Экс-агент Неймара рассказал, что запросил ПСЖ за переход игрока в «Барсу»

Андре Кюри, бывший агент нападающего ПСЖ Неймара, назвал условия, которые парижане выдвинули «Барселоне» для возвращения бразильца летом 2019 года.
Неймар может провести ещё 5 или 6 лет на высоком уровне. Месси, скорее всего, останется в «Барселоне», если они подпишут Неймара, чтобы снова пережить волшебные моменты, которые у них были вместе.
Летом 2019 года Неймар был близок к возвращению в «Барселону», но им было тяжело подписать его в экономическом плане, потому что тогда они уже оформили трансфер Гризманна. ПСЖ запросил у «Барселоны» 150 млн евро, Ракитича, Тодибо и Дембеле. «Барселона» согласилась, но предложила 130 млн евро, а не 150. Поэтому переход не состоялся.
если как замена Месси, то это самая худшая замена, по мне так, Фати, будет хорошей заменой, молодость и перспектива
а неймар, это избалованный "мальчик", у которого нет лидерских качеств, и еще его нескончаемые скандалы, смысл такого игрока обратно возвращать, не понятно
если как замена Месси, то это самая худшая замена, по мне так, Фати, будет хорошей заменой, молодость и перспектива
а неймар, это избалованный "мальчик", у которого нет лидерских качеств, и еще его нескончаемые скандалы, смысл такого игрока обратно возвращать, не понятно