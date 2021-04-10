ГлавнаяНовости

Тренер «Фиорентины»: «Надеюсь увидеть Кокорина на поле как можно скорее»

10 апреля 2021, 20:11

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини высказался о ситуации с российским форвардом Александром Кокориным.

На данный момент у меня не было возможности вывести его на поле, потому что он восстанавливается после травмы. Я надеюсь увидеть его как можно скорее, потому что он парень с качествами, у него есть характеристики, чтобы играть на позиции как первого нападающего, так и ассистента Влаховича.

Все новости
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
«МЮ хочет завершить сезон с трофеем». Сульшер — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 19:19 Комментарии4
«Артета и „Арсенал“ — идеальная пара». Эмери — перед полуфиналом ЛЕ
Вчера, 18:50 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
29081985
29081985
11 апреля в 06:52
Кокорин : надеюсь как можно скорее свалить в другой клуб))
ЮЗИК
ЮЗИК
10 апреля в 22:26
Зря надеется на скорое появление
SAFqwer
SAFqwer
10 апреля в 22:07
"Надежда умирает последней"-сказал Яйкини...
"Не верь, не бойся, не проси"-подумал Кокошкин...
112910415
112910415
10 апреля в 21:56
это возможно в перерыве любого матча !
STVA 1
STVA 1
10 апреля в 21:53
Я уже сомневаюсь в умственных способностях верхушки Фиалок и Якини)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 апреля в 21:34
Кокоша не скоро восстановится.
Брулин
Брулин
10 апреля в 21:28
Прямо мантры какие-то! И талант,и возможности,есть все! Нет всего-лишь результата. Кокорин настоящий герой О Генри.
Ironigor
Ironigor
10 апреля в 21:06
А может пора поменять массажиста ???
berda2003
berda2003
10 апреля в 21:06
дурилка картонная, почитай карточку истории болезни с прогнозом на 21 год - тебя в планах нет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 апреля в 21:04
Я не пойму как он умудряется травмироваться сидя на лавке...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
10 апреля в 20:49
Еще одни мечты разобьются вдребезги.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
10 апреля в 20:45
Кокорин Якину: "Надейся и жди".)
drug01
drug01
10 апреля в 20:45
Все ждут давно...
makkie
makkie
10 апреля в 20:43
Эх, фиалки, добавили вы себе проблем... Кокорин в России то не играл, а в Италии тем более
ДСА
ДСА
10 апреля в 20:41
Купили сломанного игрока.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
10 апреля в 20:30, ред.
а зачем, некому передачи поперек давать?
мне вообще непонятно зачем фиалки его подписали, они его стату видели? ну или хотя бы биогрфия их не смутила??
странно это все... странно...
shlomo
shlomo
10 апреля в 20:25
Эх Джузеппе... ну не хочет он играть и говорил об этом не один раз.... и в Спартаке все надеялись его увидеть.... так загубленные клубом деньги... и даже на замену не годный... спихните его куда ни будь в Серию С и путь там уже надеются...
Leha-ha50
Leha-ha50
10 апреля в 20:23
Я перестану ждать тебя , а ты придешь совсем внезапно.....а ты придешь???
Futurista
Futurista
10 апреля в 20:20, ред.
"Вся жизнь впереди, надейся и жди"(С)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 апреля в 20:15
Мы все ждём его игры
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100