МЮ и «Арсенал» вышли из Ассоциации европейских клубов

Сообщается, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вышли из Ассоциации европейских клубов (ЕСА) на фоне образования Европейской Суперлиги.
Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд покинул свою должность в УЕФА, где он занимал пост в совете по стратегии профессионального футбола.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» входят в число клубов-основателей Суперлиги, в числе которых оказалось еще четыре английские команды («Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм»).
Учредители Суперлиги хотят дважды навариться - во-первых, забрать все миллиарды ЛЧ, во-вторых, отрезать от деления пирога большую часть клубов и делить все между собой.
Очевидно, что для европейского футбола в целом это будет невыгодно.
Учредители Суперлиги хотят дважды навариться - во-первых, забрать все миллиарды ЛЧ, во-вторых, отрезать от деления пирога большую часть клубов и делить все между собой.
Очевидно, что для европейского футбола в целом это будет невыгодно.