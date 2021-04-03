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Агент: «„Краснодару“ не был интересен трансфер Шапи в „Барселону“»

сегодня, 14:33

«Барселона» проявляла интерес к форварду «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову. Об этом заявил агент футболиста Марат Хинчагов.

У нас был диалог с «Барселоной» по Шапи, но нам в руководстве «Краснодара» четко сказали, что это неинтересно.

Они отказались обсуждать эту тему.

Ранее ходили слухи, что на Шапи претендует «Спартак».

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Все комментарии
dalex83
dalex83
сегодня в 17:14
Может интересовалась Барса, но даже Дзюба не взял, а просто помотросил и бросил
Mi6
Mi6
сегодня в 17:06
Бред какой-то - задробить Шапи будущее
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:30
    Накир
    Накир
    сегодня в 16:26
    Сплетни кругом
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 16:22
    Чтото как то не верится!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 16:10
    Ну и вообще, странно бы было, что Шапи интересен Барселоне. Я думаю, даже глупо обсуждать эту тему.
    Где Шапи , где Барселона !!! Кто вообще делает из Шапи игрока, который бы мог создать конкуренцию в Европе кому-то. Реклама и факты, разнятся. Он сам в себя поверил с помощью журналистов, и это сыграло пагубную роль в развитии игрока. Вообщем как-то так.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 16:03
    А нечего было 1-го апреля звонить и говорить про интерес Барселоны.....
    112910415
    112910415
    сегодня в 15:41
    всего-то навсего Барселона ... кому это интересно ! )
    particular
    particular
    сегодня в 15:28
    Агент решил добавить дешёвого огонька в остывающую тему Шапи...
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 15:24
    Он в основу Краснодар не может попасть о каком Барселоны реч.
    А может на третий команды Барселоны интересовались
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 15:12, ред.
    Что то уж много в последнее время стало всплывать про фк "Краснодар".
    Все уже привыкли ставить в пример академию фк "Краснодара", как их воспитанники играют за основу.... А сейчас всё как то резко изменилось, воспитанников в фк "Краснодар" в основе нет, есть вечно запасные, игроков выгоняют как в случае с Игнатьевым, ссылают в дубль как с Сафоновым, не хотят платить своим достойную зарплату. Со своими воспитанниками не церемонятся, считают, что должны играть за гроши и в это же время покупают бесполезных игроков с огромными зарплатами.
    Что происходит? Галицкий охладел к футболу и превратился из человека, который грезит футболом в простого бизнесмена (видать сущность берёт своё)?
    В случае с Шапи так вообще непонятно, вроде Барса, вроде как мечта любого клуба уровня фк "Краснодар" продать игрока в лучшие клубы мира, но видать много но....
    Сколько предложила Барса? Если мало, то Галицкий в таких случаях произносит фразу: "Так не доставайся ж ты никому".
    Тут уж стоит переживать, а не постигнет ли фк "Краснодар" участь "Анжи"? Не надоела ли игрушка Галицкому?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 15:06
    Барселоне посоветовал бы Кутепова, который испанцам ни шанса не дал на чм
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 15:05
    Шапи бы в Ростов к Карпину
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 15:00
    Это как за Чаловым вся АПЛ в очереди стояла!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 14:53
    Очень странная реакция руководства. Почему бы не дать парню шанс??? Понятно , что гарантии того , что там получится никто не даст. Но шанс то парню можно было и предоставить. Сейчас Шапи уже не тот , что был вначале карьеры, но будем надеяться , что это временный спад.
    Удачи парню , может еще и в Европе кто то им заинтересуется.
    Всем здоровья.
    minai
    minai
    сегодня в 14:53
    Этот правдивый рассказ можно назвать: Марат Хинчагов и грибы.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 14:50
    Теперь Шапи мало кому интересен
    DEIVID_22
    DEIVID_22
    сегодня в 14:42
    Тут только посмеяться можно.
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