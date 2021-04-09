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«Не хочу, чтобы это было последнее Класико Месси». Соперники из «Реала» говорят о Лео

вчера, 18:59
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
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Рамос признал, что «Реал» настрадался от Месси, а Зидан не хочет, чтобы Лионель уходил из «Барсы».

Футболисты, тренеры, боссы и болельщики «Реала» неоднократно делились мнение о Лионеле, и если комплименты партнеров воспринимаются как данность, то респекты из-за баррикад дорогого стоят!

Зинедин Зидан:

Мне бы очень не хотелось, чтобы это предстоящее Класико стало последним в карьере Месси. Пусть он остается в «Барселоне». Думаю, ему там хорошо, да и для чемпионата будет лучше, если Лео никуда не уйдет. Мы знаем, что это за футболист. Знаем, что он остается тем же самым невероятным парнем, даже если не забивает.

Серхио Рамос:

Мы страдали от Месси все эти годы. Возможно, если бы у «Барселоны» его не было, мы бы выиграли больше титулов. Было время, когда мы столкнулись с лучшей «Барселоной» в истории. У нас был такой отличный тренер, как Жозе Моуриньо, но нам было трудно победить их. Мы нечасто побеждали, было много напряжения, вызванного либо ими, либо нами.

Тони Кроос:

Если такой футболист больше не будет играть за нашего главного соперника, для нас это не так уж и плохо. Уход Месси означает, что «Барселона» не будет во всеоружии. Не думаю, что Месси может перейти в «Реал». Я бы категорически исключил такой вариант. Перейти из «Барселоны» в «Реал» или наоборот — очень сложно. Для этого нужны яйца.

Криштиану Роналду:

Конкуренция с Месси мотивирует. Эта ситуация хороша для меня и для других игроков. Мы оба просто стремимся показывать максимум. У нас нормальные отношения, профессиональные. Кто из нас сильнее? Ну, я считаю себя более сильным футболистом. Если ты так не думаешь, то у тебя нет амбиций. Мне кажется, что я сильнейший в своей профессии. Может, это и не так, но сам я считаю себя лучшим.

Висенте Дель Боске, бывший тренер «Реала»:

Постоянно играть на уровне Месси чрезвычайно сложно. Он не может вечно играть на максимуме. Выдающиеся игроки, такие как он и Роналду, иногда переживают спады. Но тот факт, что Месси — потрясающий футболист, не может подвергаться сомнению. Он это доказывал множество раз.

Фернандо Фернандес Тапиас, вице-президент «Реала»:

Если бы Месси перешел в «Реал», то пришлось бы создавать другую лигу. Скажем, еропейско-американскую лигу, где все вместе противостояли бы «Реалу», поэтому нас устраивает текущая ситуация, когда у нас есть Роналду, а у «Барселоны» — Месси. Чем больше команд будут иметь в своих составах сильных игроков, тем лучше. Роналду — гений. Это футболист с другой планеты. Такие рождаются раз в 50 лет. Да, Месси — отличный игрок, но он не Криштиану Роналду.

Карло Анчелотти, бывший тренер «Реала»:

Месси в «Реале»? Я был бы этому рад. Хотя нельзя забывать, что Роналду — лицо «Реала», а Месси — «Барселоны». У каждого своя команда и своя история, но иметь обоих в нашем составе было бы для нас здорово. Хотя, конечно, сложно себе такое представить.

Хамес Родригес, бывший полузащитник «Реала»:

Месси — футболист из другого мира. Это уникальный игрок.

Марсело:

Лионель Месси — самый сложный соперник в моей карьере. Было бы лицемерием назвать другого игрока. Но никогда не играл против Криштиану Роналду.

Лука Модрич:

Уход Месси станет огромной потерей для чемпионата Испании. Такой же, какой был уход Криштиану Роналду в свое время. Без Месси испанский чемпионат потеряет в престиже.

Хаби Алонсо, бывший полузащитник «Реала»:

Я очень настрадался от Месси в свое время. Он постоянно заставлял нас ломать голову над вопросом его нейтрализации. Мы регулярно беседовали об этом с Моуринью и Серхио Рамосом. Задавались вопросом, почему он доставляет нам столько головной боли. Хотели понять, как можно противостоять его действиям. Позади Месси на позиции правого полузащитника тогда действовал Хави. У них был припасен такой по-футбольному провокационный трюк: Хави показывал мне мяч, и я шёл на него, а Месси тем временем оказывался за моей спиной. Очень ловко!

И тогда на Лео должен был выходить Рамос. В результате Месси расправлялся с ним и побеждал нас. Мы начали справляться с Месси только тогда, когда поменяли систему, и за его нейтрализацию стал отвечать я, а не Рамос. Хави по-прежнему пытался заставить меня приближаться к нему, но я не поддавался и оставался с Месси. Благодаря этому Рамосу не было необходимости покидать свою зону. После этого мы достаточно успешно действовали против Месси, и на поле разворачивалась равная борьба.

Жозе Моуриньо, бывший тренер «Реала»:

В Мадриде я провёл три отличных года – разумеется, со своими сложностями и проблемами, но это часть профессии. У меня фантастические воспоминания о том времени. Период, в течение которого я был в «Реале», был трудным для клуба. Тогда доминировала «Барселона» – не только в результатах, но и на уровне общественных симпатий. Они играли в футбол, за которым было приятно наблюдать, и обладали креативными игроками, способными творить магию. Нам нужно было это изменить. Я всегда говорю, что многим обязан своим футболистам и тем, кто не играл под моим руководством и создавал мне проблемы. Например, Месси никогда не играл в моей команде, но я играл против него, и он сделал меня лучшим тренером, поскольку мне приходилось тщательно готовиться к матчам с ним.

Тибо Куртуа:

Для меня, Месси — такой же игрок, как и любой другой. Кошмары из-за него мне никогда не снятся. Изучаю его наравне с игроком «Сельты» или «Леванте». Нет никакой разницы (смеется). А если говорить серьезно, то такой игрок, как Месси, может намереваться сделать что-то одно, а потом в последнюю секунду передумать и всех обмануть. Не получится изучить его. Он один из лучших игроков в истории наравне с Криштиану Роналду. Приятно играть против этих игроков. Можно потом рассказать своим детям и внукам, что играл против них и лишил их некоторых достижений.

Икер Касильяс:

Самым сложным форвардом для меня всегда был Месси. Я играл против него очень часто. И пропустил немало голов, ха-ха!

Рафаэль Варан:

Лео – невероятный футболист. Остановить его в одиночку не получится. Против такого игрока нужно действовать коллективно. Хорошая командная работа заключается в том, чтобы лишить его пространства, умело передавать опеку над ним в смежных зонах и страховать друг друга.

Карим Бензема:

Месси делает для «Барселоны» все, он создает игру в атаке. С ним нужно действовать осторожно, потому что он очень опасен, но нам уже удавалось справляться с Лионелем и побеждать «Барсу», когда он был на поле.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:21
А теперь сравните игроков Реала с языком Пике.
bublikyo
bublikyo ответ goalaktika (раскрыть)
сегодня в 11:44
Пепе останавливал Месси, и на поле были Хавиньеста в лучшие годы
Agamaga........
Agamaga........ ответ Сторонний наблюдатель_1 (раскрыть)
сегодня в 10:29
😀 Ну она зачетная
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:13
А вам не кажется, что Месси в пропадании в важнейших матчах винят еще с давних времен? Сейчас-то понятно, у него тоже возраст уже
Сторонний наблюдатель_1
Сторонний наблюдатель_1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:03
Не знаю маму Касильяса, мне мама Стифлера больше нравится))
VIКING
VIКING
вчера в 22:59
Аргентинский гомик не забивает уже 2.5 года, как ушли Хави и Иньеста и голы кончились у полена!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 22:52
Но ведь кому-то хватает ума винить во всех неудачах Месси?
А в случае с нарциссом, то всегда виноваты партнёры.
Клуб, который выходил дважды в финал ЛЧ до его прихода трижды подряд вылетает от средних по меркам ЛЧ клубов. 😉
Gelious
Gelious ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:12
Этому "кому-то" уже сто лет примерно. И винить Роналду в таких ужасных результатах - это надо большого ума быть, конечно
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:48, ред.
Вспомнил двух игроков Реала, кто реально остановил Месси. Это был
Ковачич, в суперкубке он выбил его из игры. Вырубил ему рубильник и всё. А другой игрок, это Каземиро. Он просто сожрал его, кажется в ЧИ . В двух этих матчах Лео совсем не было видно
И в обоих матчах не было уже ХавИньесты
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 21:47
А кто-то уже "вытянул" Ювентус на 4 место, и всё "тянет" с Лионами, Аяксидами 😉
Agamaga........
Agamaga........ ответ Сторонний наблюдатель_1 (раскрыть)
вчера в 21:43
А мама Касильяса говорила, что Барса клуб джентльменов. Это всего лишь комментарии игроков, а куда важнее прощание со своими легендами!
У Реала с этим проблемы. А Пике всего лишь троллит, и он один такой на всю Каталонию.
112910415
112910415
вчера в 20:54
явное уважение соперников дорого стоит !
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 20:12
Покажите аналогичные высказывания сторонников каталонцев про Криша. Думаю, таких немного
Gelious
Gelious
вчера в 19:52
Месси всего одного не хватает - тащерства в важнейших матчах. Отличный игрок
shlomo
shlomo
вчера в 19:20
Спасибо за статью.... кажется, что совсем недавно главный сериал лета, который закончился довольно быстро и Месси остался ещё на один год... но год скоро закончится.....и что продолжение следует???? ....для клуба ценность Месси станет ясна только по окончанию этого сезона ( ЛЧ пролет и остается только чемпионат...).... а мы по сборной Аргентины знаем, что Месси не всегда является тем лидером, который ведёт за собой команду в трудные моменты (особенно, когда он чем то недоволен и что происходит не так как ему хочется...).... ну и для самого Месси именно сейчас покидать Барсу не стоит....в другом Чемпе и клубе запросто может что то не получится, а если он станется и выиграет с Барсой Чемпионат, то разговоры будут другими....Ладно до финального закрытия занавеса еще есть время....будем посмотреть.... а то, как о нем говорят его соперники дорогого стоит...
Сторонний наблюдатель_1
Сторонний наблюдатель_1
вчера в 19:20
Реал клуб джентельменов, поэтому и отзываются уважительно, это всякие твитерасты, вроде Пике не уважают соперников.
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