Вартапетов: «Ярдошвили очень рано ушел из жизни»

Бывший глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов прокомментировал новость об уходе из жизни главного врача московского «Динамо» Александра Ярдошвили.

Печальная новость и огромная потеря. Александр Эдуардович очень рано ушел из жизни. Очень скорбим. Я давно с ним был знаком, меня всегда поражала его широчайшая эрудиция, и не только по медицинской части. Он действительно был выдающимся человеком, с огромным опытом работы. Он был очень коммуникабельным человеком, от него всегда исходил позитив, он ценил жизнь, радовался, отражал большую теплоту. У меня было ощущение, что у него были друзья во всех уголках планеты, мы с ним встречались на различных врачебных конференциях. У него везде находились друзья и знакомые. Он мог нам устроить обзорные экскурсии, он рассказывал множество интересных историй про города, где мы бывали.

Вокруг него всегда были люди, смех, улыбки. От него исходил позитив и радость. Мы часто на играх перебрасывались словами и желали друг другу удачи. Когда я жил в Новогорске, мы часто встречались. Для многих не секрет, что он в душе всегда был спартаковцем. У него было очень много спартаковских друзей, которые просили майку с автографами или билеты на игру «Спартака». Мне всегда было приятно лишний раз с ним увидеться и пообщаться. Это был человек, который умел вокруг себя создавать положительную ауру, это не каждому дано, он был со своим особым шармом, очень обаятельным. У него был баритон голоса, который бывает у оперных певцов. Большая потеря. Выражаю глубочайшие соболезнования всем родным и близким.