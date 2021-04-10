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Ф. Льоренте: «Конте — лучший тренер в моей карьере»

10 апреля 2021, 21:24

Форвард «Удинезе» Фернандо Льоренте поделился мнением о главном тренере «Интера» Антонио Конте, под руководством которого он выступал в «Ювентусе».

Он победитель. Тренер, который дает много. Безусловно, лучший тренер, который у меня когда-либо был в моей карьере. Мне очень нравятся игровые идеи, которые он дает. Получает лучшее из каждого игрока. Он очень требователен. Быть с ним изо дня в день или более года становится тяжело, но он тренер, с которым всегда хочется работать.

Льоренте стал игроком «Удинезе» в январе этого года, перейдя из «Наполи».

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Все комментарии
beefs
beefs
10 апреля в 22:01
ну а что он может еще сказать...
hаrut
hаrut
10 апреля в 21:53
Конте конечно гений...
ДСА
ДСА
10 апреля в 21:43
Очень неплох этот игрок.
shlomo
shlomo
10 апреля в 21:29
Хорошо, когда игроки так отзываются о тренере....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 апреля в 21:25
Конте отличный тренер
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