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«Мы играли очень хорошо». Гвардиола — после поражения от «Лидса»

10 апреля 2021, 17:45
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после поражения от «Лидса» (1:2) в матче 31-го тура АПЛ.

Мы играли очень хорошо. Гол мы им отдали, но в защите мы были солидны и допускали ошибки лишь при их контратаках. Мы не контролировали это. Не создали достаточно для форвардов. Это часть игры.

У соперника были и другие моменты в последние 10 минут. Они очень скоростные. Когда они защищаются так, нужно было останавливать их забеги, но мы этого не сделали. У нас был лучший момент в матче, а затем мы допустили ошибку сзади, пытались, но не смогли забить.

Мы собираемся отдохнуть и подготовиться к игре в Дортмунде, решив, как мы будем играть.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
10 апреля в 21:25
Результат останется как бы не играли
ДСА
ДСА
10 апреля в 19:35
Лидс можно поздравить с выдающейся игрой.
Igo0rek
Igo0rek ответ Ванечка (раскрыть)
10 апреля в 19:28
Весь прикол в том, что игра была максимально отвратительная
dimagas2
dimagas2 ответ Сидор новый (раскрыть)
10 апреля в 18:18
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
10 апреля в 18:03
Здравствуйте. Троллинг пользователя которому вы ответили.
112910415
112910415
10 апреля в 18:02
пожертвовал этим матчем
Сидор новый
Сидор новый
10 апреля в 17:55
Ну.... раз такое случилось, то случилось..... "Лидсу" симпатизирую....они показывают очень хороший и качественный футбол...поздравляю "павлинов" с этой отменной победой, поздравляю лично Бьелсу, хоть он это и не прочтет, поздравляю всех болельщиков "Лидс Юнайтед"..... ну а для МС этот результат не так важен, главное - это Дортмунд, на данном отрезке сезона важнее всего пройти в полуфинал ЛЧ, а на "Сигнал Идуна Парк" будет очень трудно.... и сегодня Пеп поберег часть основных футболистов, какое-то время играл с необычным расположением футболистов.... так что ничего страшного не произошло..... но, тем не менее очки потеряны..... главное, чтобы команда об этом поскорее забыла и сконцентрировалась на поединке Лиги Чемпионов.....
allemz II
allemz II
10 апреля в 17:54
Чего ты ожидал, когда убрал Аке и Ферну перевел в защиту, где он в свои 35 лет при контратаках соперника беспомощно в скорости проигрывал. Зачем только убирать номинального защитника, отыгравшего прилично, что бы на его место перевести престарелого опорника, хз.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
10 апреля в 17:49
Вы и БД хорошо играйте.
Ванечка
Ванечка
10 апреля в 17:46
А чё толку то..... счет на табло, а игра забудется
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