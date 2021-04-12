Агент: «Винисиус говорил, что болеет за „Барсу“, а Месси лучше Роналду»

Бывший глава скаутского отдела «Барселоны» в Южной Америке Андре Кюри рассказал, что нападающий «Реала» мог оказаться в каталонском клубе.

Мы вышли на Винисиуса на три с половиной года раньше, чем «Реал». Но агенты Фредерико Пенна и Стефано Хавилла, которые пришли к компромиссу с «Барселоной», предали нас. Клиентом их компании были мы, а не «Реал». У меня была крепкая дружба с ними, до такой степени, что я был шафером на их свадьбе, а также свадьбе их детей.

В ключевой момент сделки мы получили нож в спину. За пятнадцать дней до подписания контракта с «Реалом» здесь, в Бразилии, Винисиус сказал, что он болеет за «Барсу», а его кумир — Неймар. Он подтвердил, что Месси лучше Криштиану Роналду. Потом он сказал обратное, когда перешёл в «Реал».