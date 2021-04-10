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Пиоли — о красной Златана: «С его стороны не было неуважения к арбитру»

10 апреля 2021, 21:58
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма1 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал эпизод с удалением форварда Златана Ибрагимовича в матче 30-го тура Серии А с «Пармой» (3:1). Шведский форвард получил прямую красную карточку на 60-й минуте после споров с главным арбитром Фабио Мареской.

Златан сказал мне, что какое-то время общался с рефери, но не выказывал неуважения и абсолютно точно не оскорблял его. Я не разговаривал с Мареской, так что не знаю.

Златан сказал, что его последними словами было: «Значит, вас не интересует, что я хочу сказать?» Меня там не было, поэтому я не знаю.

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Ozabot
Ozabot
11 апреля в 09:47
Златан запарил уже. В МЛС можно устраивать шоу и даже катать рожей судей по полю, лишь бы просмотры матча взлетали. А тут в Италии давать повода такому неадеквату как Мареска удалить себя это безответственно. Он же двинутый болельщик «Наполи» и ненавидит оба миланских клуба всей душой. Надеюсь, будет судить матчи «Аталанты» и «Ювентуса» до конца сезона.
Ironigor
Ironigor
10 апреля в 22:15
Ну не виноватый он, не виноват !!!
STVA 1
STVA 1
10 апреля в 22:05
Надо Широкова звать было))
Djebrael
Djebrael
10 апреля в 22:01
Красная просто так не бывает...
beefs
beefs
10 апреля в 21:59
Златан забыл правила...
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