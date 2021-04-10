Тухель рассказал, почему Абрахам не выходит в основном составе «Челси»

Главный тренер «Челси» рассказал, почему нападающий не попадает в стартовый состав «синих».

У Тэмми был тяжелый период в последнее время, но он много работает. Он выходил в стартовом составе два-три раза и был заменен по тактическим соображениям, а затем он получил травму и немного потерял в сыгранности с партнерами, которая у него была ранее, поэтому теперь он должен бороться за свое место в основном составе.

Сейчас мы находимся на решающей стадии сезона, когда не так просто вернуть травмированных игроков в команду после того, как они восстановились. Сейчас у нас все игроки в строю: 22 футболиста работают ежедневно на тренировках, и сложно выбрать только 18 игроков на каждый матч АПЛ .

В матче у нас есть только три замены, и это большой недостаток, потому что на атакующих позициях очень сложно сделать существенный вклад в игру в течение небольшого количества минут, но это возможно, и Тэмми должен сделать всё возможное.