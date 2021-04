Съёмки «Изгоя-2», отрицание BLM и волевая «Рома». Вокруг первых четвертьфиналов Лиги Европы

О футболе и не только.

Признаемся, Лиге Европы не удалось переплюнуть Лигу чемпионов на этой неделе. Это априори сделать очень сложно из-за существенной разницы в статусах турниров, но за счет обилия голов и увлекательных сюжетов у ЛЕ иногда получается приблизиться к «старшей сестре» по популярности. Не в этот раз.

1. Обошлось без нулевых ничьих, но три из четырех первых четвертьфиналов получились «низовыми» — меньше 3 забитых мячей за игру. Только «Рома» и «Аякс» выдали «верховой» матч, но тоже скромненько — 3 гола на двоих. Итого, средняя результативность Лиги Европы на этой неделе — 2 мяча за игру. Сравните с Лигой чемпионов, где в среднем на матч пришлось по 3.5 гола.

2. Это был гостевой четверг. Хозяева пропускали в каждой игре и не одержали ни одной победы в 4 встречах, в то время как гости победили трижды, а «Славия» на последних секундах вырвала важную ничью у «Арсенала».

3. Интрига жива в 75% пар. Пожалуй, все ясно только в противостоянии «Гранады» и МЮ , где изначальный фаворит начал с выездной победы в два мяча. Загребское «Динамо» и «Аякс» верят, что смогут отыграться в ответных матчах с «Вильярреалом» и «Ромой», а у «Арсенала» и «Славии» и вовсе все впереди после 1:1 в Лондоне.

«Гранада» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (Рэшфорд 31; Фернандеш 90 — пенальти)

1. Рэшфорд и Фернандеш, чьи голы принесли манкунианцам победу над «Гранадой», главные герои «красных дьяволов» в этом сезоне. У Маркуса (20+12) и Бруну (24+14) на двоих уже 44 забитых мяча и 26 результативных передач. В сумме 70 результативных действий у двух футболистов — блестящая статистика! Португалец в матче с «Гранадой» реализовал свой 19-й пенальти (из 20 попыток) в футболке «Манчестер Юнайтед», а Рэшфорд побил рекорд Бобби Чарльтона, державшийся 56 лет.

2. В ответном матче с «Гранадой» не сыграют Харри Магуайр, Люк Шоу и Скотт МакТоминэй, которые получили «роковые» желтые карточки. Из-за этого Оле-Гуннар Сульшер отказывается считать победу над «Гранадой» идеальной.

3. По ходу первого тайма на поле стадиона «Лос Карменес» выбежал обнаженный мужчина. И это в матче, который проходил без зрителей. Яркая внешность страйкера породила массу шуток и мемов: кто-то увидел сходство с Мохамедом Салахом («Облажался с „Ливерпулем“ в Лиге чемпионов и решил зацепиться хотя бы за Лигу Европы»), другие вспомнили игрока в американский футбол Колина Каперника, а еще есть версия, что во время матча «Гранада» — МЮ прошли съемки продолжения фильма «Изгой» с Томом Хэнксом. А на самом деле, парень из «твиттерских» и просто сделал пост под хэштегом #нюдсочетверг. Ну да, не вполне обычным способом.

Even with no fans; Granada vs Man U game had a bearded pitch invader😂 pic.twitter.com/KA6CV7qVh1

«Арсенал» — «Славия» — 1:1 (Пепе 86 — Голеш 90+3)

1. Лигоевропейский матч с самой яркой развязкой, ведь оба гола были забиты после 85-й минуты. Главные роли сыграли центральные защитники «Славии»: Зима допустил ошибку, которая привела к взятию ворот пражан, но его напарник с говорящей фамилией Голеш несколько минут спустя сравнял счет после углового.

2. «Славия» — гроза британских команд в Лиге Европы, в 5 матчах плей-офф против представителей Великобритании пражане не потерпели ни одного поражения: 0:0 и 2:0 с «Лестером», 1:1 и 2:0 с «Глазго Рейнджерс», теперь 1:1 с «Арсеналом».

3. Перед стартовым свистком прошла традиционная для английских клубов акция в поддержку движения Black Lives Matter, однако футболисты «Славии» не поддержали коллег из «Арсенала». Что характерно, не встали на колени даже темнокожие футболисты чешского клуба.

«Аякс» — «Рома» — 1:2 (Классен 39 — Пеллегрини 57; Ибаньес 87)

1. Самый статусный четвертьфинальный матч ЛЕ получился и самым богатым на события: волевая победа «Ромы», незабитый Тадичем пенальти и реализованный Пеллегрини штрафной (помогла ошибка вратаря Схерпена), а развязка наступила только на 87-й минуте. «Аякс» создал в два раза больше моментов, но проиграл. Тем злее амстердамцы будут в ответной игре после досадного поражения. Здесь еще ничего не ясно.

2. Матч обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, который снова хорошо справился со своей работой: без помощи VAR назначил пенальти в ворота «Ромы» и не испортил игру частыми свистками.

3. Своей победой «Рома» прервала две серии «Аякса»: до вчерашнего вечера амстердамцы не проигрывали на протяжении четырех месяцев и 24 матчей во всех турнирах, а также неизменно побеждали в 10 предыдущих домашних матчах основной сетки Лиги Европы (серия началась еще осенью 2016-го).

«Динамо» (Загреб) — «Вильярреал» (Морено 44 — пенальти)

1. Самый скучный матч вечера состоялся в Загребе, где «Динамо» и «Вильярреал» получили одну желтую карточку на двоих, а в плане результата все решил единственный мяч, который был забит с пенальти перед самым перерывом.

2. Унаи Эмери продолжает поход за четвертой победой в Лиге Европы. Трижды он выигрывал этот турнир с «Севильей» (2013/14, 2014/15 и 2015/16).

3. После дублей в матчах с «Зальцбургом» и киевским «Динамо» Жерар Морено отличился и в первом матче с загребским «Динамо». Это 5-й гол испанского форварда в плей-офф Лиги Европы, больше него в матчах на вылет никто не забивал.