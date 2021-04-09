Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высоко отозвался об игровых качествах капитана каталонского клуба Лионеля Месси.
Для меня Месси — лучший игрок всех времён, лучший, которого я когда-либо видел. С ним всё становится проще. В каждой игре он продолжает показывать, что он самый лучший.
Мой кумир? Я даже не знаю. Думаю, я должен сказать, что это Месси, который уже был лучшим, когда мне было всего 12 лет.
Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред заявил, что Месси был его самым сложным противником.
Трижды держал Кубок мира над головой!
Трижды держал Кубок мира над головой!
То есть, он подтверждает, что в Барсе вынуждают говорить такой бред?
То есть, он подтверждает, что в Барсе вынуждают говорить такой бред?
Мальчишки творят себе кумиров, и это их дело...
Но нвдо понимать, что ,,все обьять невозможно", и Роналдиньо тому пример: то, что он вытворял с мячом в игре я не видел у Месси и других. А лидерские качества Марадоны, Кройфа, Беккенбауэра, Платини, Ди Стефано?
Они есть у Месси?
Категоричность суждения ,это не только убежденность, но, иногда, и узость мышления.
Мальчишки творят себе кумиров, и это их дело...
Но нвдо понимать, что ,,все обьять невозможно", и Роналдиньо тому пример: то, что он вытворял с мячом в игре я не видел у Месси и других. А лидерские качества Марадоны, Кройфа, Беккенбауэра, Платини, Ди Стефано?
Они есть у Месси?
Категоричность суждения ,это не только убежденность, но, иногда, и узость мышления.
А вот интересно, каждая сторона, доказывающая что именно их кумир лучше и всячески принижающая кумира противоположной стороны, кого в чём убедить хочет? Переубедить противников не удастся, получается, что сами себя пытаются убедить :)
Вывод? Чем больше заступаешься за своего кумира, тем более шаткими видишь его позиции - уверенному и сильному защита не нужна)
А вот интересно, каждая сторона, доказывающая что именно их кумир лучше и всячески принижающая кумира противоположной стороны, кого в чём убедить хочет? Переубедить противников не удастся, получается, что сами себя пытаются убедить :)
Вывод? Чем больше заступаешься за своего кумира, тем более шаткими видишь его позиции - уверенному и сильному защита не нужна)