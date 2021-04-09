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Френки де Йонг: «Месси — лучший игрок всех времён»

09 апреля 2021, 21:54

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высоко отозвался об игровых качествах капитана каталонского клуба Лионеля Месси.

Для меня Месси — лучший игрок всех времён, лучший, которого я когда-либо видел. С ним всё становится проще. В каждой игре он продолжает показывать, что он самый лучший.

Мой кумир? Я даже не знаю. Думаю, я должен сказать, что это Месси, который уже был лучшим, когда мне было всего 12 лет.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред заявил, что Месси был его самым сложным противником.

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Шуnя771
Шуnя771
10 апреля в 15:12
Френки, почитай, посмотри пленки..., есть такой футболист Пеле...
Трижды держал Кубок мира над головой!
95-shishani-95
95-shishani-95
10 апреля в 08:30
ДУМАЮ, Я ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ?
То есть, он подтверждает, что в Барсе вынуждают говорить такой бред?
95-shishani-95
95-shishani-95
10 апреля в 08:29
Вот и замена Ракитичу подоспела, причем с похожей мордой.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ Ruslik1982 (раскрыть)
10 апреля в 08:08
Мне не очевидно, ибо я видел игру Пеле, Кройфа( Круиффа), Марадоны... Есть еще Роналдо(Зубастик), Роналдиньо ,Роналду и др.
Мальчишки творят себе кумиров, и это их дело...
Но нвдо понимать, что ,,все обьять невозможно", и Роналдиньо тому пример: то, что он вытворял с мячом в игре я не видел у Месси и других. А лидерские качества Марадоны, Кройфа, Беккенбауэра, Платини, Ди Стефано?
Они есть у Месси?
Категоричность суждения ,это не только убежденность, но, иногда, и узость мышления.
BDA8181
BDA8181
09 апреля в 22:55
Дно пробито, лучший Давидс. Всех времён и народов не было лучше в полузащите. В защите другие, напы лучше были и получше , вратари вообще тема закрыта. Остаётся только лучший подающий мячики))))))
Qatar Airways
Qatar Airways
09 апреля в 22:33
Плеснул бензинчика на тлеющие угли португало-аргентинского противостояния.
А вот интересно, каждая сторона, доказывающая что именно их кумир лучше и всячески принижающая кумира противоположной стороны, кого в чём убедить хочет? Переубедить противников не удастся, получается, что сами себя пытаются убедить :)
Вывод? Чем больше заступаешься за своего кумира, тем более шаткими видишь его позиции - уверенному и сильному защита не нужна)
Трезвый повар
Трезвый повар
09 апреля в 22:05
Ну да, для игрока Барселоны Месси лучший игрок всех времён. А Марадона, Пеле, Рональдиньо, Ван Бастен, Беккенбауэр, Роналду и другие легенды так мимо проходили
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
09 апреля в 22:01
Зря они этот пункт включают в контракт до сих пор, учитывая, как "Барселона" каждый раз метелят в ЛЧ и в эти матчи он улетает на очередной межгалактический матч, смотрится это уже несколько смешно.
Ruslik1982
Ruslik1982
09 апреля в 22:00
то же мне открытие сделал - это же очевидно и все с этим согласны
Жасур Баратов
Жасур Баратов
09 апреля в 21:58
Да если кто футболу понимает!
beefs
beefs
09 апреля в 21:56
скорее один из лучших...
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