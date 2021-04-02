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Мбенг объяснил, почему он решил самовольно покинуть «Ахмат»

сегодня, 15:17

Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенг, перешедший на правах аренды в минское «Динамо», объяснил, почему в прошлом году он принял решение самовольно покинуть российский клуб.

Мой контракт с «Ахматом» я подписал на 4 месяца. Сначала я не играл за первую команду, работал со второй. Но я очень нравился тренеру, и он со мной очень много работал индивидуально. Это было очень тяжело.

В начале прошлого сезона я много сидел на скамейке запасных, ждал своего шанса. Затем забил в первой же игре против «Ростова». А потом забил ещё три гола. Четыре гола в трёх матчах. Представляете? Затем я подписал контракт на 4 года. Мне было сложно адаптироваться в России, потому что африканский футбол и российский – это не одно и то же. Плюс в России было холодно. И это было непросто для меня. Непросто было адаптироваться к таким условиям.

В России за «Ахмат» я забил 23 гола. Лучший гол для меня? Гол в ворота «Спартака», который я забил через себя. Этот гол – один из лучших в моей карьере, а для команды стал одним из лучших в чемпионате.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:52
В итоге так и не объяснил.
Ironigor
Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:43
Ага, железно, особенно очень холодно в Грозном , а в Белоруссии жара !!!)))
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:37
Земляки спросили у Мбенга какая русская зима - Когда на деревьях зеленые листья и под ногами трава еще терпимо, а вот когда листья опадут и под ногами снег совсем труба...
shlomo
shlomo
сегодня в 15:21
Ну отмазался....:))))
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