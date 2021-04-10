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Бьелса: «Заслужили победу, но было бы справедливо, если бы победил „Сити“»

10 апреля 2021, 17:17
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса поделился мыслями после победы над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 31-го тура АПЛ.

Мы заслужили победу, но было бы справедливо, если бы победил «Сити». Это очень трудно принять, но это то, что я думаю. Мы приложили очень много усилий, но это правда, что «Сити» доминировал в игре и имел лучшие варианты.

Это игра, в которой, если у нас нет большой степени агрессии, трудно сократить разрыв между их мастерством и тем, что мы можем сделать.

Я думаю, что английские судьи очень хороши. VAR позволяет уменьшить погрешность. Я не видел, что сделал Лиэм Купер, но мне кажется, что у арбитров всегда есть основания для принятия определенных решений.

Не я победил Пепа Гвардиолу. Это игра между двумя командами, в которой преобладают игроки. Мы просто-напросто два тренера двух команд, которые сегодня столкнулись друг с другом.

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allemz II
allemz II ответ sihafazatron (раскрыть)
10 апреля в 17:45
Скромничает Бьелса, таких единицы или вовсе нет. Его Лидс прекрасен, как в духовном плане так и в футбольном. Меня до сих пор не оставляет история, когда они в позапрошлом году в стыках играли за выход в АПЛ, но в том заключительном матче за счет фейр-плей пришлось уступить виалланам, все труды по сезону оказались напрасны, там и печаль фанатов, ждавших возвращения в элитный дивизион целых 16 лет. Это цена совести. Затем аргентинец дал слово, что в следующем сезоне его клуб будет повышен классе. Таки сдержал, его клуб без особых усилений сейчас играет в АПЛ и в 7 очках от зоны ЛЧ. Круто же! Уж поверь, по игре они заслужили 3 очка, проиграть такой самобытной команде не обидно.
DXTK
DXTK
10 апреля в 17:42
Клопп по моему говорил "Не я обыгрывал Гвардиолу, это делали мои команды."
Остапчук 67
Остапчук 67
10 апреля в 17:27
Надо было забить себе в ворота.
sihafazatron
sihafazatron
10 апреля в 17:20
2 удара= 2 гола!
beefs
beefs
10 апреля в 17:19
очень непонятно, рад победе или нет...
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