«Милан» начал переговоры с «Челси» по Томори

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12 апреля 2021, 13:13

The Sun сообщает, что «Милан» начал вести переговоры с «Челси» по выкупу прав на защитника .

Напомним, что футболист выступает в настоящее время за миланский клуб на правах аренды.

«Челси» запрашивает за игрока 28 млн евро, однако миланцы хотели бы снизить эту цену, предложив взамен игрока своей команды Алессио Романьоли.