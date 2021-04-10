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«Настоящее облегчение». Клопп — после победы над «Астон Виллой»

10 апреля 2021, 20:32
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 31-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:1).

Мы доминировали в игре, но допустили одну ошибку и пропустили гол. Затем мы забиваем и сравниваем, но гол отменяют из-за офсайда. В перерыве было не самое лучшее настроение, можете себе представить, но слова были найдены.

Мне не нужно было поднимать настрой игроков слишком сильно, они знали, что если мы продолжим играть так, как играли, то снова создадим моменты. Мы очень хорошо справились с игрой соперника. Настоящее облегчение.

Мы хорошо защищались, постоянно создавали, не имея при этом 20 явных моментов. Нам была нужна эта победа сегодня, эти три очка очень важны. Надо оказать давление на другие команды. Все знают, что мы опасны, когда на ходу.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 апреля в 22:15
Могли потерять очки!
beefs
beefs
10 апреля в 21:00
очень напряженная победа, удачи в дальнейшем...
STVA 1
STVA 1
10 апреля в 20:59
Три очка есть три очка
Futurista
Futurista ответ fanliverpoolfan27 (комментарий удален) (раскрыть)
10 апреля в 20:52
Реал не нуждается в услугах носильщиков)...
ДАША Д
ДАША Д
10 апреля в 20:38
Шансы побороться за Лигу Чемпионов есть
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