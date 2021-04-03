Агент: «„Краснодару“ не был интересен трансфер Шапи в „Барселону“»

«Барселона» проявляла интерес к форварду «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову. Об этом заявил агент футболиста Марат Хинчагов.
У нас был диалог с «Барселоной» по Шапи, но нам в руководстве «Краснодара» четко сказали, что это неинтересно.
Они отказались обсуждать эту тему.
Ранее ходили слухи, что на Шапи претендует «Спартак».
Удачи парню , может еще и в Европе кто то им заинтересуется.
Всем здоровья.
Удачи парню , может еще и в Европе кто то им заинтересуется.
Всем здоровья.
Все уже привыкли ставить в пример академию фк "Краснодара", как их воспитанники играют за основу.... А сейчас всё как то резко изменилось, воспитанников в фк "Краснодар" в основе нет, есть вечно запасные, игроков выгоняют как в случае с Игнатьевым, ссылают в дубль как с Сафоновым, не хотят платить своим достойную зарплату. Со своими воспитанниками не церемонятся, считают, что должны играть за гроши и в это же время покупают бесполезных игроков с огромными зарплатами.
Что происходит? Галицкий охладел к футболу и превратился из человека, который грезит футболом в простого бизнесмена (видать сущность берёт своё)?
В случае с Шапи так вообще непонятно, вроде Барса, вроде как мечта любого клуба уровня фк "Краснодар" продать игрока в лучшие клубы мира, но видать много но....
Сколько предложила Барса? Если мало, то Галицкий в таких случаях произносит фразу: "Так не доставайся ж ты никому".
Тут уж стоит переживать, а не постигнет ли фк "Краснодар" участь "Анжи"? Не надоела ли игрушка Галицкому?
https://youtu.be/PxeYBnxGDvo
Все уже привыкли ставить в пример академию фк "Краснодара", как их воспитанники играют за основу.... А сейчас всё как то резко изменилось, воспитанников в фк "Краснодар" в основе нет, есть вечно запасные, игроков выгоняют как в случае с Игнатьевым, ссылают в дубль как с Сафоновым, не хотят платить своим достойную зарплату. Со своими воспитанниками не церемонятся, считают, что должны играть за гроши и в это же время покупают бесполезных игроков с огромными зарплатами.
Что происходит? Галицкий охладел к футболу и превратился из человека, который грезит футболом в простого бизнесмена (видать сущность берёт своё)?
В случае с Шапи так вообще непонятно, вроде Барса, вроде как мечта любого клуба уровня фк "Краснодар" продать игрока в лучшие клубы мира, но видать много но....
Сколько предложила Барса? Если мало, то Галицкий в таких случаях произносит фразу: "Так не доставайся ж ты никому".
Тут уж стоит переживать, а не постигнет ли фк "Краснодар" участь "Анжи"? Не надоела ли игрушка Галицкому?