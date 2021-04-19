МЮ и «Арсенал» вышли из Ассоциации европейских клубов

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19 апреля 2021, 12:56

Сообщается, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вышли из Ассоциации европейских клубов (ЕСА) на фоне образования Европейской Суперлиги.

Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд покинул свою должность в УЕФА , где он занимал пост в совете по стратегии профессионального футбола.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» входят в число клубов-основателей Суперлиги, в числе которых оказалось еще четыре английские команды («Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм»).