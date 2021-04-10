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Кьеза: «Пирло очень помогает мне. Я благодарен ему»

10 апреля 2021, 03:24

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза поблагодарил главного тренера команды Андреа Пирло за помощь и поддержку в первом для 23-летнего итальянца сезоне в составе «бьянконери».

Что характеризует меня в этом сезоне, так это стабильность. Это тот аспект, который я улучшил больше всего.

Мне помогают игра и совместные тренировки с чемпионами, так же как тренер и менталитет «Ювентуса», а именно стремление постоянно совершенствоваться и побеждать.

Пирло очень помогает мне в последние месяцы. Особенно в том, что доверяет мне. Я просто должен поблагодарить его. Каждый день он даёт мне советы по улучшению моей игры как в обороне, так и в атаке. И мне это очень помогает.

Недавно сообщалось об интересе к Кьезе со стороны «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
10 апреля в 07:15
Пирло помогает, а команда уже не чемпион.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 апреля в 05:38
Врядли Дибала так поблагодарит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 апреля в 03:51
Спасибо, добрый человек!
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