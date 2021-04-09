Орланди: «Месси готовил кофе для Роналдиньо и был застенчивым парнем»

Бывший полузащитник «Барселоны» поделился воспоминаниями об игре вместе с . Орланди выступал за «Барселону Б» с 2005 по 2007 год.

Вам не понравилось бы тренироваться вместе с Месси, он не пасовал вам, когда вы были рядом. Он был очень застенчивым парнем, и Роналдиньо заботился о нем. Я помню, что он готовил кофе для Роналдиньо и не говорил ни слова, но на поле он превращался в монстра.

Я никогда не видел кого-то настолько конкурентоспособного, каким был Месси в 17 или 18 лет. Он кусал бы вас за лодыжки, если бы потерял мяч. Вы могли видеть, что он станет топ-игроком, но я никогда не мог подумать, что он будет лучшим в мире.