Экс-агент Неймара рассказал, что запросил ПСЖ за переход игрока в «Барсу»

Андре Кюри, бывший агент нападающего ПСЖ Неймара, назвал условия, которые парижане выдвинули «Барселоне» для возвращения бразильца летом 2019 года.

Неймар может провести ещё 5 или 6 лет на высоком уровне. Месси, скорее всего, останется в «Барселоне», если они подпишут Неймара, чтобы снова пережить волшебные моменты, которые у них были вместе.