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Экс-агент Неймара рассказал, что запросил ПСЖ за переход игрока в «Барсу»

12 апреля 2021, 12:39

Андре Кюри, бывший агент нападающего ПСЖ Неймара, назвал условия, которые парижане выдвинули «Барселоне» для возвращения бразильца летом 2019 года.

Неймар может провести ещё 5 или 6 лет на высоком уровне. Месси, скорее всего, останется в «Барселоне», если они подпишут Неймара, чтобы снова пережить волшебные моменты, которые у них были вместе.

Летом 2019 года Неймар был близок к возвращению в «Барселону», но им было тяжело подписать его в экономическом плане, потому что тогда они уже оформили трансфер Гризманна. ПСЖ запросил у «Барселоны» 150 млн евро, Ракитича, Тодибо и Дембеле. «Барселона» согласилась, но предложила 130 млн евро, а не 150. Поэтому переход не состоялся.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
13 апреля в 09:18
Каждый останется на своем месте !)
Kosmos58
Kosmos58
12 апреля в 20:58
Нам бы их заботы!!!
praporchik zadov
praporchik zadov
12 апреля в 17:21
Нищие футболисты...с хлеба на воду...
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
12 апреля в 16:11, ред.
Если всё так было волшебно, зачем переходил, тем более в псж был Кавани, который там был первой здездой
Leha-ha50
Leha-ha50
12 апреля в 14:25
Не перешел и хорошо, пусть во Франции по полю катается.
FruttyPups
FruttyPups ответ Baggio R. (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля в 13:08
Исправили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 13:07
Надо было возвращаться в Барсу!
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
12 апреля в 12:56
я не понимаю, зачем он барсе так нужен??
если как замена Месси, то это самая худшая замена, по мне так, Фати, будет хорошей заменой, молодость и перспектива
а неймар, это избалованный "мальчик", у которого нет лидерских качеств, и еще его нескончаемые скандалы, смысл такого игрока обратно возвращать, не понятно
STVA 1
STVA 1
12 апреля в 12:42
Может и хорошо... Неймар не тот
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