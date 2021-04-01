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Чорлука может перебраться в «Краснодар»

01 апреля 2021, 11:58

По информации источника, «Краснодар» проявляет интерес к защитнику Ведрану Чорлуке, который недавно объявил об уходе из «Локомотива» по окончании сезона.

В данный момент у хорватского футболиста нет конкретных предложений от российских клубов, однако утверждается, что «Краснодар» готов предложить игроку однолетний контракт.

В нынешнем сезоне хорват провел 17 матчей в РПЛ и записал в свой актив одну результативную передачу.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
01 апреля в 20:08
Преферанс...)
STVA 1
STVA 1
01 апреля в 18:04
Хороший цз только вот травмы замучали его последнее время!
kts99
kts99
01 апреля в 17:48
Будет полезен
Евгений Быстров
Евгений Быстров
01 апреля в 15:29
Утятина жииирная
Эдмон
Эдмон
01 апреля в 13:56
Что хоть с ним в Локо случилось?Недавно всё нормально было
beefs
beefs
01 апреля в 13:41
Совсем не понятная политика Краснодара, что не игрок то калека, откорми отогрей называется. Такое ощущение, что после того как отняли магнит, Галицкий потерял свою индивидуальность и делает что укажут...
Трезвый повар
Трезвый повар
01 апреля в 13:17
Видимо Локо он уже не нужен
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
01 апреля в 13:00
Согласен. На сегодняшний день хоть часть проблем в защите снимет.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 апреля в 12:58
Хороший,опытный защитник
Leha-ha50
Leha-ha50
01 апреля в 12:54
Если учесть, что в Краснодаре в защите постоянные проблемы, то это вполне приемлемый вариант. Пару лет парень може и попылить и для ротации сгодится. Посмотрим , что решит сам Ведран, может и еще кто то заинтересуется. Летом все прояснится, а пока надо закончить сезон.
Всем здоровья.
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
01 апреля в 12:50
Очень добротный не только на поле и за пределами.🐈.)
swed27
swed27
01 апреля в 12:47
Быки укрепляют оборону
за
за ответ Ironigor (раскрыть)
01 апреля в 12:39
Ну, Чорлука уже не тот, что был в начале карьеры в ФК Локомотив. Сейчас он не всегда в основе выходит.
d_fincher
d_fincher
01 апреля в 12:39, ред.
Любит Галицкий хороших людей и крепких профи. Это вам не Зенит. С другой стороны - результат Краснодар даст не сразу, а Зенит хапает всё и прям щас.
Ironigor
Ironigor ответ за (раскрыть)
01 апреля в 12:35
Не взирая на его возраст, он выполняет свою работу. Это не критерий я думаю.
nikoladolgov
nikoladolgov
01 апреля в 12:32
Пока такие Чорлуки будут шляться по клубам РФПЛ - нам никогда не видать своих игроков !
Нужно срочно запретить въезд в Россию всяким гастарбайтерам и тогда мы сможем поднять Россию с колен датчан !
за
за ответ Ironigor (раскрыть)
01 апреля в 12:31
дело, думаю, в возрасте игрока.
Ironigor
Ironigor
01 апреля в 12:23
Я думаю на один год, это не серьёзно будет для него.
за
за
01 апреля в 12:19
Почем нынче Чорлука?
КЭТиК
КЭТиК
01 апреля в 11:59
Добротный защитник, подойдет.
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