ГлавнаяНовости

«Милан» начал переговоры с «Челси» по Томори

12 апреля 2021, 13:13

The Sun сообщает, что «Милан» начал вести переговоры с «Челси» по выкупу прав на защитника Фикайо Томори.

Напомним, что футболист выступает в настоящее время за миланский клуб на правах аренды.

«Челси» запрашивает за игрока 28 млн евро, однако миланцы хотели бы снизить эту цену, предложив взамен игрока своей команды Алессио Романьоли.

Все новости
Слухи«Интер» нацелился на подписание голкипера «Удинезе» Муссо
Вчера, 19:08 Комментарии5
Слухи«Эвертон» хочет подписать Коутиньо
Вчера, 08:45 Комментарии9
Слухи«Лестер» претендует на Торгана Азара
Вчера, 08:36 Комментарии5
Слухи«Тоттенхэм» интересуется опорником «Селтика» и защитником «Фулхэма»
Вчера, 07:20 Комментарии4
Слухи«Реал» не продаст Эдегора. Зидан рассчитывает на игрока
27 апреля Комментарии3
СлухиКуман заинтересован в трансфере де Лигта в «Барселону»
27 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ozabot
Ozabot
12 апреля в 15:50
Игроки равноценные. Так что можно баш на баш менять. Интересный случай, правда, что итальянец будет в АПЛ, а британец — в Серии А. Обычно ни те, ни другие у друг друга в чемпионате не блещут.
Хотя, наверное, Романьоли лучше было бы идти в Германию. Там сейчас лютый дефицит центральных защитников. Странно, что Райола его в «Баварию» еще не пристроил.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
12 апреля в 14:03, ред.
Когда то Алессио Романьоли был одним из лучших в Милане и в Италии. А теперь его продают в довесок... Там еще и агент Райола.
David Young
David Young
12 апреля в 13:21
Думаю, в Милане Томори будет лучше. Так что хорошее решение.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100