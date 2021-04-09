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Орланди: «Месси готовил кофе для Роналдиньо и был застенчивым парнем»

09 апреля 2021, 17:19

Бывший полузащитник «Барселоны» Андреа Орланди поделился воспоминаниями об игре вместе с Лионелем Месси. Орланди выступал за «Барселону Б» с 2005 по 2007 год.

Вам не понравилось бы тренироваться вместе с Месси, он не пасовал вам, когда вы были рядом. Он был очень застенчивым парнем, и Роналдиньо заботился о нем. Я помню, что он готовил кофе для Роналдиньо и не говорил ни слова, но на поле он превращался в монстра.

Я никогда не видел кого-то настолько конкурентоспособного, каким был Месси в 17 или 18 лет. Он кусал бы вас за лодыжки, если бы потерял мяч. Вы могли видеть, что он станет топ-игроком, но я никогда не мог подумать, что он будет лучшим в мире.

Ранее нападающий «Сан-Лоренсо» Франко Ди Санто поделился мнением о будущем Месси в «Барселоне».

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer
09 апреля в 23:04
Теперь все узнали, что есть такой игрок (или был) Орланди...Интересно, что он кому подносил? Для большего Орланди не пригодился в футболе...
Little Caprice
Little Caprice
09 апреля в 20:38
"Он кусал бы вас за лодыжки" - хахахах, как же он красиво завуалировал гномовство Месси :)
ЮЗИК
ЮЗИК
09 апреля в 20:12
Начинал он отлично, а дальше оказался игроком одной команды, где феерили два мастера Хави и Иньеста
Великий Пуховик
Великий Пуховик
09 апреля в 19:07
Между прочим это раскрывает личность Рональдиньо с новой стороны: вероятно увидел в Лионеле Месси талант и понял, что без поддержки тот если и не зачахнет совсем, то раскроется далеко не полностью, потратив силы на борьбу с внешним миром. На такое мало кто способен, обычно просто проходят мимо.
yrasikos22
yrasikos22
09 апреля в 18:36, ред.
Лучшим в мире Месси не стал просто потому что не брал кубок мира,кубок америки,не стал лидером сборной как Марадона,всеголишь один из лучших в Барселоне,и до Рональдинью так и не дорос...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
09 апреля в 18:29
А сам он в это время гладил тому шнурки.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 17:42
Главное в теме, что карлик был на побегушках остальное лирика.
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 17:23
Сейчас уже ему делают !!!
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