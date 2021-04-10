Тренер «Фиорентины»: «Надеюсь увидеть Кокорина на поле как можно скорее»

Главный тренер «Фиорентины» высказался о ситуации с российским форвардом .

На данный момент у меня не было возможности вывести его на поле, потому что он восстанавливается после травмы. Я надеюсь увидеть его как можно скорее, потому что он парень с качествами, у него есть характеристики, чтобы играть на позиции как первого нападающего, так и ассистента Влаховича.