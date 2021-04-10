Куман: «Результат Эль Класико не будет иметь решающего значения»

Главный тренер «Барселоны» дал комментарий накануне матча с «Реалом» в 30-м туре Примеры.

Класико — игра, отличающаяся от других матчей. У «Барселоны» неплохо идут дела, мы в хорошей форме и выходим на поле бороться за победу.

«Реал» подвергся излишней критике. Они всё ещё играют в Лиге чемпионов и сражаются за титул в Испании. Я не сторонник тех людей, что критиковали «Реал». В этой команде выдающиеся игроки, и нас ждёт великолепный матч. Обе команды осознают значимость победы.

Однако результат [этого матча] не будет иметь решающего значения. Потому что после этой встречи нам предстоит сыграть ещё много матчей. И любой команде будет тяжело выиграть все свои матчи. Команда, которая победит в Эль Класико, серьезно укрепит свой моральный дух.

Для победы нам необходим лучший Месси, но нам также нужна лучшая «Барселона». Мы должны быть идеальны во всех аспектах: в атаке, передачах, движении...

Рамос и Варан — серьезные потери для «Реала». Но у нас они тоже есть — Серхи Роберто и Пике, которые выбыли на какое-то время. Но да, Рамос и Варан — два очень хороших центральных защитника, а один из них — капитан команды, который очень значим для неё.

Но в матче с «Ливерпулем» «Реал» показал, что у них есть и другие игроки, которые могут занять эти позиции.