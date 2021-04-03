Агент: «„Краснодару“ не был интересен трансфер Шапи в „Барселону“»

«Барселона» проявляла интерес к форварду «Краснодара» . Об этом заявил агент футболиста Марат Хинчагов.

У нас был диалог с «Барселоной» по Шапи, но нам в руководстве «Краснодара» четко сказали, что это неинтересно.

Они отказались обсуждать эту тему.