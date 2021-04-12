«Милан» начал переговоры с «Челси» по Томори

The Sun сообщает, что «Милан» начал вести переговоры с «Челси» по выкупу прав на защитника Фикайо Томори.
Напомним, что футболист выступает в настоящее время за миланский клуб на правах аренды.
«Челси» запрашивает за игрока 28 млн евро, однако миланцы хотели бы снизить эту цену, предложив взамен игрока своей команды Алессио Романьоли.
Хотя, наверное, Романьоли лучше было бы идти в Германию. Там сейчас лютый дефицит центральных защитников. Странно, что Райола его в «Баварию» еще не пристроил.
Хотя, наверное, Романьоли лучше было бы идти в Германию. Там сейчас лютый дефицит центральных защитников. Странно, что Райола его в «Баварию» еще не пристроил.