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Агент: «Винисиус говорил, что болеет за „Барсу“, а Месси лучше Роналду»

12 апреля 2021, 11:18

Бывший глава скаутского отдела «Барселоны» в Южной Америке Андре Кюри рассказал, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор мог оказаться в каталонском клубе.

Мы вышли на Винисиуса на три с половиной года раньше, чем «Реал». Но агенты Фредерико Пенна и Стефано Хавилла, которые пришли к компромиссу с «Барселоной», предали нас. Клиентом их компании были мы, а не «Реал». У меня была крепкая дружба с ними, до такой степени, что я был шафером на их свадьбе, а также свадьбе их детей.

В ключевой момент сделки мы получили нож в спину. За пятнадцать дней до подписания контракта с «Реалом» здесь, в Бразилии, Винисиус сказал, что он болеет за «Барсу», а его кумир — Неймар. Он подтвердил, что Месси лучше Криштиану Роналду. Потом он сказал обратное, когда перешёл в «Реал».

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Все комментарии
Themir13
Themir13
14 апреля в 19:28
Когда читаешь скандальные заголовки, которые начинаются с "Бывший глава скаутского отдела «Барселоны»...", становится понятно, что сейчас пойдет преувеличение.))))
NOVA
NOVA
13 апреля в 08:34
    League1
    League1
    12 апреля в 17:51
    Одумался и всё правильно сделал и говорить стал правильно, а не глупо.
    Naim Nabiev 1
    Naim Nabiev 1
    12 апреля в 13:17
    сейчас его кумир Бенза
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    12 апреля в 12:47
    щас он уже так не говорит
    112910415
    112910415
    12 апреля в 12:15
    а ещё он называл Рона земляным червяком ...
    Alex12357
    Alex12357
    12 апреля в 12:07
    Вот и переходи в ПСЖ будешь с Неймаром и игроками творить историю клуба!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    12 апреля в 12:06
    Они все говорят то,что хотят услышать фанаты!
    Василий 50
    Василий 50
    12 апреля в 11:45
    Бразильцы за деньги скажут все, что угодно...
    Legend 6
    Legend 6
    12 апреля в 11:23
    "Он подтвердил, что Месси лучше Криштиану Роналду."

    Ну раз подтвердил, значит всё нормально. А то мы тут спорим...кто лучше...
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