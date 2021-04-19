Официально объявлено о создании Суперлиги Европы

В Сети появился официальный пресс-релиз о создании нового футбольного турнира – Суперлиги Европы.

Двенадцать ведущих команд Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира – Европейской Суперлиги. Матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели.

«Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм» войдут в Суперлигу как клубы-основатели. Еще три клуба пополнят число участников перед началом первого сезона, старт которого состоится, когда появится возможность.

В планах клубов-основателей обсудить с УЕФА и ФИФА совместное сотрудничество для обеспечения наилучших перспектив как для нового турнира, так и для футбола в целом.

Создание Суперлиги происходит в период, когда пандемия ускорила неустойчивость экономической модели в европейском футболе. Помимо этого, клубы-основатели уже несколько лет ставили перед собой цель повысить качество и плотность существующих европейских соревнований каждый сезон, а также создать формат, в котором ведущие команды и футболисты будут соревноваться друг с другом на регулярной основе.

Пандемия показала, что стратегическая концепция и рациональный коммерческий подход нужны для повышения ценности и поддержки интересов всей пирамиды европейского футбола. В последние месяцы главные футбольные лица активно обсуждали будущие форматы европейских соревнований.

Клубы-основатели считают, что решения, предложенные по итогам этих обсуждений, не устранят основные проблемы, включая необходимость проведения матчей самого высокого уровня и дополнительные финансовые ресурсы для всей футбольной пирамиды.