«Бавария» высказала свою позицию относительно создания Суперлиги

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу планов создания Европейской Суперлиги.
«Бавария» не принимала участия в планировании Суперлиги. Мы уверены, что текущая статичность в футболе гарантирует серьезный фундамент. «Бавария» приветствует реформы Лиги чемпионов, так как мы верим, что это будет правильным шагом для развития европейского футбола. Модифицированный отборочный этап сделает турнир более захватывающим и эмоциональным.
Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, возникшие из-за коронавируса. Более того, все клубы в Европе должны солидарно работать над обеспечением рациональности в структуре затрат, особенно зарплат футболистов и гонораров агентов по отношению к доходам.
Напомним, ранее 12 европейских топ-клубов объявили о запуске нового турнира. Суперлига может стартовать уже в сезоне 2021/22.
Нет аргументов - не хрен языком зря трепать!
Бунтовщики вон уже обратку включили!
А вы чего ждёте?
Нет аргументов - не хрен языком зря трепать!
Бунтовщики вон уже обратку включили!
А вы чего ждёте?
Но Руммениге да, приходил и жадно слушал, как любой немец))) ахахаха. Но когда стало понятно, что бабосы то кредитные, он понял что получит кусок лишь вначале, а дальше это будет закрытое шоу для переса и американцев - старый пройдоха не повелся на "бесплатный" сыр.
Но Руммениге да, приходил и жадно слушал, как любой немец))) ахахаха. Но когда стало понятно, что бабосы то кредитные, он понял что получит кусок лишь вначале, а дальше это будет закрытое шоу для переса и американцев - старый пройдоха не повелся на "бесплатный" сыр.
Читай классику - "КОРОЛЯ делает СВИТА!"
Читай классику - "КОРОЛЯ делает СВИТА!"
И что в результате? На самом решительном месте в кусты?!
Я не за Суперлигу и не против него. Я хочу чтобы был АПЛ и чтобы там играли все топ клубы АПЛ. А временами чтобы они соревновались с сильными клубами Европы. Под эгидой УЕФА или под финансистами из Уолл Стрит все равно.
И что в результате? На самом решительном месте в кусты?!
Я не за Суперлигу и не против него. Я хочу чтобы был АПЛ и чтобы там играли все топ клубы АПЛ. А временами чтобы они соревновались с сильными клубами Европы. Под эгидой УЕФА или под финансистами из Уолл Стрит все равно.
А мы посмотрим, на чьих стадионах вы будете играть; какие тв-каналы будут вас показывать; и какие болелы, и в каком количестве будут ходить на ваши матчи (когда каждый 11 матч будет "день сурка")???
А мы посмотрим, на чьих стадионах вы будете играть; какие тв-каналы будут вас показывать; и какие болелы, и в каком количестве будут ходить на ваши матчи (когда каждый 11 матч будет "день сурка")???