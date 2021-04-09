«Не хочу, чтобы это было последнее Класико Месси». Соперники из «Реала» говорят о Лео

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вчера, 18:59

Рамос признал, что «Реал» настрадался от Месси, а Зидан не хочет, чтобы Лионель уходил из «Барсы».

Футболисты, тренеры, боссы и болельщики «Реала» неоднократно делились мнение о Лионеле, и если комплименты партнеров воспринимаются как данность, то респекты из-за баррикад дорогого стоят!

Зинедин Зидан:

Мне бы очень не хотелось, чтобы это предстоящее Класико стало последним в карьере Месси. Пусть он остается в «Барселоне». Думаю, ему там хорошо, да и для чемпионата будет лучше, если Лео никуда не уйдет. Мы знаем, что это за футболист. Знаем, что он остается тем же самым невероятным парнем, даже если не забивает.

Серхио Рамос:

Мы страдали от Месси все эти годы. Возможно, если бы у «Барселоны» его не было, мы бы выиграли больше титулов. Было время, когда мы столкнулись с лучшей «Барселоной» в истории. У нас был такой отличный тренер, как Жозе Моуриньо, но нам было трудно победить их. Мы нечасто побеждали, было много напряжения, вызванного либо ими, либо нами.

Тони Кроос:

Если такой футболист больше не будет играть за нашего главного соперника, для нас это не так уж и плохо. Уход Месси означает, что «Барселона» не будет во всеоружии. Не думаю, что Месси может перейти в «Реал». Я бы категорически исключил такой вариант. Перейти из «Барселоны» в «Реал» или наоборот — очень сложно. Для этого нужны яйца.

Криштиану Роналду:

Конкуренция с Месси мотивирует. Эта ситуация хороша для меня и для других игроков. Мы оба просто стремимся показывать максимум. У нас нормальные отношения, профессиональные. Кто из нас сильнее? Ну, я считаю себя более сильным футболистом. Если ты так не думаешь, то у тебя нет амбиций. Мне кажется, что я сильнейший в своей профессии. Может, это и не так, но сам я считаю себя лучшим.

Висенте Дель Боске, бывший тренер «Реала»:

Постоянно играть на уровне Месси чрезвычайно сложно. Он не может вечно играть на максимуме. Выдающиеся игроки, такие как он и Роналду, иногда переживают спады. Но тот факт, что Месси — потрясающий футболист, не может подвергаться сомнению. Он это доказывал множество раз.

Фернандо Фернандес Тапиас, вице-президент «Реала»:

Если бы Месси перешел в «Реал», то пришлось бы создавать другую лигу. Скажем, еропейско-американскую лигу, где все вместе противостояли бы «Реалу», поэтому нас устраивает текущая ситуация, когда у нас есть Роналду, а у «Барселоны» — Месси. Чем больше команд будут иметь в своих составах сильных игроков, тем лучше. Роналду — гений. Это футболист с другой планеты. Такие рождаются раз в 50 лет. Да, Месси — отличный игрок, но он не Криштиану Роналду.

Карло Анчелотти, бывший тренер «Реала»:

Месси в «Реале»? Я был бы этому рад. Хотя нельзя забывать, что Роналду — лицо «Реала», а Месси — «Барселоны». У каждого своя команда и своя история, но иметь обоих в нашем составе было бы для нас здорово. Хотя, конечно, сложно себе такое представить.

Хамес Родригес, бывший полузащитник «Реала»:

Месси — футболист из другого мира. Это уникальный игрок.

Марсело:

Лионель Месси — самый сложный соперник в моей карьере. Было бы лицемерием назвать другого игрока. Но никогда не играл против Криштиану Роналду.

Лука Модрич:

Уход Месси станет огромной потерей для чемпионата Испании. Такой же, какой был уход Криштиану Роналду в свое время. Без Месси испанский чемпионат потеряет в престиже.

Хаби Алонсо, бывший полузащитник «Реала»:

Я очень настрадался от Месси в свое время. Он постоянно заставлял нас ломать голову над вопросом его нейтрализации. Мы регулярно беседовали об этом с Моуринью и Серхио Рамосом. Задавались вопросом, почему он доставляет нам столько головной боли. Хотели понять, как можно противостоять его действиям. Позади Месси на позиции правого полузащитника тогда действовал Хави. У них был припасен такой по-футбольному провокационный трюк: Хави показывал мне мяч, и я шёл на него, а Месси тем временем оказывался за моей спиной. Очень ловко! И тогда на Лео должен был выходить Рамос. В результате Месси расправлялся с ним и побеждал нас. Мы начали справляться с Месси только тогда, когда поменяли систему, и за его нейтрализацию стал отвечать я, а не Рамос. Хави по-прежнему пытался заставить меня приближаться к нему, но я не поддавался и оставался с Месси. Благодаря этому Рамосу не было необходимости покидать свою зону. После этого мы достаточно успешно действовали против Месси, и на поле разворачивалась равная борьба.

Жозе Моуриньо, бывший тренер «Реала»:

В Мадриде я провёл три отличных года – разумеется, со своими сложностями и проблемами, но это часть профессии. У меня фантастические воспоминания о том времени. Период, в течение которого я был в «Реале», был трудным для клуба. Тогда доминировала «Барселона» – не только в результатах, но и на уровне общественных симпатий. Они играли в футбол, за которым было приятно наблюдать, и обладали креативными игроками, способными творить магию. Нам нужно было это изменить. Я всегда говорю, что многим обязан своим футболистам и тем, кто не играл под моим руководством и создавал мне проблемы. Например, Месси никогда не играл в моей команде, но я играл против него, и он сделал меня лучшим тренером, поскольку мне приходилось тщательно готовиться к матчам с ним.

Тибо Куртуа:

Для меня, Месси — такой же игрок, как и любой другой. Кошмары из-за него мне никогда не снятся. Изучаю его наравне с игроком «Сельты» или «Леванте». Нет никакой разницы (смеется). А если говорить серьезно, то такой игрок, как Месси, может намереваться сделать что-то одно, а потом в последнюю секунду передумать и всех обмануть. Не получится изучить его. Он один из лучших игроков в истории наравне с Криштиану Роналду. Приятно играть против этих игроков. Можно потом рассказать своим детям и внукам, что играл против них и лишил их некоторых достижений.

Икер Касильяс:

Самым сложным форвардом для меня всегда был Месси. Я играл против него очень часто. И пропустил немало голов, ха-ха!

Рафаэль Варан:

Лео – невероятный футболист. Остановить его в одиночку не получится. Против такого игрока нужно действовать коллективно. Хорошая командная работа заключается в том, чтобы лишить его пространства, умело передавать опеку над ним в смежных зонах и страховать друг друга.

Карим Бензема: