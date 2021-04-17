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«Норвич Сити» вернулся в Английскую Премьер-Лигу

17 апреля 2021, 17:38

«Норвич Сити» оформил досрочный выход в Английскую Премьер-Лигу за четыре тура до завершения сезона в Чемпионшипе.

В 42-м туре турнира «Суонси Сити», идущий на третьем месте в таблице, сыграл вничью с «Уикомб Уондерерс» (2:2). «Брентфорд», идущий на четвёртом месте, разделил очки с «Миллуоллом» (0:0).

«Норвич Сити», ещё не проводивший матч 42-го тура, опережает «Суонси» на 14 очков. Таким образом, «канарейки» выйдут в АПЛ минимум со второго места.

«Норвич» возвращается в АПЛ спустя год. В прошлом сезоне команда вылетела из АПЛ, заняв последнее, 20-е место в турнирной таблице.

В 42-м туре Чемпионшипа «Норвич» встретится с «Борнмутом».

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Все комментарии
galem72
galem72
17 апреля в 21:57
Классно! Нориджы — гордая и атакующая команда, и на них интересно смотреть в отличие от убогих автобусов. Только удачи им!
Baggio R.
Baggio R.
17 апреля в 19:21
Пукки снова в АПЛ :)
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 18:42
Норвич мечтает занять место МС.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 18:40
Хорошо, что не задержались надолго. Можно выдыхать...
A.S.A
A.S.A
17 апреля в 18:40
"Канарейки" провели мощный сезон в Чемпионшипе и заслужили возвращения в элиту Английского футбола. Последние пару сезонрв Норвич был командой "лифт", надеюсь теперь задержатся в АПЛ на долго, правда если не растащат команду
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 апреля в 18:40
Команда-лифт, через год опять вылетят.
sv_1969
sv_1969
17 апреля в 18:37
Ожидаемый выход
drug01
drug01
17 апреля в 18:30
Поздравляем желаем побед
DXTK
DXTK
17 апреля в 18:26
вернулись чтобы вылететь опять???!!!!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
17 апреля в 18:05, ред.
Отлично. Добро пожаловать обратно в АПЛ
Ванечка
Ванечка
17 апреля в 18:01
Молодцы.... можно открывать шампанское
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 апреля в 17:52
Недолго они там были.
ДАША Д
ДАША Д
17 апреля в 17:43
Вернулись за явным преимуществом.
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