«Реал», ПСЖ и «Интер» готовы подписать Лингарда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может перейти в один из европейских топ-клубов.
Сейчас футболист выступает на правах аренды за «Вест Хэм», а его удачные выступления привлекли внимание множества команд. «Молотобойцы» хотят выкупить контракт Лингарда, однако игрок не будет вести переговоры до завершения сезона. Кроме того, «Вест Хэм» ещё не обращался с официальным предложением по трансферу к «Манчестер Юнайтед».
У Лингарда есть варианты продолжения карьеры за рубежом. В подписании полузащитника заинтересованы «Реал», ПСЖ и «Интер». Лингард хотел бы играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поэтому может отказаться от предложения «Вест Хэма», чтобы перейти в один из европейских топ-клубов.
А с Вест Хэмом сейчас без шансов что ли? Пусть играет не хуже и будет ему Лига чемпионов не меняя клуба.
А с Вест Хэмом сейчас без шансов что ли? Пусть играет не хуже и будет ему Лига чемпионов не меняя клуба.