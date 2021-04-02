Защитник «Лидса» Льоренте: «Поначалу тренировки Бьелсы вызывают шок»

Защитник «Лидса» рассказал, что тренировки под руководством стали для него шоком.

Честно говоря, люди говорили со мной о Бьелсе, но пока вы не сыграете под его началом, вы не поймете, насколько его подготовка отличается от других.

Сначала это вызывает шок. Есть определенные упражнения, которые заточены под анализ, они описывают определенные конкретные моменты в играх. Движения, которые вы должны делать с мячом, то, как вы поддерживаете партнера без мяча, помощь, которую вы оказываете товарищам по команде. Это очень специфично.

Эта методология поразительна по сравнению с более общими подходами, к которым вы привыкли, но когда вы выполняете эти упражнения, а затем видите, что за 90 минут эта ситуация повторяется 10 или 20 раз, вы понимаете, почему работаете таким образом.

Каждое упражнение имеет смысл и может быть непосредственно перенесено на поле. Вы начинаете понимать это, когда до вас доходит, насколько он особенный [Бьелса]. Вы смотрите видеоанализ, индивидуально и в команде, и можете видеть, как он улучшает команду.