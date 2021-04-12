«Реал», ПСЖ и «Интер» готовы подписать Лингарда

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12 апреля 2021, 14:19

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в один из европейских топ-клубов.

Сейчас футболист выступает на правах аренды за «Вест Хэм», а его удачные выступления привлекли внимание множества команд. «Молотобойцы» хотят выкупить контракт Лингарда, однако игрок не будет вести переговоры до завершения сезона. Кроме того, «Вест Хэм» ещё не обращался с официальным предложением по трансферу к «Манчестер Юнайтед».