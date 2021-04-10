«Мы играли очень хорошо». Гвардиола — после поражения от «Лидса»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мыслями после поражения от «Лидса» (1:2) в матче 31-го тура АПЛ .

Мы играли очень хорошо. Гол мы им отдали, но в защите мы были солидны и допускали ошибки лишь при их контратаках. Мы не контролировали это. Не создали достаточно для форвардов. Это часть игры.

У соперника были и другие моменты в последние 10 минут. Они очень скоростные. Когда они защищаются так, нужно было останавливать их забеги, но мы этого не сделали. У нас был лучший момент в матче, а затем мы допустили ошибку сзади, пытались, но не смогли забить.

Мы собираемся отдохнуть и подготовиться к игре в Дортмунде, решив, как мы будем играть.