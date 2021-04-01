Чорлука может перебраться в «Краснодар»

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01 апреля 2021, 11:58

По информации источника, «Краснодар» проявляет интерес к защитнику , который недавно объявил об уходе из «Локомотива» по окончании сезона.

В данный момент у хорватского футболиста нет конкретных предложений от российских клубов, однако утверждается, что «Краснодар» готов предложить игроку однолетний контракт.