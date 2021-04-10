Тренер «Фиорентины»: «Надеюсь увидеть Кокорина на поле как можно скорее»

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини высказался о ситуации с российским форвардом Александром Кокориным.
На данный момент у меня не было возможности вывести его на поле, потому что он восстанавливается после травмы. Я надеюсь увидеть его как можно скорее, потому что он парень с качествами, у него есть характеристики, чтобы играть на позиции как первого нападающего, так и ассистента Влаховича.
"Не верь, не бойся, не проси"-подумал Кокошкин...
"Не верь, не бойся, не проси"-подумал Кокошкин...
мне вообще непонятно зачем фиалки его подписали, они его стату видели? ну или хотя бы биогрфия их не смутила??
странно это все... странно...
мне вообще непонятно зачем фиалки его подписали, они его стату видели? ну или хотя бы биогрфия их не смутила??
странно это все... странно...