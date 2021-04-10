Бьелса: «Заслужили победу, но было бы справедливо, если бы победил „Сити“»

Главный тренер «Лидса» поделился мыслями после победы над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 31-го тура АПЛ .

Мы заслужили победу, но было бы справедливо, если бы победил «Сити». Это очень трудно принять, но это то, что я думаю. Мы приложили очень много усилий, но это правда, что «Сити» доминировал в игре и имел лучшие варианты.

Это игра, в которой, если у нас нет большой степени агрессии, трудно сократить разрыв между их мастерством и тем, что мы можем сделать.

Я думаю, что английские судьи очень хороши. VAR позволяет уменьшить погрешность. Я не видел, что сделал Лиэм Купер, но мне кажется, что у арбитров всегда есть основания для принятия определенных решений.

Не я победил Пепа Гвардиолу. Это игра между двумя командами, в которой преобладают игроки. Мы просто-напросто два тренера двух команд, которые сегодня столкнулись друг с другом.