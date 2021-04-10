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Куман: «Результат Эль Класико не будет иметь решающего значения»

10 апреля 2021, 01:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий накануне матча с «Реалом» в 30-м туре Примеры.

Класико — игра, отличающаяся от других матчей. У «Барселоны» неплохо идут дела, мы в хорошей форме и выходим на поле бороться за победу.

«Реал» подвергся излишней критике. Они всё ещё играют в Лиге чемпионов и сражаются за титул в Испании. Я не сторонник тех людей, что критиковали «Реал». В этой команде выдающиеся игроки, и нас ждёт великолепный матч. Обе команды осознают значимость победы.

Однако результат [этого матча] не будет иметь решающего значения. Потому что после этой встречи нам предстоит сыграть ещё много матчей. И любой команде будет тяжело выиграть все свои матчи. Команда, которая победит в Эль Класико, серьезно укрепит свой моральный дух.

Для победы нам необходим лучший Месси, но нам также нужна лучшая «Барселона». Мы должны быть идеальны во всех аспектах: в атаке, передачах, движении...

Рамос и Варан — серьезные потери для «Реала». Но у нас они тоже есть — Серхи Роберто и Пике, которые выбыли на какое-то время. Но да, Рамос и Варан — два очень хороших центральных защитника, а один из них — капитан команды, который очень значим для неё.

Но в матче с «Ливерпулем» «Реал» показал, что у них есть и другие игроки, которые могут занять эти позиции.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
10 апреля в 08:25
Ну и сравнил, Рамоса и Варана с Пике и Серхи))))
Если на то пошло, то Реал потерял не только этих двух капитанов, но и Карвахаля с Азаром.
А насчёт, результата, то мое мнение, что это Класико как раз таки, как финал Ла Лиги этого сезона.
112910415
112910415
10 апреля в 07:27
Куман же понимает, что не обязательно победит ...
ДАША Д
ДАША Д
10 апреля в 07:16
Тут можно морально убить соперника.
Остапчук 67
Остапчук 67
10 апреля в 06:09
Он что несет.
swed27
swed27
10 апреля в 06:01
знатная будет битва
ABir
ABir
10 апреля в 05:51
Нет Рамоса и Варана, но есть Винисиус, Бензема, Кросс, Моррис и других супер звёзд! Вперёд Мадрид!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 апреля в 05:45
Может оказаться и решающим.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 апреля в 02:47
Ещё как будет, матч за шесть очков
Comentarios
Comentarios
10 апреля в 02:28
50/50
Leha-ha50
Leha-ha50
10 апреля в 02:27
Этот матч пропустить никак нельзя.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 апреля в 02:04
Поставлю на Реал!
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