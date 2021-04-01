Чорлука может перебраться в «Краснодар»

По информации источника, «Краснодар» проявляет интерес к защитнику Ведрану Чорлуке, который недавно объявил об уходе из «Локомотива» по окончании сезона.
В данный момент у хорватского футболиста нет конкретных предложений от российских клубов, однако утверждается, что «Краснодар» готов предложить игроку однолетний контракт.
В нынешнем сезоне хорват провел 17 матчей в РПЛ и записал в свой актив одну результативную передачу.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Нужно срочно запретить въезд в Россию всяким гастарбайтерам и тогда мы сможем поднять Россию с колен датчан !
Нужно срочно запретить въезд в Россию всяким гастарбайтерам и тогда мы сможем поднять Россию с колен датчан !