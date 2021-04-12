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«Реал», ПСЖ и «Интер» готовы подписать Лингарда

12 апреля 2021, 14:19

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может перейти в один из европейских топ-клубов.

Сейчас футболист выступает на правах аренды за «Вест Хэм», а его удачные выступления привлекли внимание множества команд. «Молотобойцы» хотят выкупить контракт Лингарда, однако игрок не будет вести переговоры до завершения сезона. Кроме того, «Вест Хэм» ещё не обращался с официальным предложением по трансферу к «Манчестер Юнайтед».

У Лингарда есть варианты продолжения карьеры за рубежом. В подписании полузащитника заинтересованы «Реал», ПСЖ и «Интер». Лингард хотел бы играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поэтому может отказаться от предложения «Вест Хэма», чтобы перейти в один из европейских топ-клубов.

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Все комментарии
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
12 апреля в 17:43
"Лингард хотел бы играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне"
А с Вест Хэмом сейчас без шансов что ли? Пусть играет не хуже и будет ему Лига чемпионов не меняя клуба.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
12 апреля в 17:18
Утка, в еще с натяжкой Интер можно поверить, но ПСЖ и Реал нет
shur
shur
12 апреля в 15:49
...ещё не хватало, он в МЮ пускай чаще играет!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
12 апреля в 15:16
Реалу точно ни на кой не сдался
Bendestro_1
Bendestro_1
12 апреля в 14:33
Лингардиньо! Что тут еще скажешь!
Mangur
Mangur
12 апреля в 14:28
Выбор за футболистом
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 апреля в 14:22
Аукцион всё решит...
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