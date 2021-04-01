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Казахстанский сайт 1 апреля сообщил, что Зайнутдинов перейдет в «Аталанту»

01 апреля 2021, 09:43

1 апреля на казахстанском сайте появилась новость, что полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Казахстанский футболист подписал предварительный контракт с «Аталантой». Соглашение будет рассчитано на пять лет. Этот сезон 22-летний футболист доиграет в ЦСКА, после чего отправится в Италию.

Напомним, что в данный момент за «Аталанту» выступают россиянин Алексей Миранчук и украинец Руслан Малиновский.

Ранее уже появлялись новости, что Бактиёр входит в шорт-лист «Аталанты».

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tims
tims
01 апреля в 18:22, ред.
Это не все сегодняшние новости... Еще "Реал" и "Барса" вступили в борьбу за Васина из ЦСКА... Ганчаренка подписал контракт с "Баварией". Федун объявил о слиянии "Спартака" и московского "Динамо". Уже разработана эмблема нового клуба: в спартаковском красном ромбе голубые буквы ПИДА. Это - сокращенное название - "Пищедина". Федун заявил, что таким образом красно-белые возвращаются к своим истокам (первоначально клуб назывался "Пищевики", окончание от "Динамо"). Заодно было объявлено о продаже спартаковского стадиона "Зениту" за ненадобностью. Достаточно бывшего стадиона "Динамо". Новый стадион "Зенита" будет называться - "Охтаарена". Бесплатно на этом стадионе будут играть "Зенит" и "Сочи" (когда слишком жарко будет на юге). Динамовский стадион будет называться "Динамичный Лукойл"... Да... забыл про главную новость... Дзюба согласился на операцию по удалению простаты. Таким образом он решил доказать всем, что больше не занимается рукоблудием...
Absinthe3
Absinthe3
01 апреля в 17:41, ред.
Ну как бы он у нас со скамейки играл. А в Цска стал игроком основы. Для коней, в принципе, нормально, но Аталанта....вряд ли.
SAFqwer
SAFqwer ответ makkie (раскрыть)
01 апреля в 17:38
А Кутепов в Реал или Баварию)))
SAFqwer
SAFqwer
01 апреля в 17:37
Скорее всего утка очередная...Зайнутдинов до серии А не дотягивает, как и Коваленко, да и Миранчук тоже...
за
за
01 апреля в 12:40
Дербанят коней почем зря!
Ravshan878
Ravshan878 ответ nikoladolgov (раскрыть)
01 апреля в 12:38
Извиняюсь чуть-чуть за ошибку. Дружище из Russia.☝️.)
Ravshan878
Ravshan878 ответ nikoladolgov (раскрыть)
01 апреля в 12:36
Месси из Казахстана.) Выступал за Ростов. Показал положительный результат.Оттуда в Moscow за Кони.Есть инфу Баха может добиться итальянского футбола.Так здорово.👍.)
oFANATo
oFANATo
01 апреля в 12:17
Хорошо пошутили на казахстанском сайте)))))
makkie
makkie
01 апреля в 11:42
Ага, а Васин в Милан переходит)
И вас с 1 апреля!
Трезвый повар
Трезвый повар
01 апреля в 11:13
ЦСКА купили Зайнутдинова у Ростова за 2 евроляма. Интересно за сколько его продадут
nikoladolgov
nikoladolgov
01 апреля в 11:09
Кто такой Зайнутдинов ?
Мessi 10
Мessi 10
01 апреля в 11:02
Понятно, что шутка, но могли хотя бы написать в теле новости что за казахстанский сайт.
Мaлик
Мaлик
01 апреля в 10:58
Ну как говориться ВСЕ в Аталанту....
blitz
blitz
01 апреля в 10:55
Первого апреля никому не верь.
XL-965
XL-965
01 апреля в 10:50
Мда было бы неплохо србрать в Аталанте сборную СНГ
112910415
112910415
01 апреля в 10:49
простенькая такая шуточка !
Dima salev
Dima salev
01 апреля в 10:46
Футболисты из бывших СССР могут играть в европу и ещё набирают опыт а российские игроки наоборот как з битый лётчик становятся.
Крикун
Крикун
01 апреля в 10:37
Украина, Россия, Казахстан...
Аталанта собирает у себя сборную СНГ?
Тогда им ещё нужны Хвича, Мхитарян, Шомуродов...
pioner1987
pioner1987
01 апреля в 10:21
красавчик. удачи ему и успехов он не трус раз решился на такой переезд
Caniggia
Caniggia
01 апреля в 10:16
Боссы МС, впечатлившись игрой Чалова на молодёжном Евро, готовят по нему предложение ЦСКА, которое по сумме станер рекордным в истории АПЛ, сообщается из проверенных источников.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 апреля в 10:13
Первое Апреля ни кому не верю.....))))))).
1bear
1bear
01 апреля в 10:06
поздравляю всех наивных с 1 апреля!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
01 апреля в 10:02
Похоже , что Олич дал добро. В последнее время Бахтиёр не впечатляет. Очень посредственно выглядит. Не знаю , что в нем увидели представители Аталанты, но уж очень сомнительным кажется этот трансфер. Если уж Миранчук , который был лидером в Локо, не может закрепиться в основе, то Зайнутдинову это сделать будет еще труднее. Но будем понаблюдать за парнем, может и заблещет в последствии??? Ждем ТО , там все и узнаем.
Всем здоровья.
LOpp
LOpp
01 апреля в 10:01
Аталанта решила собрать СССР.
Горбачев: Выезжаю!
Аксинья
Аксинья
01 апреля в 10:01
Армейцы не забудьте Ростову процент от перепродажи отстегнуть))
КЭТиК
КЭТиК
01 апреля в 09:50
Сдается его сразу в аренду отправят.
Эдмон
Эдмон
01 апреля в 09:49
Да ладно,неужели такое случилось
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
01 апреля в 09:48
И Вас с 1 апреля
STVA 1
STVA 1
01 апреля в 09:48
Удачи ему!
Ekkimukk
Ekkimukk
01 апреля в 09:44
"Аталанте" осталось подписать какого-нибудь беларуса и будет полный комплект.
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