Полузащитник «Барселоны» высоко отозвался об игровых качествах капитана каталонского клуба .

Для меня Месси — лучший игрок всех времён, лучший, которого я когда-либо видел. С ним всё становится проще. В каждой игре он продолжает показывать, что он самый лучший.

Мой кумир? Я даже не знаю. Думаю, я должен сказать, что это Месси, который уже был лучшим, когда мне было всего 12 лет.