Кьеза: «Пирло очень помогает мне. Я благодарен ему»

Вингер «Ювентуса» поблагодарил главного тренера команды за помощь и поддержку в первом для 23-летнего итальянца сезоне в составе «бьянконери».

Что характеризует меня в этом сезоне, так это стабильность. Это тот аспект, который я улучшил больше всего.

Мне помогают игра и совместные тренировки с чемпионами, так же как тренер и менталитет «Ювентуса», а именно стремление постоянно совершенствоваться и побеждать.

Пирло очень помогает мне в последние месяцы. Особенно в том, что доверяет мне. Я просто должен поблагодарить его. Каждый день он даёт мне советы по улучшению моей игры как в обороне, так и в атаке. И мне это очень помогает.