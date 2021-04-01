Казахстанский сайт 1 апреля сообщил, что Зайнутдинов перейдет в «Аталанту»

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01 апреля 2021, 09:43

1 апреля на казахстанском сайте появилась новость, что полузащитник ЦСКА , скорее всего, продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Казахстанский футболист подписал предварительный контракт с «Аталантой». Соглашение будет рассчитано на пять лет. Этот сезон 22-летний футболист доиграет в ЦСКА , после чего отправится в Италию.

Напомним, что в данный момент за «Аталанту» выступают россиянин Алексей Миранчук и украинец Руслан Малиновский.

Ранее уже появлялись новости, что Бактиёр входит в шорт-лист «Аталанты».