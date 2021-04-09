Съёмки «Изгоя-2», отрицание BLM и волевая «Рома». Вокруг первых четвертьфиналов Лиги Европы

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вчера, 12:10

О футболе и не только.

Признаемся, Лиге Европы не удалось переплюнуть Лигу чемпионов на этой неделе. Это априори сделать очень сложно из-за существенной разницы в статусах турниров, но за счет обилия голов и увлекательных сюжетов у ЛЕ иногда получается приблизиться к «старшей сестре» по популярности. Не в этот раз.

1. Обошлось без нулевых ничьих, но три из четырех первых четвертьфиналов получились «низовыми» — меньше 3 забитых мячей за игру. Только «Рома» и «Аякс» выдали «верховой» матч, но тоже скромненько — 3 гола на двоих. Итого, средняя результативность Лиги Европы на этой неделе — 2 мяча за игру. Сравните с Лигой чемпионов, где в среднем на матч пришлось по 3.5 гола.

2. Это был гостевой четверг. Хозяева пропускали в каждой игре и не одержали ни одной победы в 4 встречах, в то время как гости победили трижды, а «Славия» на последних секундах вырвала важную ничью у «Арсенала».

3. Интрига жива в 75% пар. Пожалуй, все ясно только в противостоянии «Гранады» и МЮ , где изначальный фаворит начал с выездной победы в два мяча. Загребское «Динамо» и «Аякс» верят, что смогут отыграться в ответных матчах с «Вильярреалом» и «Ромой», а у «Арсенала» и «Славии» и вовсе все впереди после 1:1 в Лондоне.

«Гранада» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (Рэшфорд 31; Фернандеш 90 — пенальти)

1. Рэшфорд и Фернандеш, чьи голы принесли манкунианцам победу над «Гранадой», главные герои «красных дьяволов» в этом сезоне. У Маркуса (20+12) и Бруну (24+14) на двоих уже 44 забитых мяча и 26 результативных передач. В сумме 70 результативных действий у двух футболистов — блестящая статистика! Португалец в матче с «Гранадой» реализовал свой 19-й пенальти (из 20 попыток) в футболке «Манчестер Юнайтед», а Рэшфорд побил рекорд Бобби Чарльтона, державшийся 56 лет.

2. В ответном матче с «Гранадой» не сыграют Харри Магуайр, Люк Шоу и Скотт МакТоминэй, которые получили «роковые» желтые карточки. Из-за этого Оле-Гуннар Сульшер отказывается считать победу над «Гранадой» идеальной.

3. По ходу первого тайма на поле стадиона «Лос Карменес» выбежал обнаженный мужчина. И это в матче, который проходил без зрителей. Яркая внешность страйкера породила массу шуток и мемов: кто-то увидел сходство с Мохамедом Салахом («Облажался с „Ливерпулем“ в Лиге чемпионов и решил зацепиться хотя бы за Лигу Европы»), другие вспомнили игрока в американский футбол Колина Каперника, а еще есть версия, что во время матча «Гранада» — МЮ прошли съемки продолжения фильма «Изгой» с Томом Хэнксом. А на самом деле, парень из «твиттерских» и просто сделал пост под хэштегом #нюдсочетверг. Ну да, не вполне обычным способом.

Even with no fans; Granada vs Man U game had a bearded pitch invader😂 pic.twitter.com/KA6CV7qVh1 — Monn'a Mateneng (@MasakaNngoali) April 8, 2021

«Арсенал» — «Славия» — 1:1 (Пепе 86 — Голеш 90+3)

1. Лигоевропейский матч с самой яркой развязкой, ведь оба гола были забиты после 85-й минуты. Главные роли сыграли центральные защитники «Славии»: Зима допустил ошибку, которая привела к взятию ворот пражан, но его напарник с говорящей фамилией Голеш несколько минут спустя сравнял счет после углового.

2. «Славия» — гроза британских команд в Лиге Европы, в 5 матчах плей-офф против представителей Великобритании пражане не потерпели ни одного поражения: 0:0 и 2:0 с «Лестером», 1:1 и 2:0 с «Глазго Рейнджерс», теперь 1:1 с «Арсеналом».

3. Перед стартовым свистком прошла традиционная для английских клубов акция в поддержку движения Black Lives Matter, однако футболисты «Славии» не поддержали коллег из «Арсенала». Что характерно, не встали на колени даже темнокожие футболисты чешского клуба.

Los jugadores del Slavia Prague no se arrodillaron a los progres del BLM. Dios bendiga a ese equipo pic.twitter.com/bpjDgVWcHw — Warrior (@jesus_pana) April 8, 2021

«Аякс» — «Рома» — 1:2 (Классен 39 — Пеллегрини 57; Ибаньес 87)

1. Самый статусный четвертьфинальный матч ЛЕ получился и самым богатым на события: волевая победа «Ромы», незабитый Тадичем пенальти и реализованный Пеллегрини штрафной (помогла ошибка вратаря Схерпена), а развязка наступила только на 87-й минуте. «Аякс» создал в два раза больше моментов, но проиграл. Тем злее амстердамцы будут в ответной игре после досадного поражения. Здесь еще ничего не ясно.

2. Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, который снова хорошо справился со своей работой: без помощи VAR назначил пенальти в ворота «Ромы» и не испортил игру частыми свистками.

3. Своей победой «Рома» прервала две серии «Аякса»: до вчерашнего вечера амстердамцы не проигрывали на протяжении четырех месяцев и 24 матчей во всех турнирах, а также неизменно побеждали в 10 предыдущих домашних матчах основной сетки Лиги Европы (серия началась еще осенью 2016-го).

«Динамо» (Загреб) — «Вильярреал» (Морено 44 — пенальти)

1. Самый скучный матч вечера состоялся в Загребе, где «Динамо» и «Вильярреал» получили одну желтую карточку на двоих, а в плане результата все решил единственный мяч, который был забит с пенальти перед самым перерывом.

2. Унаи Эмери продолжает поход за четвертой победой в Лиге Европы. Трижды он выигрывал этот турнир с «Севильей» (2013/14, 2014/15 и 2015/16).

3. После дублей в матчах с «Зальцбургом» и киевским «Динамо» Жерар Морено отличился и в первом матче с загребским «Динамо». Это 5-й гол испанского форварда в плей-офф Лиги Европы, больше него в матчах на вылет никто не забивал.