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Официально объявлено о создании Суперлиги Европы

19 апреля 2021, 08:29

В Сети появился официальный пресс-релиз о создании нового футбольного турнира – Суперлиги Европы.

Двенадцать ведущих команд Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира – Европейской Суперлиги. Матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели.

«Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм» войдут в Суперлигу как клубы-основатели. Еще три клуба пополнят число участников перед началом первого сезона, старт которого состоится, когда появится возможность.

В планах клубов-основателей обсудить с УЕФА и ФИФА совместное сотрудничество для обеспечения наилучших перспектив как для нового турнира, так и для футбола в целом.

Создание Суперлиги происходит в период, когда пандемия ускорила неустойчивость экономической модели в европейском футболе. Помимо этого, клубы-основатели уже несколько лет ставили перед собой цель повысить качество и плотность существующих европейских соревнований каждый сезон, а также создать формат, в котором ведущие команды и футболисты будут соревноваться друг с другом на регулярной основе.

Пандемия показала, что стратегическая концепция и рациональный коммерческий подход нужны для повышения ценности и поддержки интересов всей пирамиды европейского футбола. В последние месяцы главные футбольные лица активно обсуждали будущие форматы европейских соревнований.

Клубы-основатели считают, что решения, предложенные по итогам этих обсуждений, не устранят основные проблемы, включая необходимость проведения матчей самого высокого уровня и дополнительные финансовые ресурсы для всей футбольной пирамиды.

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Хиромант
Хиромант
19 апреля в 19:43
Да фигня всё это! Весеннее обострение у шизофреников. Хотят свою лигу - да и флаг им в руки! И попутного ветра в горбатую спину! Пусть варятся в собственном соку!

Всех "ПУТЧИСТОВ" выкинуть ПОЖИЗНЕННО из всех турниров УЕФА и национальных чемпов, а всех "футболеров" СУПЕРЛИГИ лишить права выступать за сборные своих стран - ПОЖИЗНЕННО!!! Те футболисты, которые сейчас в списках "бунтовщиков", сыграют ещё 2-3 сезона! А кто у них будет играть потом?

Кто попрётся в эту СУПЕРлигу за бабками, должен знать - ни в одном чемпе под эгидой УЕФА его назад не возьмут, ни за одну сборную он до конца своей жизни играть не будет, всех льгот и пенсий ему не видать, и для большинства болельщиков они на всю жизнь останутся "3-2-расами"!

Я сомневаюсь, что эта грё...ая СУПЕРлига просуществует больше 3-х лет без притока новых футболистов.

А тут ещё вопрос со стадионами и телеканалами...

Короче - пусть отделяются. БАБА С ВОЗА - КОБЫЛЕ ЛЕГЧЕ!!!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
19 апреля в 18:37
Очень мудрое и верное решение создать супер лигу! ФИФА и уефа - это две прогнившие коррумпирование организации , которых давно нужно было поставить на место! Весь мир уже устал от их интриг, коррупции , скандалов И так далее. А то они там засиделись эти их чиновники в своих тёплых кабинетах получая сумашедшие зарплаты и взятки! Наконец нашлись сильные люди , которые сломают хребет этим организациям! А насчёт санкций со стороны УЕФА - так это детский лепет! Ну кого они дисквалифицируют? Кого они не допустят до ЧМ И ЧЕ? Или кому нужна Лига чемпионов без топ клубов? Кому нужны будут ЧМ , если там не будут играть звёзды? Кто будет покупать эти трансляции и кто их будет смотреть? А вот супер лигу будет смотреть весь мир! Эта ситуация уже давно назревала.
Брулин
Брулин
19 апреля в 18:15
Bayern Munich are another great absentee. Both themselves and Borussia Dortmund have opposed the Super League according to ZDF. Пишут, что Боруссия и Бавария отказались.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ RamonCSKA (раскрыть)
19 апреля в 16:50
Да нет, турнир просто тупо прекратит существование.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
19 апреля в 16:49
История всё расставит на свои места. Возможно в будущем будут все смеяться над тем, что было до создания Суперлиги. Нас же сейчас всё устраивает, все мы консерваторы, все мы любим футбол таким, какой он есть. Лично я был против VAR. Мне нравился футбол в том виде, в котором я его полюбил. Но большинство только рады были. Сейчас я против Суперлиги. И до сих пор отказываюсь в неё верить, если быть честным.
bayern-cobra
bayern-cobra
19 апреля в 15:54
    Lexand
    Lexand ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    19 апреля в 14:53
    Скорее это вариант увести деньги из одних рук и передать в другие
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ Lexand (раскрыть)
    19 апреля в 14:47
    в том что реформировать надо еврокубки и чемпионаты, а не создавать новую лигу. Это еще один способ провести финансовые спекуляции.
    Lexand
    Lexand ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    19 апреля в 14:45
    С чего это большее зло? В чем трагичность данной ситуации?
    Ми Ша
    Ми Ша
    19 апреля в 14:05, ред.
    Сначала не воспринял всерьез создание «Суперлиги», даже внутренне был против. С другой стороны такой формат имеет право на существование и развитие, точнее он существует, только в других видах спорта: НХЛ, НБА и тот же КХЛ Отечественного производства. При этом, перечисленные мною турниры, обладают огромной популярностью и ни кому ещё не приелись, чего собственно на данном этапе опасается большенство футбольных болельщиков. Остаётся только один и самый важный вопрос, смогут ли основатели новой лиги договорится с УЕФА/ФИФА или полностью отколоться выдержав сильнейшую атаку...?
    Tostao
    Tostao
    19 апреля в 13:59
    Напомнило:"Революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!"
    Ozabot
    Ozabot
    19 апреля в 13:53
    Думаю, все останется как раньше. Просто Кубок страны станет разыгрываться дублями, что добавит шансов маленьким командам. А это хорошо.
    Чемпионат будут играть как раньше. Суперлига освободит места середнякам в Лиге Европы, что тоже хорошо. Пусть все большие и богатые команды режутся в свою Суперлигу, зато условные волки смогут участвовать в ЛЕ, что хорошо для их развития и бюджета.
    Может Суперлига и УЕФА договорятся и будет изменен график/условия групповой стадии Лиги Чемпионов.
    MRHM-1988
    MRHM-1988
    19 апреля в 13:44
    Думаю создание Суперлиги неплохая идея .
    Ozabot
    Ozabot ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    19 апреля в 13:43
    А потом получит миллиардный штраф от антимонопольщиков. А европейские антимонопольщики любят доить корпорации. Вон, даже эплу за монополию на айос прилетает постоянно. А тут такая же ситуация.
    zdeniss
    zdeniss ответ DXTK (раскрыть)
    19 апреля в 13:41
    Это он БЫЛ не топ, вступил в супер-лигу, сразу супер-клуб!
    Ravshan878
    Ravshan878
    19 апреля в 13:34
    Представители из Russia не могут найти.А кто поможет!!! 😎АЛЁОО дЮков.Трубку подними. ☎️📞.
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    19 апреля в 13:33
    Скидывание хозяев началось. Капитализм трещит от революционных решений. Будем посмотреть что будет дальше. 😀
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    19 апреля в 13:32
    в общем если ЛЧ не доиграют трофей надо отдать ПСЖ, давно мечтали )
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    19 апреля в 13:22
    В испании как раз давно было недовольство, что Барса и Реал забирают львиную долю телеправ. А насчёт заявления - то оно было.
    pomor45
    pomor45 ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    19 апреля в 13:04
    Сначала не объединит американские и европейские клубы, но развиватьться будет именно в этом напрвлении. Это же американская затея. Они уже давно этого добиваются и СЛ - это зародыш будущего монстра типа НХЛ или НБА. Всё это уже проходили. Дорожка, как говорится, протоптана. Драки будет много, но победит КАПИТАЛ.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Smoke Buddah (раскрыть)
    19 апреля в 12:37
    ФИФА это понимает и не ввидет санкции , вот увидишь
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Smoke Buddah (раскрыть)
    19 апреля в 12:35
    Конечно Арсенал , потому что Англия ему не сможет платить то что будут платить в Арсенале . Ты что думаешь все такие ура патриоты ?
    steelhead
    steelhead
    19 апреля в 12:25
    Турнир будет интересный, в любом случае, состав участников уже неплох, а если Бавария и ПСЖ вольются - вообще огонь.
    vinjard
    vinjard
    19 апреля в 12:23
    Свершилось. Ну, а если топ-клубы откажутся от своих чемпионатов то это конечно будет очень плохо. Допустим игры Реала и Барсы всего лишь за сезон два раза максимум, и все ждут этот матч, а тут Суперлига и, постоянно топы между собой будут рубится. То есть будет наоборот быстро надоедать такое, но если топы не отменят своё выступление своих лигах. Самое главное деньги на первом месте, для них это важнее самой игры, это печально.
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    19 апреля в 12:06
    Потому что одно другому не мешает!!! Он играет и за Барсу и за Аргентину!!! А когда у юноши 19 лет, воспитанника Лестера к примеру, у которого вся карьера впереди спросят "Либо Арсенал, либо Лестер + сборная Англии" Он скажет "Конечно Арсенал, мне ваша Англия ничего не дала" Ага, конечно))
    David Young
    David Young ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    19 апреля в 12:06
    Аргентина - его родина. Хотя он и пытался уже бросать выступления за неё, в конечном итоге он возвращался. Так что, хотя отказ от выступлений за сборную до завершения карьеры всё ещё возможен, особенно если он ещё многие годы будет играть, это явно не будет лёгким и малозначимым решением для Лионеля.
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    19 апреля в 12:04
    думаешь в суперлиге им будут не по 30 лямов платить, а сразу по миллиарду?) Разница будет такая же несущественная
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Smoke Buddah (раскрыть)
    19 апреля в 12:04
    С чего ты решил , что Мессии променяет Барсу в которой он прожил больше часть свой жизни в которой он живёт и где получает много денег , поменяет ее на Аргентину которая ничего ему не дала ?
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Smoke Buddah (раскрыть)
    19 апреля в 12:03
    Не умолчал , это изначально не правильный пример , тут речь идёт и ща 1-2 Ляма . А разница между клубом и босрной десятки миллионов
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    19 апреля в 11:59
    А про пример с Реалом и Месси то чего умолчал? Поставил в сравнение только бесплатно и 30 мультов, утрируете товарищ)
    Джейми Варди, выбор где играть
    Лестер
    15 мультов зп (предположим) +игра в сборной Англии (мечта любого уважающего себя, а не деньги, футболиста, любовь и уважение родителей и всей страны),+ титулы-кубки многолетнего авторитетного чемпионата
    Арсенал из суперлиги
    20 мультов зп
    Лично я бы выбрал первый вариант, а ты бы второй? Если да, то нам действительно нет смысла спорить
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