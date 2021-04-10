Пиоли — о красной Златана: «С его стороны не было неуважения к арбитру»

Главный тренер «Милана» прокомментировал эпизод с удалением форварда в матче 30-го тура Серии А с «Пармой» (3:1). Шведский форвард получил прямую красную карточку на 60-й минуте после споров с главным арбитром Фабио Мареской.

Златан сказал мне, что какое-то время общался с рефери, но не выказывал неуважения и абсолютно точно не оскорблял его. Я не разговаривал с Мареской, так что не знаю.

Златан сказал, что его последними словами было: «Значит, вас не интересует, что я хочу сказать?» Меня там не было, поэтому я не знаю.