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МЮ и «Арсенал» вышли из Ассоциации европейских клубов

19 апреля 2021, 12:56

Сообщается, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вышли из Ассоциации европейских клубов (ЕСА) на фоне образования Европейской Суперлиги.

Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд покинул свою должность в УЕФА, где он занимал пост в совете по стратегии профессионального футбола.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» входят в число клубов-основателей Суперлиги, в числе которых оказалось еще четыре английские команды («Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм»).

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Великий Пуховик
Великий Пуховик
19 апреля в 15:35
Мда, с одной стороны - мафиози и коррупционеры из ФИФА и УЕФА, с другой - бизнесмены из Суперлиги. А хотелось бы всего-навсего идейного, объединяющего, простого футбола.
aNOOBis
aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
19 апреля в 14:49
В американских спортивных лигах есть понятие потолок зарплат, например ;-)

Ну, то есть, если уж ты завёл речь о минусах (а они безусловно имеют место), то надо бы и положительные моменты осветить.

Хотя, делать какие-то выводы о формате соревнования пока рано. Может быть, что и вылет/повышение в классе будет возможно и потолка зарплат не будет. Время покажет.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 14:08
Какие стимулы, Суперлига будет закрытой. Она и сделана по принципу американских закрытых лиг, последнее место не вылетает.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 13:51
Но с Суперлигой-то все куда проще. Есть футбольный рынок, который формируют платежеспособные больльщики. Не очень понятно, как будет с Лигами (исключат ли клубы), но в основном, если брать международные матчи, то все деньги текут в УЕФА через Лигу Чемпионов.

Учредители Суперлиги хотят дважды навариться - во-первых, забрать все миллиарды ЛЧ, во-вторых, отрезать от деления пирога большую часть клубов и делить все между собой.

Очевидно, что для европейского футбола в целом это будет невыгодно.
pomor45
pomor45
19 апреля в 13:18
Процесс пошёл.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
19 апреля в 13:18
В целом ситуация достаточно простая.

Американцы - а Суперлигу создали американцы, все три вице-президенты Суперлиги пиндосы + главный финансист - JP Morgan - взяли свою спортивную модель.

То есть со всей Америки 20 клубов играют в закрытом чемпионате, это у них везде так.

Но нужно понимать, что у них и дальше все закрыто, дальше у них закрытая вторая Лига обычно и дальше закрытый университетский чемпионат.

А в Европе не так. Поэтому вся система, кроме Суперлиги, не сможет устаканиться.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
19 апреля в 13:16
Арсенал то куда лезет? Псевдо топ клуб, а на деле середняк апл, ничего из себя не представляющий.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
19 апреля в 13:12
мы свидетели в общем-то конца света для уефа и фифа )
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
19 апреля в 13:10
Как и для европейского футбола в целом
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Dirty_Harry (раскрыть)
19 апреля в 13:10
МОжно было бы заметить, что туда взяли клубы не по спортивному принципу, а по финансовому - количеству болельщиков, в первую очередь. Тот случай, когда бездарям из руководства "Арсенала" повезло.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
19 апреля в 13:09
нормалёк ) давно пора всю эту мафиозную конторку уефа и фифа по миру пустить, по сути это конец света для них
Dirty_Harry
Dirty_Harry
19 апреля в 13:08
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 апреля в 13:06
    Закрутилось, завертелось колесо раздора. А нам остается только ждать и смотреть , как эта вся котовасия завершится ??? И завершится ли ???
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ LMI (раскрыть)
    19 апреля в 13:06
    И отлично, я буду болеть за "Лидс" теперь какой-нибудь. Кроенке еще и вице-президент Суперлиги, это ничтожество, которое не знает, как управлять футбольным клубом и которое ни одного умного решения не приняло, просто мешок жениных денег ходячий без мозгов.
    Ник Ликов
    Ник Ликов
    19 апреля в 12:59
    Ну наконец то теперь то Вест хем точно станет чемпионом, рабочие молотки Лондона этого заслужили
    beefs
    beefs
    19 апреля в 12:59
    вот и началось...
    LMI
    LMI
    19 апреля в 12:57
    Сейчас попрут нас вместе МЮ из АПЛ. Вот веселуха будет
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