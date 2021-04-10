Ф. Льоренте: «Конте — лучший тренер в моей карьере»

Форвард «Удинезе» поделился мнением о главном тренере «Интера» , под руководством которого он выступал в «Ювентусе».

Он победитель. Тренер, который дает много. Безусловно, лучший тренер, который у меня когда-либо был в моей карьере. Мне очень нравятся игровые идеи, которые он дает. Получает лучшее из каждого игрока. Он очень требователен. Быть с ним изо дня в день или более года становится тяжело, но он тренер, с которым всегда хочется работать.