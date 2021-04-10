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Тухель рассказал, почему Абрахам не выходит в основном составе «Челси»

10 апреля 2021, 00:35

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, почему нападающий Тэмми Абрахам не попадает в стартовый состав «синих».

У Тэмми был тяжелый период в последнее время, но он много работает. Он выходил в стартовом составе два-три раза и был заменен по тактическим соображениям, а затем он получил травму и немного потерял в сыгранности с партнерами, которая у него была ранее, поэтому теперь он должен бороться за свое место в основном составе.

Сейчас мы находимся на решающей стадии сезона, когда не так просто вернуть травмированных игроков в команду после того, как они восстановились. Сейчас у нас все игроки в строю: 22 футболиста работают ежедневно на тренировках, и сложно выбрать только 18 игроков на каждый матч АПЛ.

В матче у нас есть только три замены, и это большой недостаток, потому что на атакующих позициях очень сложно сделать существенный вклад в игру в течение небольшого количества минут, но это возможно, и Тэмми должен сделать всё возможное.

Ранее сообщалось о том, что Абрахам собирается покинуть «Челси».

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dimagas2
dimagas2
10 апреля в 01:05
Патамушта он днарь)))А это отговорки,негретенка еще обидит)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 апреля в 01:03
После вопросов станет выпускать в основе
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