.

Сначала это вызывает шок. Есть определенные упражнения, которые заточены под анализ, они описывают определенные конкретные моменты в играх. Движения, которые вы должны делать с мячом, то, как вы поддерживаете партнера без мяча, помощь, которую вы оказываете товарищам по команде. Это очень специфично.

Эта методология поразительна по сравнению с более общими подходами, к которым вы привыкли, но когда вы выполняете эти упражнения, а затем видите, что за 90 минут эта ситуация повторяется 10 или 20 раз, вы понимаете, почему работаете таким образом.

Каждое упражнение имеет смысл и может быть непосредственно перенесено на поле. Вы начинаете понимать это, когда до вас доходит, насколько он особенный [Бьелса]. Вы смотрите видеоанализ, индивидуально и в команде, и можете видеть, как он улучшает команду.

Не так давно Бьелса высказался о ситуации касательно продления контракта с «Лидсом».

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:07
У тренировок Бьелсы есть конкретные цели по улучшению способностей, возможностей, производительности и продуктивности, и Бьелса добился этого эффективно везде, где работал до сих пор. Его тренировки делают игроков лучше!Пример тому Эррера. Он уже был известен в Реал Сарагосе , но именно в Бильбао под руководством Бьелсы он стал тем которого потом продали в МЮ!А пред этим они выбили МЮ и САФа из ЛЕ!Тот же Филипс из среднего полузащитника стал под его началом лучшим в Шипе! Он одержим футболом и про это говорят все кто его знает!Удачи ему и Лидсу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:58
У каждого свои методы...
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