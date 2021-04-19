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«Бавария» высказала свою позицию относительно создания Суперлиги

19 апреля 2021, 19:55

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу планов создания Европейской Суперлиги.

«Бавария» не принимала участия в планировании Суперлиги. Мы уверены, что текущая статичность в футболе гарантирует серьезный фундамент. «Бавария» приветствует реформы Лиги чемпионов, так как мы верим, что это будет правильным шагом для развития европейского футбола. Модифицированный отборочный этап сделает турнир более захватывающим и эмоциональным.

Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, возникшие из-за коронавируса. Более того, все клубы в Европе должны солидарно работать над обеспечением рациональности в структуре затрат, особенно зарплат футболистов и гонораров агентов по отношению к доходам.

Напомним, ранее 12 европейских топ-клубов объявили о запуске нового турнира. Суперлига может стартовать уже в сезоне 2021/22.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
22 апреля в 21:51
Ну и чего замолчали все "поклонники" суперлиги??? То-то же..

Нет аргументов - не хрен языком зря трепать!

Бунтовщики вон уже обратку включили!

А вы чего ждёте?
WoTAktep
WoTAktep ответ Ливерпулище (раскрыть)
19 апреля в 23:32
    dzvinka
    dzvinka ответ azkan (раскрыть)
    19 апреля в 23:06, ред.
    не, Перес с Бармалеем затевал, но все не находилось у кого взять бабла, но вот американских друзяшек по интересам нашли - те помогли выйти на кредиторов.
    Но Руммениге да, приходил и жадно слушал, как любой немец))) ахахаха. Но когда стало понятно, что бабосы то кредитные, он понял что получит кусок лишь вначале, а дальше это будет закрытое шоу для переса и американцев - старый пройдоха не повелся на "бесплатный" сыр.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    19 апреля в 23:03
    Молодцы, Баварцы.
    Gelious
    Gelious ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
    19 апреля в 22:41
    Скорее всего и будет, если Суперлига закрутится. Просто Бавария решила не рисковать и перестраховаться
    Gelious
    Gelious
    19 апреля в 22:40
    О да. Захватывающая новая ЛЧ, где еще больше команда, а формат группового этапа лиги проигрывает в зрелищности кубковому. Спасибо
    Хиромант
    Хиромант ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
    19 апреля в 22:12
    Если нац.чемпионаты не признают "бунтовщиков", кто будет "обслуживать" всё это шоу?

    Читай классику - "КОРОЛЯ делает СВИТА!"
    Sexual Harassment
    Sexual Harassment
    19 апреля в 22:07
    Ну немцы в своем репертуаре. Еще долго будут сидет в ЛЧ и расплачиваться наличкой.
    azkan
    azkan
    19 апреля в 21:48
    А не Бавария ли все эту идею с Суперлигой затевали?!
    И что в результате? На самом решительном месте в кусты?!
    Я не за Суперлигу и не против него. Я хочу чтобы был АПЛ и чтобы там играли все топ клубы АПЛ. А временами чтобы они соревновались с сильными клубами Европы. Под эгидой УЕФА или под финансистами из Уолл Стрит все равно.
    Ливерпулище
    Ливерпулище ответ волгодон 2 (раскрыть)
    19 апреля в 21:39
    Чемпионаты потеряны не будут . Ты должен понимать , что любой клуб который делал трансферы платил налог в казну УЕФА , УЕФА заберала большую часть денег из спонсоров которые приходили и за топ клубов , таких как барса и Реал . Брали огромную долю с тевелищионных прав , да везде где могли доили клубы , а когда начались проблемы , они ни копейки не выделили в помощь , хотя благодаря этим клубам зарабатывали миллиарды евро . И ты их поддерживаешь только и за того что ты консерватор ?
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    19 апреля в 21:36
    А мне тут Рауль-Зидан сегодня доказывал, что Бавария будет скрытым участником. Ха!)
    волгодон 2
    волгодон 2 ответ Ливерпулище (раскрыть)
    19 апреля в 21:34
    Абстрагируясь от финансовой стороны,я старый консерватор и не хочу менять сложившийся уклад,не хочу терять существующие чемпионаты,ЛЧ.
    Хиромант
    Хиромант
    19 апреля в 21:34, ред.
    Ну-ну! Давай! Стартуй Суперлига!

    А мы посмотрим, на чьих стадионах вы будете играть; какие тв-каналы будут вас показывать; и какие болелы, и в каком количестве будут ходить на ваши матчи (когда каждый 11 матч будет "день сурка")???
    Ливерпулище
    Ливерпулище ответ волгодон 2 (раскрыть)
    19 апреля в 21:32
    С чем ты солидарен ? С тем что когда твой клуб на фоне пандемии попал в финансовый кризис УЕФА просто болт на это положила ? Хотя лопатами гребли деньги с той же Барсы .С тем что ФИФА на пару с УЕФА создают куче национальных турниров где травмируются футболисты м за это платят копейки ? С тем что условный ПСЖ наплевав на ффп забрал Неймара и не получил никаких санкций ? Ты солидарен с этой коррумпированной конторой ?
    волгодон 2
    волгодон 2
    19 апреля в 21:19
    Солидарен.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ allemz (раскрыть)
    19 апреля в 21:06
    Самое плохое, что в каждой шутке есть доля шутки. И в вашей шутке есть правда.
    XL-965
    XL-965
    19 апреля в 21:02
    Бавария и ПСЖ будут завсегдатыми финалистами ЛЧ
    Ливерпулище
    Ливерпулище ответ RamonCSKA (раскрыть)
    19 апреля в 21:02
    Ещё как замечен , те же ффп когда назначают их многим клубам плевать , их продолжают нарушать . Также ни одному клубу не было поддержи от этой конторы , хотя деньги она лопатами гребёт
    Гриша Гриша
    Гриша Гриша
    19 апреля в 21:00
    Эта хитро-вышморканная публика сначало всё обдумают.. Посмотрят что да как, выждут момент а потом уже примут решение. Кидаться шашками наголо немчура уже не будет, потому что есть печальный опыт!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Ливерпулище (раскрыть)
    19 апреля в 20:59
    Подстилку скамины нам не забыть
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    19 апреля в 20:59
    Мир перевернулся!
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Ливерпулище (раскрыть)
    19 апреля в 20:58
    Уефа не замечен в коррупции, только фифа и то при выборе страны хозяйки чм
    Ливерпулище
    Ливерпулище ответ RamonCSKA (раскрыть)
    19 апреля в 20:55
    Ну да куда лучше быть под коррумпированным УЕФА и их подстилками
    Ливерпулище
    Ливерпулище
    19 апреля в 20:51
    Теперь можно баварцев называть уефашной подстилкой . Мужество не хватило вызов бросить ?
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    19 апреля в 20:49, ред.
    Прогресс всегда непредсказуем...консерватизм всегда прагматичен...
    particular
    particular
    19 апреля в 20:47
    Иногда прагматичный консерватизм лучше непредсказуемого прогресса...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 апреля в 20:45
    Не все согласны с этим "бунтом".
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    19 апреля в 20:44, ред.
    Ключевой момент ".... Надо обеспечить рациональность финансовых затрат в части зарплат футболистов и агентов.." Нам в РПЛ это нужно в первую очередь. Контракты должны быть разумными, а не астрономическими. Государство не должно финансировать профессиональный футбол.
    SHMEL
    SHMEL
    19 апреля в 20:44
    Не нравится мне вся эта затея с суперлигой.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Брулин (раскрыть)
    19 апреля в 20:43
    Я думаю , что если уйдут одни монстры, то появятся другие на их месте
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