«Настоящее облегчение». Клопп — после победы над «Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля» подвел итоги матча 31-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:1).

Мы доминировали в игре, но допустили одну ошибку и пропустили гол. Затем мы забиваем и сравниваем, но гол отменяют из-за офсайда. В перерыве было не самое лучшее настроение, можете себе представить, но слова были найдены.

Мне не нужно было поднимать настрой игроков слишком сильно, они знали, что если мы продолжим играть так, как играли, то снова создадим моменты. Мы очень хорошо справились с игрой соперника. Настоящее облегчение.

Мы хорошо защищались, постоянно создавали, не имея при этом 20 явных моментов. Нам была нужна эта победа сегодня, эти три очка очень важны. Надо оказать давление на другие команды. Все знают, что мы опасны, когда на ходу.