«Норвич Сити» вернулся в Английскую Премьер-Лигу

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17 апреля 2021, 17:38

«Норвич Сити» оформил досрочный выход в Английскую Премьер-Лигу за четыре тура до завершения сезона в Чемпионшипе.

В 42-м туре турнира «Суонси Сити», идущий на третьем месте в таблице, сыграл вничью с «Уикомб Уондерерс» (2:2). «Брентфорд», идущий на четвёртом месте, разделил очки с «Миллуоллом» (0:0).

«Норвич Сити», ещё не проводивший матч 42-го тура, опережает «Суонси» на 14 очков. Таким образом, «канарейки» выйдут в АПЛ минимум со второго места.

«Норвич» возвращается в АПЛ спустя год. В прошлом сезоне команда вылетела из АПЛ , заняв последнее, 20-е место в турнирной таблице.

В 42-м туре Чемпионшипа «Норвич» встретится с «Борнмутом».